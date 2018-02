Čigava bo domovina kozoroga?

Po 27 letih je v Sloveniji ostalo odprtih še 105 denacionalizacijskih zadev. Med tistimi, ki se rešujejo najbolj počasi, je tudi zahtevek Nadškofije Ljubljana po zemljiščih, ki so del zavarovanega Triglavskega narodnega parka. Mednje spadajo po naših podatkih tudi Dolina Triglavskih jezer, ki je zavarovana že od davnega leta 1924, zemljišča ob slapu Savica in obrežje Bohinjskega jezera. Preverili smo, kaj bi vračanje v naravi pomenilo za ohranjanje teh naravnih biserov in neomejen javni dostop do njih.

Nekateri strokovnjaki menijo, da je morebitna vrnitev naravnih biserov državnega pomena politično vprašanje in predlagajo celo referendum. A dr. Rajko Pirnat meni, da je to povsem pravno vprašanje, ki zadeva Zakon o denacionalizaciji, in da je sodna praksa tu povsem jasna.