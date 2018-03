Od srede do srede: Žerdin in Markeš o izgonu ruskih diplomatov

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš v tokratnem pogovoru Od srede do srede razpravljata o vprašanju izgona ruskih diplomatov iz Slovenije zaradi napada na dvojnega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo 4. marca v Veliki Britaniji.

»Enostavne odgovora v tem primeru ni mogoče podati,« odločanje Slovenije o morebitnem izgonu ruskih diplomatov komentira Markeš. »Gre za večplastno zgodbo, v kateri ta trenutek ne razpolagamo z nedvoumnim dokazom, da za tem stoji uradna Rusija. Lahko domnevamo, da za tem stoji mafija, lahko celo Putin, a dokaza ni nobenega.«

Ali vlada v odstopu, ki opravlja samo tekoče posle, lahko sprejme tako strateško določitev?

Bilo bi koristno če bi imeli nedvoumne dokaze, da za tem dejansko stoji uradna Rusija. V kolikor bi jih imeli, potem bi bilo potrebno reagirati ostro in načelno. O tem ni dvoma, pravi Markeš in izpostavi, da je Slovenija previdna tudi zato, ker je v veliki gospodarski izmenjavi z Rusijo.

Bi morala Slovenija izgnati španske diplomate, ker so v Nemčiji aretirali nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta?

