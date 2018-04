Od srede do srede o Trumpovem tvitu »Sirijo bomo bombardirali, ali pa tudi ne«

Izhodišče za tokratno razpravo Alija Žerdina in Janeza Markeša je Trumpov tvit glede Sirije. Predsednik Amerike je v luči zadnjih dogajanj v zvezi z domnevnim kemičnim napadom v sirski Doumi, v katerem je umrlo 60 civilistov, tvitnil, da se lahko napad na cilje v Siriji začne kmalu ali pa sploh ne tako kmalu. »Nikoli nisem rekel, kdaj bo napad na Sirijo,« je zjutraj tvitnil Trump.

»Kaj se je zgodilo s človeštvom, da se o tako pomembnih stvareh, kot so življenja desettisočih ali celo stotisočih ljudi odločamo, kot da bi se odločali o barvi naših nogavic,« se je v uvodu video komentarja vprašal Žerdin.

Rdeča nit pogovorov in pa tudi same teme, ki vzbujajo pozornost javnosti, so postale politika kapric, razmišlja Markeš. »Trumpova dejanja imajo večjo težo: če namreč kihne Trump, se borze stresejo, če pri nas kihne Janša, to ne pusti takšnih posledic,« o Trumpovih potezah in njenih posledicah razmišlja Markeš.

Kot ugotavlja pa je podobno retoriko Trump uporabljal že prej, denimo s severnokorejskim voditeljem, s katerim pa se bo zdaj celo srečal. Tudi pri Putinu je bila njegova retorika podobna ...

Preusmeritev pozornosti

Žerdin je potegnil vzporednico med Clintonovo afero z Moniko Lewinsky in Trumpovo 'afero' s porno igralko Stormy Daniels.

»Preobrat se je zgodil tudi s tem, da je Trump v preiskavi o ruskem vpletanju v volilno kampanijo, ne le afero z Danielsovo.« Lahko, da Trump z vpletanjem v Sirijo želi preusmeriti pozornost od drugih problemov in konflikta z Rusijo.

Žerdin in Markeš se dotakneta tudi Janeza Janše, volitev in fenomena internacionalističnega povezovanja nacionalistov z ozirom na čestitke Orbánu ob zmagi na volitvah.

