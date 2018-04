Bi se igrali z nami? In za nagrado veslali po Kolpi?

Napovedali smo že prejšnji teden, zdaj pa uradno! Nedelo se je odločilo podpreti projekt društva Naturo, Slovenija se igra, katerega cilj je, da se 12. maja čim več ljudi po čim več slovenskih krajih sproščeno druži, otroci pa uživajo v prosti igri ali se mogoče celo naučijo kakšne nove oziroma stare igre. S (pisnimi) idejami, s česa bi bilo vredno spihati prah, z arhivskimi fotografijami, kako ste se sami igrali kot otrok, ali pa s svežimi fotodokazi, kako s svojo družino preživljate čas v naravi, vabimo k sodelovanju tudi vas! In mamimo z vrhunsko nagrado!



Ja, priznamo, ob pozivu društva Naturo smo postali nostalgični: »Se še spomniš, kako dobro smo se imeli v 70., 80., pa potem v 90. letih na skupinskem preživljanju počit­nic na morju? Se še spomniš vonja po žaru v družbi sosedov zadaj za blokom? Pa časa, ko so starši pri sosedih pili kavo in klepetali celo popoldne, otroci pa smo se zunaj brezskrbno igrali?« Si želimo teh prijetnih občutkov povezanosti nazaj? Ali si želimo, da jih občutijo tudi naši otroci?



In ko so se odločili zagnati vseslovenski prostovoljni projekt, Slovenija se igra, katerega rdeča nit je igra, sosedsko druženje in povezovanje – ob uličnem nogometu, gumitvistu, badmintonu, metanju frizbija ali balinčkov, frnikol, skakanju s kolebnico ali ob vrvi, črnem možu, med dvema ognjema, zemljo krast ... – smo na Nedelu preprosto morali reči da in podpreti ta »skupni nepozaben dan optimizma, veselja in igrive svobode«, kakor ga napovedujejo naturovci.



Verjamemo, da bo pritegnilo tudi vas, morebiti celo tako zelo, da se odločite postati eden od ambasadorjev, torej oseba, ki bo v svojem kraju na kup zbobnala ljudi, jih povabila k druženju, malo porazdelila prijetne naloge, recimo, kdo bo obračal na žaru, kdo kuhal kavo, kdo mešal malinovec, kdo pa spekel kak posladek za večno lačne in žejne otroke.



Bi bili ambasador?



»Da, prav ti! Potrebujemo te! Pridruži se najbolj razigrani ekipi, da skupaj naredimo najbolj igriv dan, kar ga je Slovenija videla!« pišejo naturovci in po več informacij usmerjajo na spletno stran www.slovenijaseigra.si. Tam se skriva še en »bonbonček«: poleg brezplačne e-knjige, vodnika za zbliževanje z vašim otrokom, ki jo je napisal predsednik Natura Gregor Rožanc, lahko sodelujete tudi v Naturovi nagradni igri, ki bo trem izžrebancem prinesla udeležbo na nepozabnem Vikendu fotrov in mulcev, ki ga pripravlja društvo Naturo. Pridružite se nam pri snovanju nepozabnega dne!