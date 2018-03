Dr. Cerar v sendviču Delovih težkokategornikov, dr. Žerdina in dr. Markeša

Običajno naša komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš dogodke v precep jemljeta vsako sredo. Običajno to počneta sama. Vendar zadnja dva dneva nista bila povsem običajna. Zaradi odstopa predsednika vlade bosta Od srede do srede nadgradila s petkovo edicijo. Poleg tega v studiu ne bosta sama. Pridružil se jima bo premier Miro Cerar, ki je v sredo podpisal odstopno izjavo in sestopil z vrha vlade.

Ko je Cerar v sredo zvečer stopil pred novinarje, jim je uvodoma dejal: »Danes se je prelila kaplja čez rob, projekt Drugi tir je doživel nov udarec, ki so ga povzročili tisti, ki želijo ustaviti pozitivni razvoj Slovenije. V takšnih zgodbah ne želim sodelovati.«

Kaj je dejansko bilo v kaplji, ki se je zlila čez rob? Propadla pogajanja s sindikati, odločitev vrhovnega sodišča ...?

