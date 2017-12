Biti skupaj je najlepše darilo

Pišem vam, ker sem močno razočarana nad sinom in hčerko, ki sta že odrasla in imata svoje otroke. Sem babica trem vnukom, starim od pet do deset let. Rada bi slišala vaše mnenje, ali se vam zdi prav, da dobijo otroci za tri dobre može vsa darila, ki si jih zaželijo. V mojih časih je bilo čisto drugače. Cenili smo že pest suhih hrušk ali jabolk. Vem, da se svet spreminja, a želela bi si, da ne bi bilo, kakor je. Vnuki vsako leto čakajo samo na božični večer, na darila. Igrače so jim zanimive deset minut in potem ves čar mine. Tako bi si želela, da bi bilo drugače. Ni več časa za skupno peko piškotov, ni časa za skupno posedanje in pogovor. Vem, da sama ne morem nič spremeniti, le žalostna sem in zaskrbljena, kam vse to vodi. Babica



Kar ste zapisali, je odraz sodobne potrošniške družbe. Dejstvo je, da imajo trgovci pravico ponujati svoje izdelke, a dejstvo je tudi, da je izbira naša. Žal večina odraslih ni sposobna videti pasti trgovcev, ki nam z oglasi ves čas sporočajo, kaj vse bi morali imeti, da bi bili srečni. A imeti in posedovati različne stvari nikoli ne osreči.

Osrečujejo nas medsebojni odnosi, ne material­ne dobrine. Že beseda praznik vsebuje besedo prazen – prazen od dela. Mi pa kot da že nimamo dela dovolj, se še vse popoldneve gnetemo v nakupovalnih centrih, v upanju, da bomo z dragimi ali številnimi darili osrečili bližnje. Kakšna zmota. Prazniki tako izgubijo pravo sporočilo. Njihovo bistvo je pričakovanje obreda, priprava nanj in nato vrhunec – božični večer. Kakor sami opažate, je danes vse prezgodaj in vsega preveč. In prazniki, kakor jih slavimo danes, odslikavajo družbene razmere. Ni časa, da bi se ustavili, razmislili in poglobili vase. Veseli december nas sili, da zapravljamo.

A vedno lahko vsak od nas temu reče »ne«. December je adventni čas – čas pričakovanja in stopnjevanja pričakovanja. Lepo bi bilo, če bi se ustavili in pogledali nazaj, kaj puščamo za seboj kot partner, starš, sodelavec, prijatelj. Izbira je vedno samo naša: se bomo končno ustavili ali bomo še naprej divjali. Vse to srkajo naši otroci. In nas posnemajo. Vse takoj in hitro. In so vedno bolj nesrečni in prazni.



Otroci si bolj kot nešteta darila v resnici zapomnijo občutke, ki jih doživljajo z najbližjimi. To jih zaznamuje. Ljudje smo socialna bitja in potrebujemo dobre odnose za kakovostno življenje. Ljubečega doma in notranjega zadovoljstva otrok ne more doživljati ob živčnih starših. Pravega prazničnega sporočila ne bo občutil, če bo vedno dobil vse, kar si želi, saj bo hitro izgubil zanimanje za dobljeno in potem morda še poslušal očitke staršev, kako je nehvaležen, da nič ne ceni. A to smo povzročili sami.



Narediti je treba, kar je prav, in ne, kar je lažje. Prav pa je, da skupaj z otroki pečemo praznično pecivo, počasi krasimo dom, se družimo, igramo, ustvarjamo, obiščemo prireditve na prostem, ki so brezplačne. Otroci doživljajo praznični čas že v vrtcu in šoli. In se vsega veselijo. Prav je tako. Zato se potrudimo, da tega doma ne pokvarimo. Posvetiti otrokom svoj čas je že veliko darilo. Z njimi se moramo pogovarjati o realnosti želja, še preden začnejo pisati dobrim možem. In povedati, da noben otrok ne dobi vsega, kar vidi. In to je treba početi vse leto, ne le v decembru. Vzgajati otroka v kritičnega kupca. Najprej pa smo zgled odrasli.



Prav je, da dobri možje prinesejo darilo. A večje ko so želje otrok, bolj to kaže na dejstvo, da smo zgrešili pri sporočanju, kaj je zares pomembno na praznični dan. V družinah, kjer živijo prave vrednote, otroci ne bodo prazni in ne bodo hoteli zapolniti praznine z dragimi darili. Ker so obdarjeni s pesmijo, morda molitvijo, skupnim preživ­ljanjem časa, pa ne le z igro in druženjem, tudi s pospravljanjem doma in kuhanjem, peko. Otroke pravzaprav pripravljamo na praznike vse leto. S svojimi vrednotami in s tem, kako v skladu z njimi živimo. Je naša vrednota biti ali imeti?

Če je otrok navajen tudi med letom takoj vse dobiti, ga ne pripravljamo na resnično življenje. Zrela oseba zna počakati. Z otrokom se je treba čez leto pogovarjati o njegovih željah glede igrač. Pogovor naj teče o tem, kaj je zares smiselno kupiti, kaj je le modna muha, ali si morda nekaj želi le zato, ker imajo tudi drugi. V odnose je treba vložiti trud, kar je precej bolj naporno kot čakati v dolgi vrsti pred blagajno, potegniti ven denarnico, plačati in si tako olajšati vest, da smo zdaj dobri starši.



Želim vam lepe praznične dni. Poskusite pogledati svojo družino še drugače – pomembno je, da so zdravi, in povejte jim, da jih imate radi takšne, kot so.

Po (elektronski) pošti

Biti skupaj je najlepše darilo. Foto: Shutterstock