Od srede do srede: Žerdin in Markeš o rdečih gumbih Trumpa in Džong Una

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš danes razpravljata o zapisu ameriškega predsednika Donalda Trumpa na twitterju, da ima tudi on, tako kot predsednik Severne Koreje Kim Džong Un, jedrski gumb, ki pa je veliko večji in mogočnejši od Kimovega.

Zadnje ure so v znamenju razprave med Severno korejo in ZDA, in sicer kdo ima večji jedrski gumb. Trump Severni Koreji sporoča, da ima on večji gumb, Kim Džong Un pa nazaj , da ima tudi on en gumb za odpeti. V tem jedrskem direndaju pa se je zgodila ena nepričakovana poteza, pove Žerdin, s čimer misli na telefonsko povezavo med Severno in Južno Korejo, kar bi morda lahko vodilo k udeležbi severnokorejskih športnikov na februarskih olimpijskih igrah. »To bi pa že skoraj pomenilo mir na Korejskem polotoku.«

Iz daljnega Vzhoda prihajajo protislovna sporočila, pri katerih ne vemo, ali se nam obeta olimpijsko premirje ali jedrska katastrofa.

Dejstvo, da Severna Koreja poskuša kontaktirati z Južno Korejo v luči zgodovinskih sovraštev in vojne, je zagotovo dobra novica. To ne more biti slabo, meni Markeš.

Kdo je bolj nevaren? Trump z velikim gumbom ali mali raketni mož Kim Džong Un z majhnim gumbom?

S povečevanjem gumbov in z silo se ne bo dalo nič izpogajati, ampak se bo potrebno pogovoriti in ob tem upoštevati realnost in njihovo mentaliteto. Markeš sicer meni, da je Trump bolj nevaren.

Kim Džong Una v veliki meri determinira zgodovinski kontekst. Ker je majhen, je lahko velik le s pomočjo jedrskega orožja. V vsakem drugem primeru bi ga podrli dve komponenti: velesile in neoliberalizem.

