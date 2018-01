Barbara Čeferin: Če si zahteven, si tak tudi kot sam svoj šef

Štirinajst let bo že, odkar Barbara Čeferin vodi edino zasebno fotografsko galerijo v Sloveniji, in obsežna razstava Neorealizem, nova podoba v Italiji 1932–1960, ki bo konec januarja v Narodni galeriji, je njen največji projekt doslej. Njeno delo ni lahko in verjetno bi že kdaj obupala, če je ne bi pri tem tako zelo podpiral mož Aleksander, zdaj že skoraj leto in pol na čelu evropske nogometne zveze. Čeprav je družina odtlej skupaj le ob koncih tedna, povsem lepo shajajo, pravi Barbara. Njun zakon bo prav letos praznoval polnoletnost.

»Zdaj mi res ni treba več biti tako skromna … V teh letih sem se naučila tudi sebe malo bolj spoštovati in ceniti. Zatorej: z veseljem ugotavljam, da je Galerija Fotografija kar pomembna referenca tudi za nekatere bolj uveljavljene avtorje v tujini,« pravi.

S tem, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, se popolnoma strinja. »A velja tudi obratno! Aleksandrovo odločitev o kandidaturi sem v celoti podprla, hkrati pa sama brez njegove podpore pri ustanovitvi in potem vodenju galerije ne bi zvozila.«

O pozornosti, ki jo je (bila) njena družina deležna v času kandidature, po izvolitvi in zdaj, pa pravi: »Za zdaj k sreči še ni bilo nobenih negativnih posledic, kvečjemu pozitivne. Sicer pa si nekako ne pustimo, da bi nas kaj prav posebej vrglo iz tira. Živiva tako kot prej in tudi njegov položaj se v to lepo vklaplja.«