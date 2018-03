Ni treba veliko za polne materinske baterije

Nedelova nagradna igra, ki bo eni od izžrebanih mamic prinesla vikend razvajanja v Kranjski Gori, je v polnem teku, zato vabljeni k sodelovanju! Smo pa tokrat k razmisleku, kaj njim osebno pomeni razvajanje, povabili nekaj mamic, ki kot pišoče avtorice aktivno sodelujejo v skupini Mame blogerke. Sklep po slišanem: kako malo je treba, da so (materinske) baterije že spet (razmeroma) polne.



Spletne zapise v Sloveniji piše že več kot 500 blogerjev, poleg kulinaričnih in modnih blogov pa so čedalje bolj priljubljeni in razširjeni mami blogi, blogi, ki jih pišejo mamice. »Namesto da bi med sabo tekmovale, smo izkoristile svojo žensko moč in veliko srce ter se odločile, da si pomagamo in se spodbujamo med sabo. Verjamemo, da je v sodelovanju moč, predvsem pa si želimo dvigniti kakovost blogov,« je nastanek in širitev skupine – v skupini jih je zdaj več kot 50, pridružujejo pa se še nove blogerke – pojasnila ustanoviteljica Anja Oman alias Mamina maza.

»Mami blogerke smo na videz povsem običajne mamice, saj skrbimo za svoje družine, gospodinjstvo, službe, hobije. Pa vendar smo zelo posebne, saj v sebi nosimo ljubezen do pisanja, ustvarjanja in deljenja delčka svojega življenja v obliki blogov. Naši zapisi zajemajo vse od vzgoje, receptov, ustvarjanja, razmišljanj, otroške opreme, lepote, kozmetičnih izdelkov in potovanj do rekreacije, partnerstva, družinskih odnosov in mode. Na naši spletni strani in FB nas spremljajo predvsem (bodoči) starši, natančneje nosečnice in mamice s predšolskimi in osnovnošolskimi otroki, skupaj pa tvorimo eno najpomembnejših t. i. »influencer« (vplivnih, op. p.) skupnosti za starše pri nas,« je povedala Omanova, ki je pred dobrima dvema tednoma rodila fantka, ima pa že štiriletno hčerko



Anja Oman, Mamina maza, pred dvema tednoma drugič mama. Foto osebni arhiv

Kaj torej njej osebno pomeni razvajanje? »Trdno verjamem, da si mora čisto vsaka mamica vzeti vsaj kakšno urico na teden samo zase, saj s tem ohranja stik sama s seboj in svojo prisebnostjo. Jaz prisegam na plesni pilates, kjer popolnoma odmislim vse drugo, samo globoko diham, treniram telo in se prepustim glasbi. To me napolni za ves teden. Poleg tega sem tiste vrste mamica, ki si večkrat brez slabe vesti vzame čas za druženje s prijateljicami in se vsaj enkrat na leto s partnerjem sama odpravi na vikend ali kakšen dan daljši oddih. Razvajanje so zame potovanja, ples, knjige, bazen, morje, kulinarika, ljubezen in druženje. Brez tega ne bi zmogla in vesela sem, da se tudi otroka hitro navajata na to in se bomo kmalu razvajali skupaj.«



Urška Golob, prav posebna mama. Foto osebni arhiv

Med mamami blogerkami so tudi mamice s posebnimi otroki, ki s svojimi zapisanimi izkušnjami lahko pomagajo marsikateri mami ali družini v podobni situaciji. Urška Golob, ki piše blog z nadnaslovom Prav posebna mama, je ena od njih. »Sem mama treh otrok, med njimi je tudi eden, ki potrebuje nego 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Razvajanje ni ravno med dejavnostmi, ki bi se znašle na dnevnem redu, ker naš način življenja ne predvideva časa zanj – vsaj ne razvajanja v smislu, da bi lahko brez skrbi za nekaj ur izklopila vsakodnevne obveznosti. Sicer pa vsak trenutek razvajanja brez otrok zahteva dobro mero organizacije in priprav, nekje v glavi pa vedno ostaja kanec strahu, ali bo v tem času za moje malčke dobro poskrbljeno. Ravno zaradi tega ponavadi razvajanje zame pomeni dobra knjiga v roki pozno zvečer, ko otroci že spijo v svojih posteljah. Naju pa z možem prav v teh dneh prvič čaka enotedensko potovanje, na katero greva sama – prvič za toliko časa, odkar se nama je rodil najstarejši sin –, in čeprav ga pričakujem z rahlim nelagodjem – kljub temu da sva uredila vse potrebno glede varstva otrok –, se ga neskončno veselim.«



Iva Džudović, ki piše blog LjubeznIva, mama dvojčkov in najstnika. Foto osebni arhiv

Iva Džudović, blog Ljubezniva, je mama dvojčkov – najmlajši ima downov sindrom – in najstnika, »ki je ravno pošteno zakorakal v obdobje prve zaljubljenosti in iskanja lastne identitete«, je povedala in lepo strnila: »Mame menda slovimo po tem, da smo od jutra do mraka zaposlene, nikoli nimamo časa zase, ker ga po večini posvečamo svojim zakladkom, skrbimo, da je dom čist in želodčki polni. Gotovo mora biti nekaj resnice v tem, saj se že desetletje nisem pošteno naspala. Drugače ne znam, kot da od jutra poganjam v peti prestavi, tako da se mi o kakšnem dopustu v termah brez otrok občasno od utrujenosti le medlo sanja. Ritual sproščanja je tistih nekaj minut prijetnega brnenja fena med sušenjem las – ker na stranišču pri treh otrocih nisi nikoli sam, haha. Dnevna rekreacija pa je tekanje za njimi, pobiranje kock s tal, likanje in sesanje ... In, uf, ja, zdaj, spomladi, pride na vrsto še okopavanje vrta. Skratka, jasno je, da fitnesa res ne potrebujem. Mame smo absolutni fenomen. Sposobne preživeti leta brez poštenega spanja, biti srečne le zaradi njihove ljubezni, občasnih požirkov mrzle kave in hvaležne, saj svojega življenja ne bi zamenjale za nič na svetu!«



Nepopolna mama samo na papirju. Eva Lozina in njen Luka. Foto osebni arhiv

Eva Lozina z blogerskim nazivom Nepopolna mama, je mamica samohranilka navihanemu dveletniku Luku. »Ob neprestanem iskanju ravnovesja med službenimi obveznostmi in otrokom, priznam, mi je največje sproščanje druženje s prijateljicami. Obožujem, ko za vikend uspavam Luka pri babici in se nato odpravim z dekleti na dobro večerjo ali kak koncert. Že tisti občutek, da se uredim, da si obujem pete, je vreden tega, da mi bo naslednji dan manjkala kakšna ura spanca. Verjamem, da ženske ne bi smele pozabiti na to, da nismo samo mame, žene, hčere, delavke, ampak tudi prijateljice!« Eva Lozina je tudi avtorica duhovitih aforizmov na temo materinstva, recimo tega: »V življenju me več nič ne prestraši, razen obvestila o bolezni iz vrtca.« In Mami na kvadrat in pol, torej Mateja Tamše, mamica dveh deklet, polovička pa se najde zraven še, kadar je z njimi sin njenega moža, jo verjetno dobro razume, saj o razvajanju ta trenutek nima kaj povedati. Takole pravi: »Letošnjo zimo sem imela toliko načrtov za sproščanje, pa so mi prav vsakega prekrižali bolni otroci. Neverjetno, koliko se je tega letos nabralo. Tistih nekaj kratkih trenutkov, ki sem si jih lahko utrgala, pa sem si privoščila kakšen dober film ali serijo, vročo prho ali pa sem, enostavno, šla spat. Upam, da bo kmalu bolje in bom mogoče imela čas, da načrtujem kaj, kar bo trajalo več kot dve uri!«



Nina Držaj – Z ljubeznijo, Mama. Trem otrokom. Foto osebni arhiv



Kakor je ugotovila večina vprašanih, mamice niti nis(m)o tako zelo zahtevne. »Zadnja leta se trudim, da si vsak večer vzamem nekaj časa zase in se vsaj za nekaj minut popolnoma odklopim. Včasih v tem času berem, spet drugič pogledam kak dober film ali si privoščim sproščujočo kopel. Ta čas se mi zdi zelo pomemben, ker me napolni z energijo in nato veliko lažje postorim vse službene, materinske in gospodinjske obveznosti. Prav tako mi veliko pomenijo sprehodi v naravi in kava s prijateljicami. Takrat so velikokrat zraven tudi otroci in zato je to sproščanje malo drugačno, pa vendar mi ogromno pomeni in nas zbliža,« razmišlja mama treh otrokalias Z ljubeznijo, Mama

Tjaša Marolt – blog Ljubki nesmisel – pa: »Jutranje poležavanje v postelji s knjigo v eni roki in dišečo kavico v drugi. Pohajkovanje po mestu z najboljšimi prijateljicami in ženski pogovori o nadvse pomembnih ženskih temah. Romantična večerja z mojim dragim ali pa le skupen večer na kavču ob dobri nanizanki in kozarcu mrzlega piva. Vse to so moja razvajanja, ki mi dajo energijo in poskrbijo, da sem na koncu še boljša mamica svoji mali hčerkici.«



Tjaša in Jure Marolt, mama in očka, ki ustvarjata Ljubki nesmisel. Foto osebni arhiv

Nataša Gostinčar, ki piše blog s krovnim (in bodrilnim) naslovom Never2late4U, pa je povedala takole: »Ko je moj enajstletni Jaka slišal, da moram napisati, kako si privoščim čas zase, je rekel: 'Ja, mami, tega pa ne boš mogla narediti! Saj ga nimaš!' Priznam, za trenutek sem zažarela. Kako pozoren je moj sin, da to opazi! Po premisleku pa sem ugotovila, da mu s tem res ne dajem dobre popotnice v življenju. To, da nimaš časa zase, ni nič dobrega. Nič, na kar bi morala biti ponosna. Res je, da si dolgo po rojstvu hčere zaradi okoliščin – veliko obiskov pri zdravnikih, saj je hči otrok s posebnimi potrebami in je bila tudi precej bolna – nisem vzela nič kaj časa zase, ampak sem to s tem letom spremenila. Najraje grem s psičko na sprehod, saj me narava in tišina najbolj sproščata. Včasih sem rada tekla, pa je to nekam izginilo ... Zato sva se z možem vpisala na fitnes, kamor nama uspe iti enkrat ali dvakrat na teden. Upam, da si tako pridobim kondicijo in spet začnem teči, saj mi je res vedno razbistril in prevetril možgane. Poleg kakšne dobre knjige in peneče kopeli – za prvo je bolj malo časa in energije – pa se res sprostim z obiskom kakšne dobre delavnice ali tečaja; trenutno obiskujem tečaj aromaterapevtske masaže, kar je bilo na mojem seznamu želja že vrsto let.«



Nataša Gostinčar, ki piše blog Never2late4U. Foto osebni arhiv

Od Mamice na off, Danijele Čutura Sluga, bi verjetno pričakovali kaj bolj na off, ampak ... »Že ko sem bila noseča s prvim otrokom, so me prijateljice svarile, da je čas, ki ga nameniš le sebi, izjemno pomemben. Da rek 'srečna mami ima srečnega otroka' še kako drži. In tega sem se držala tudi sama, zato sem že kmalu po porodu uvedla majhna razvajanja, kot je dolgo prhanje ali čvek po telefonu s prijateljico. Res so bila skromna, a mamice v resnici niti nismo tako zelo zahtevne. Zdaj, po nekaj letih materinstva, pa so moja razvajanja postala razvajanja v pravem pomenu besede. Če bi se morala odločiti za najljubši način, ki me osreči in napolni z energijo, bi bilo to zagotovo večerno branje kakšne dobre knjige.« Še vedno skromno, kajne?



Mami na off ali Danijela Čutura Sluga. Foto osebni arhiv

Podobno je tudi pri Mami z načrtom, Maji Bračič. »Ko enkrat postaneš mama, je urica zase luksuz, ki si ga ne privoščimo ravno vsak dan. Vendarle pa sem mnenja, da si mora vsaka mama kdaj pa kdaj vzeti čas zase in se razvajati. Pa naj bo to ura v banji, polni milnih mehurčkov, odhod v trgovino ali pa čisto preprost sprehod v naravo. Sama se sproščam v krogu prijateljic, s katerimi z največjim veseljem spijem kavo in jim namenim tudi več kot eno uro, na treningih s svojimi vadečimi, najbolj pa v plesni dvorani, ko ustvarjam nove koreografije za mlade plesalce. Razvajanje s partnerjem je trenutno na pavzi, saj si zaradi majhnih otrok težko vzameva čas samo zase, vendar je tudi to v načrtu v bližnji prihodnosti, ko bodo male ritke malenkost zrasle.«



Maja Bračič, Mami z načrtom. Zdaj bi jih bilo na fotografiji že pet. Foto osebni arhiv

In kako na razvajanje gleda mama petletne Kim in enajstmesečnega Nika, blogerka Kreativna in moderna mama, Aleksandra Šefran? »Širok pojem. Včasih je razvajanje že neprecenljivih 15 minut v kopalnici. Včasih samo nekaj kratkih in mirnih minut brez otrok. Skratka, razvajanje je res velik in širok pojem. Če pa se res opredelim in pomislim, kaj meni veliko pomeni in čemu lahko rečem razvajanje, je to nedvomno kakšna super masaža, nega obraza, občasno prija tudi kakšna savna. Odlično in sproščujoče razvajanje pa je tudi pijača, večerja ali nakupovanje s prijateljicami.«



Aleksandra Šefran alias Kreativna in moderna mam. Foto osebni arhiv