Cerar: Niti slutil nisem, da bom moral sprejeti to odločitev

Ljubljana – Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta svoj običajni tedenski videokomentar Od srede do srede zaradi izrednih dogodkov v zadnjih dneh nadgradila z današnjim pogovorom s premierom Mirom Cerarjem, ki je v sredo zvečer odstopil s funkcije predsednika vlade. Predsednik republike Borut Pahor je nato po srečanju s Cerarjem dejal, da ne namerava predlagati novega mandatarja, meni namreč, da je primerneje razpisati predčasne parlamentarne volitve, ki bodo predvidoma v drugi polovici maja.

»Povod za moj odstop je bila odločitev vrhovnega sodišča, da moramo še enkrat na referendum, kjer so državljani že odločali. Ta odločitev je bila zadnja kaplja čez rob, zato sem si rekel, da moram prekiniti te destruktivne procese, ker se jih je kar nekaj nabralo. Že v koaliciji so se stopnjevale ovire, da bi lahko reforme sploh izpeljali do konca,« je svoj odstop s funkcije predsednika vlade komentiral Miro Cerar in dodal, da ni niti slutil, da bo moral sprejeti takšno odločitev. Kot je pojasnil, je odločitev sprejel v sredo, ko je bila znana sodba vrhovnega sodišča. »Vzel sem si kratek čas za razmislek in se o svoji odločitvi tudi posvetoval s člani ožjega vrha stranke,« je pojasnil komentatorjema.

Cerar: Ocenil sem, da z odstopom ne škodim državi

»Še nekaj dni pred odločitvijo sem močno upal, da se bomo s sindikati sporazumeli. Ponujeno jim je bilo zelo veliko, že nekoliko čez mejo, in sem jih rotil, naj bodo razumni in sprejmejo ponujeno,« je Cerar komentiral pogajanja s sindikati, ki v ponedeljek niso obrodila sadov, šolniki pa so v sredo zato tudi stavkali. »Vlada, ki opravlja tekoče posle ne more sprejemati več sto milijonskih odločitev,« je trenuten položaj pogajanj s sindikati pojasnil premier v odstopu.

»Ta poteza, ki ste jo sedaj potegnili, je dobra šahovska poteza. Sem popolnoma prepričan, da če bi vlada sledila svojemu lastnemu programu in naredila zdravstveno reformo na način, kot jo je predlagal dr. Keber, si sindikati nikoli ne bi upali stavkati,« je dejal Janez Markeš. »Vemo, da je vodja Fidesa bivši kandidat za poslanca od Janeza Janše. Ne morem torej povsem izključiti tudi političnih dejavnikov v nekaterih sindikatih,« je komentatorju odgovoril Cerar in dodal, da je bila njegova odločitev o odstopu spontana, ampak tudi premišljena. Ocenil je, da z odstopom ne škodi državi.

»Mislite, da imamo Slovenci skandinavsko mentaliteto,« je Cerar vprašal Markeša. Mislim, da je naš problem, da je nimamo, sta se strinjala.

»Pomembno je, katere vrednote in cilje bo kdo zastopal«

Koalicija je bila zahtevna predvsem zato, ker sta si dve stranki prizadevali predvsem za politične točke. Minulo leto v tem času sta koalicijska partnerja namreč jasno povedala, da noben zakon ne bo več sprejet in da bo leto namenjeno predvolilnim opravilom. Torej več kot eno leto pred volitvami, kar je bilo zame popolnoma nesprejemljivo, je povedal premier v odstopu in ob tem dodal, da so imele vse tri stranke v koaliciji kljub vsemu solidarnostni čut.

»S tem ko sem odstopil sem se odločil, da grem s stranko SMC znova na volitve, saj verjamem, da mora vlado voditi stranka, ki je neobremenjena s starimi zgodbami in ki ima iskren namen, da Slovenijo pelje v prihodnost. Verjamem, da je to SMC«, je na Žerdinovo vprašanje, ali bo znova predsednik vlade, odgovoril Cerar.

Markeša je medtem zanimalo s kom bi sestavil koalicijo. »Predstavljam si, da bi bila koalicija lažje bolj levo sredinska, kar se mi zdi bolj realno. Trenutno pa je nemogoče reči s kom in kako bo sestavljena. Pomembno je, katere vrednote in cilje bo kdo zastopal,« je dejal Cerar.

***

