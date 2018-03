NSi po mnenju udeležencev zajtrka AmCham z najboljšim programom (VIDEO)

Katera stranka ima torej najboljši program? Po mnenju udeležencev poslovnega zajtrka AmCham, ki je danes dopoldan potekal v Hotelu Intercontinental, se je stranka NSi predstavila z najboljšim programom, sledita ji stranki SD in SMC.



Na vprašanja o prihodnosti dela, reformi zdravstva, pokojninski reformi ter o vlaganju v znanje in razvoj ... so skušai odgovoriti predstavniki šestih strank, ki se jim sodeč po javnomnenjskih raziskavah po parlamentarnih volitvah obeta sedež v poslanskih klopeh.

Uro in pol so razpravljali Julijana Bizjak Mlakar (Desus), Marjan Šarec (Lista Marjana Šarca), Matej Tonin (NSi), Andrej Šircelj (SDS), Matjaž Han (SD) in Simona Kuster Lipicer (SMC). Pri pogovoru pa so dejavno sodelovali še Nada Šumrada Slavnič iz podjetja Outfit7, predsednica zbornice AmCham Nevenka Kržan in v. d. odgovornega urednika Dela Uroš Urbas.



Posnetek s poslovnega sestanka si lahko pogledate tukaj.



Čas do volitev odštevajo že v dnevih, politične stranke pa so globoko v kampanji. Javnomnenjske ankete zadnje mesece sicer kažejo bolj ali manj podobno sliko: Lista Marjana Šarca z 19,2 odstotka podpore po zadnji Delovi anketi ohranja trdno vodstvo pred SDS in SD.



Ta lokalna stranka iz Kamnika se pred državnozborskimi volitvami ne bo ukvarjala z ustanavljanjem svoje lokalne mreže, omenjeni tradicionalni stranki za njo zaostajata za pet oziroma šest odstotnih točk. Lista Marjana Šarca še dodeluje svoj volilni program, SDS na vprašanja Dela ne odgovarja, NSi pod novo taktirko Mateja Tonina pa ga je pred kratkim že predstavila na programski konferenci. SD ga je napisala pod vodstvom Patricka Vlačiča, nekdanjega prometnega ministra.



Foto: Suzana Kos/Delo

In kaj piše v njem? Po naših informacijah je med njegovimi osrednjimi gospodarskimi točkami odprava napak bančne sanacije v letu 2013. Zato napovedujejo revizijo sanacije banke. Med ukrepi na davčnem področju napovedujejo reformo dohodninskih razredov, ki bi razbremenila predvsem srednji sloj, ter ponovno uvedbo dohodninske olajšave za reševanje stanovanjskega problema. Med drugim so v program zapisali postopno povečanje efektivne obdavčitve podjetij na raven EU, ki je 22,5-odstotno. V Sloveniji je efektivna obdavčitev podjetij 3,5-odstotne točke nižje.

Stranke pa so si bolj ali manj edine v napovedovanju znižanja obdavčitve dela. Na poslovnem zajtrku bodo še predstavniki Desusa, ki se zavzema predvsem za izboljšanje položaja upokojencev, volilni program SMC pa bo predstavil ekonomist Aleksandar Kešeljević. Program, ki so ga poimenovali Bolje za vse, po Kešeljevićevih besedah obsega 175 ukrepov na 21 področjih.

Med vprašanji, na katera bodo odgovarjali predstavniki strank na tokratnem poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice, je tudi, ali bi ukinili 50-odstotni dohodninski razred, ki je bil uveden kot krizni ukrep.