Popkulturni pogovori: Vikendova ocena filmske scene 2017

V podcastu Igor Harb, Mateja Košir in Teja Roglič o filmskem letu 2017: od Weinsteina do Košarkarjevega dnevnika, od Get Out do Ivana ...

Leta 2017 so ženske v filmu povzdignile svoj glas. Najprej so javno spregovorile o tem, da jim ni všeč, kako so videti na filmu. Jessica Chastain je v Cannesu, kjer je bila članica žirije, rekla, da je šokirana nad prikazom ženskih likov v filmih. Del problema, je rekla Nicole Kidman, je v tem, da so posnete večinoma skozi moške oči - med top 250 filmi v ZDA je bilo lani le sedem odstotkov takih, ki so jih režirale ženske. Verjetno imajo zato v njih le pol toliko dialogov kot moški.

Charlize Theron je kmalu za tem izjavila: »Vedno pravim studiem: Posnemite več filmov z ženskami. In odgovarjajo: 'Saj bi jih, če bi jih ljudje gledali.' Charlize sama jim je letos z Atomsko blondinko dala vedeti, da so lahko ženske uspešne akcijske junakinje. A še prekašali sta jo režiserka Patty Jenkins in igralka Gal Gadot, ki sta svetu pokazali, da so lahko tudi superjunakinje. V ZDA je Čudežna ženska drugi najbolj gledan film leta, takoj za Lepotico in zverjo, kjer ima glavno vlogo, ja, res je, spet ženska, in sicer Emma Watson. In trenutno je na zmagoslavnem pohodu nova Vojna zvezd, v kateri tri junakinje rešijo galaksijo, namesto da bi le pomagale moškim v njihovih junaštvih.

Morda je vse to pomagalo, da so ženskam prisluhnili, ko so vnovič povedale, kako grozno se do njih vedejo nekateri pomembni moški filmske industrije. Začelo se je s Harveyjem Weinsteinom, ki ga pred njegovimi ogabnostmi niso mogli rešiti niti nekdanji mosadovci, in nadaljevalo z drugimi režiserji, igralci in producenti, ki so svoje nespodobnosti doslej pod preprogo pometli z močjo svojega uspeha. Zdaj jih žrtve, ki so bile predolgo potisnjene v osramočen molk, začenjajo imenovati z imeni in priimki. In teh kar ne zmanjka. Pa to pomeni, da bo filmska industrija v prihodnje postala bolj raznolik in spoštljiv prostor? Ali pa bo s časom zanimanje javnosti zamrlo in v zakulisju bo vse teklo, kot je že doslej? Ne vem, upam pa vseeno na prvo.

