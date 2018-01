Od srede do srede: Stojanov in Markeš o stavki javnega sektorja

Delov komentator Janez Markeš ima danes zaradi odsotnosti komentatorskega kolega Alija Žerdina ob sebi urednika zunanjepolitične redakcije Vesa Stojanova, s katerim razpravljata o Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, politiki Donalda Trumpa in današnji stavki javnega sektorja.

Glede na to, da je Evropska Unija nekoč že poskušala opozoriti Kitajsko in druge azijske velesile, da je nekorektno imeti konkurenčnost svojih produktov postavljeno na socialno neenakost, je morebiti vendarle prisotno zrno soli, pravi Markeš. »Trump nikoli ni skrival, da mu je v prvi vrsti v interesu dobrobit ZDA.«

Komentatorja se dotakneta tudi današnje stavke javnega sektorja, za katero Stojanov meni, da imajo sindikati bolj prav kot pa vlada. »Ravno s tem, ko so zdravnikom dovolili povišanje plač, so porušili sistem enotnega plačnega sistema v javni upravi,« pravi Stojanov. Sporen se mu zdi predvsem Virantov plačni sistem, ki je po njegovem mnenju generator vsega tega, saj je pod eno streho postavil različne poklice. Prihodnja vlada bi morala opustiti ta sistem in narediti nov plačni sistem, ki bi bil ločen za državno upravo in birokrate, šolnike, zdravstvo, vojsko in policijo. S tem bi pridobili več manevrskega prostora.

Markeš problem vidi predvsem v tem, da je zaradi ne povsem uspele privatizacije prišlo do elitizacije. »Naenkrat je en sloj vreden več kot drugi.«

Bistvo ni v tem, da bi ljudje zahtevali denar, ki ga ni, ampak da zahtevajo, da če denarja ni, da ga ni za nikogar. Kolikor ga pa je, pa naj bo za vse, ne pa da se vzpostavljajo razlike, ki pa so enake privatizacijski logiki.

