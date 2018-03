Delo s konjem se začenja z delom na sebi

Mož, ki stoji sredi maneže, z mirnimi, lahnimi kretnjami dirigira četverici brhkih lipicancev. Njihova krepka mišičasta telesa pod pridušenimi reflektorji v poltemi valujejo sem in tja, kakor jih z nevidnimi nitmi spretno vodi Benjamin Aillaud, novi glavni trener Kobilarne. Vmes najprej pove, da je prišel čas za globlje odnose človeka s konji, čas, da postane konj človeku prijatelj, ne pa orodje.

»Konje velikokrat vprašam, kako se počutijo. Po treningu se jim zahvalim in jim povem, da so fantastični. Takrat čutim, da so ponosni in da z veseljem delajo z mano,« je povedal priznani francoski trener in tekmovalec, ki svoje izjemne izkušnje od lanskega oktobra deli z jahači in vozniki vpreg v Kobilarni Lipica. Visokorasli žrebci, ki mu kot bele sanjske prikazni brez oklevanja tiho sledijo tik za hrbtom, kamor koli se obrne, so nova točka prenovljene predstave Zgodba o Lipici.

V novi predstavi se po maneži razigrano, kot bi bile na prostem, požene tudi čredica belih lipicanskih kobil, ki so s svojimi temnimi žrebeti pravi dragulj Lipice, a jih obiskovalci doslej niso imeli možnost tako opazovati. V ozadju vseh teh sprememb je Francoz, ki je s kobilarno začel sodelovati lani, ko je slovenska ekipa voznikov z lipicanci dosegla najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih doslej, Miha Tavčar pa je postal svetovni prvak v maratonski vožnji.