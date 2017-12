Od srede do srede: Žerdin in Markeš o Jeruzalemu in Donaldu Trumpu

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš tokrat razpravljata o potezi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je uradno priznal Jeruzalem za prestolnico Izraela. S tem je kljub nasprotovanju mednarodne javnosti po sedemdesetih letih radikalno spremenil politiko in še povečal napetosti na Bližnjem vzhodu.

Markeš njegovo potezo vidi kot paradoksno: »Na eni strani je Trump izrazito politično in kapitalsko pro izraelski, na drugi strani pa je spet zakoličil ekskluzivno praznovanje božiča kot osrednjega praznika ZDA, kar Judom vsekakor ne odgovarja.«

Generalna skupščina Združenih narodov je sicer s 128 glasovi za, devetimi proti in 35 vzdržanimi sprejela resolucijo, s katero je zavrnila Trumpovo odločitev o Jeruzalemu. Med državami, ki so se glasovanja vzdržale in resolucije niso podprle, so tudi članice EU - Češka, Hrvaška, Madžarska, Latvija, Poljska in Romunija. Žerdin in Markeš se sprašujeta, kakšni so razlogi za njihovo potezo.

Žerdin hkrati opozarja, da ni nepomembno, da se je glasovanja vzdržala tudi Hrvaška in s tem na nek način izkazala podporo ZDA. »Ravno v tem obdobju je na dnevnem redu implementacija arbitražne sodbe. Ima Hrvaška zaradi te poteze kakšno geostrateško prednost?« sprašuje Žerdin.

Delova komentatorja sta se v tokratni razpravi dotaknila tudi bitcoinov. »Za njimi je ena velika javnomnenjska kampanja, virtualna napihnjenost kriptovalute pa se bo kmalu zrušila. Bitcoin je zgolj dogovorjen pomen, ki ga lahko na podlagi pričakovanj in zavisti začneš vrednotiti ter z njim trgovati,« je prepričan Markeš.

