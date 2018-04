Britanski svet išče povezave s slovenskimi raziskovalci

Slovenijo, in pred njo Hrvaško, je obiskala, ker želi povečati število britanskih študentov na naših univerzah – in seveda obratno – pa tudi število sodelujočih raziskovalcev iz obeh držav. Krepitev bilateralnih stikov med visokošolskima sistemoma obeh držav je posledica brexita, priznava Jo Beall, članica uprave Britanskega sveta za izobraževanje in družbo. S strokovnjakinjo za globalizacijo in mednarodno izobraževanje smo se pogovarjali o možnosti skupnih programov ter visokošolskem študiju v svetu.

Očarana sem, ko vidim zeleno mesto, in ljudi, ki kolesarijo, saj vem, da je k temu pripomogel tudi lep dan, toda Ljubljano občutim kot dober primer sožitja zelenega in urbanega. London je ogromno, globalno mesto in brez posebnega namena od tam res ni mogoče videti Ljubljane. Toda ena izmed nalog Britanskega sveta (British Council) je prav to, da smo navzoči v državah, kot je Slovenija, in da ustvarjamo povezave med kompatibilnimi področji. Torej je naša naloga tudi to, da London in Združeno kraljestvo vidita Slovenijo.Globalizacijo lahko gledamo z dveh plati; po eni strani kot nekaj, kar nam povzročajo drugi, po drugi strani pa kot proces, ki mu lahko pridete naproti. In naproti ji lahko pridete, če imate v zameno kaj ponuditi, še posebno če ste del širše regije. Globalizacija je dober izziv, da se njenemu procesu pridružite, ne pa da ste žrtev razmer, v katere vas postavlja. Slovenija je delček velike evropske regije, kar je velika prednost, saj je lahko udeležena v procesu globalizacije s pozicije evropske regionalne moči, hkrati pa nacionalne ekskluzivnosti in enkratnosti. Lahko povem, da iz naše perspektive vidim pri vas izjemno infrastrukturo in fantastično ohranjeno kulturno dediščino, dober izobraževalni sistem in znanost na svetovni ravni.