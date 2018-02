Od srede do srede: Žerdin in Markeš o umoru slovaškega novinarja

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš danes razpravljata o umoru slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka, ki je raziskoval domnevne povezave italijanske mafije in lokalnih državnih političnih struktur.

Ime česa je umor novinarja?

To nakazuje na okolje, v katerem so možna dejanja, ki v nekem urejenem demokratičnem okolju nosilcem moči več ne pridejo na pamet, meni Markeš. »Italijanska mafija se poskuša modernizirati in priti v strukture kohezijskih skladov, razdeljevanja evropskih sredstev in podobno.« Se pravi, boljše priti v kohezijski sklad kot v trgovino s heroinom, se sprašuje Žerdin. Seveda, to so boljši in modernejši skladi, ker je evropska ureditev sofisticirana in zapletena, v tem pa se lahko skrijejo in poskušajo priti do večjih količin denarja.

Komentatorja razpravljata tudi o madžarskem premierju Viktorju Orbanu.

Kar je zanimivo pri Orbanu, je to, da je oznanil svoje politične vzore. Eden od teh je ruski predsednik Vladimir Putin, kar je za politika iz Evropske unije nenavadno, drugi pa turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.



Kaj nam pove, da so vzorniki iz držav, ki imajo v sebi vse elemente avtoritarnosti?

»Orban v predvolilni kampanji zaostruje protibegunsko in protipriseljeniško retoriko z elementi rasizma.«

