Od srede do srede: Žerdin in Markeš o Trumpovem govoru

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš danes razpravljata o govoru ameriškega predsednika Donalda Trumpa ob prvem poročilu kongresu o razmerah v državi.

O vsebini nima smisla razpravljati, ker je znana, lahko pa se razpravlja o formi. Prva dama Melania Trump je na dogodek prišla sama, poleg tega pa je bila, za razliko od senatorjev demokratskega porekla, ki so bili odeti v črnino, oblečena v belo.

Populisti vedno poskušajo pokazati, da predstavljajo ljudstvo, medtem ko so drugi ničvredni. V tem stilu je tudi Trump predstavil svoje uspehe, da je kot predstavnik ljudstva uresničil svoje napovedi o zastopanju ljudstva. To je bilo bistvo njegovega govora, v ozadju pa je tlela razlika med lepimi besedami in realnostjo.

Komentatorja se dotakneta tudi domače politike.

Ne moreš v Republiko Srbsko po finančno podporo za kemično čisto, nacionalno in ideološko desno zgodbo. Preprosto ne moreš, pravi Markeš. »Če bo konkurenca to uspela unovčiti, se bo stranki SDS to zelo poznalo.«

V okviru notranjega dogajanja se Žerdin in Markeš pogovarjata tudi o nameri Slovenije, da prizna Palestino. V državnem zboru je okoli te teme precej zmedena slika, pravi Žerdin, ki meni, da se bo odločitev preložila na naslednji parlamentarni sklic. S tem se strinja tudi Markeš. »Izrael in Slovenija imata zgodovinsko gledano zelo lepe odnose.«

