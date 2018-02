Dež iz palice

Aleš Ifko se je iz polprisotnega življenja zbudil ob knjigi Celestinska prerokba, ki ga je pripeljala do gongov in palete inštrumentov, s katerimi zvočno očiščuje.

Aleš Ifko iz Gornje Bistrice v Prekmurju se je med študijem organizacije dela v Kranju srečal z romanom Američana Jamesa Redfielda Celestinska prerokba, leposlovno obdelavo rokopisa z devetimi poglavji, spoznanji, pred šestimi stoletji nastalega v Peruju. Prerokba je prvoosebna pripoved o duhovnem prebujenju.

Prebudilo je tudi Ifka, zdaj je zaposlen v rakičanski bolnišnici, zapisal se je duhovnosti. In sledeč temeljnemu knjižnemu prerokovanju, da naključij ni in da se vse zgodi z namenom, se gotovo ni otepal dejstva, ko se je pred sedmimi leti udeležil zvočne kopeli z gongi. »Zgodilo se je nekaj posebnega, hkrati znanega,« v njem spečega, pravi 40-letnik. Nadaljnje kopeli »so aktivirale moje speče potenciale«. Gongi ga premaknejo celostno, po njih čuti lahkotnost, mir, sproščenost. Najprej si je kupil manjšega, zdaj ima velikega. Šel je na tečaj k Donu Conreauxu, ameriškemu mojstru gonga.



Obvlada paleto očiščevalnih inštrumentov: »Moj gong je planetarni gong Zemlja.« Izdelan v Nemčiji. Strokovnjaki, znanstveniki, terapevti, glasbeniki ga uglasijo na naravno frekvenco, frekvenco Zemlje, ki je 432 hertzev. Klasična glasba je usklajena s 432 hertzi, moderna je herčno višja, za uho in celo bitje ni tako sproščujoča. Ne nazadnje, vsi umetni zvoki so uglašeni na disharmonično frekvenco, ptičje petje te ne zmoti tako kot zvok kosilnice. Vsaj večine ne.

Aleš igra gong in gong igra Aleša. Foto: Grega Kališnik/Delo



Zvok, frekvenca gonga »ima veliko podtonov, nadtonov, vsi delujejo sproščujoče«. Zvok, poslušam – Ifkov glas, ne gong – »deluje na telesni, čustveni, energetski in duhovni ravni. Telo prejme zvok, kolikor ga lahko, preostalo zavrne.« To je zvok, nadaljuje gongist, ki najdeva blokade in jih uravnava, pomaga pri čiščenju pretoka energetskih kanalov v našem telesu. Pretok, ja, 70 odstotkov našega bitja je iz vode.



Na zvočni kopeli »se ne zgodi vse, učinek traja tudi dva dni«, najbolje je, da v tem času počivamo, smo v naravi, brez obremenitev, pijoč veliko vode. V idealnem svetu. Načeloma je učinkoviteje, bolje, da si poslušalec kot gongist, čeravno gre v obeh primerih za dvig energije. »Če igraš, je morda še bolj intenzivno, le da ne miruješ, ampak si aktiven.« Ifko večinoma igra drugim, redkeje sebi, vedno pa velja: »Igram gong in gong igra mene!«



Pri kopeli, namenjeni skupini, je treba biti previden, »glasnost je lahko rušilna, lahko prijetna, ne pa zdravilna«, tega izraza ni dovoljeno uporabljati, je rezerviran za druge sfere.



Ifko je član Enovite, društva za veselo življenje, »smo trije gongisti, ki igramo sebi ali na kopelih, prireditvah, in dve jogistki«. In kaj je veselo življenje? »Da si sproščen, da imaš čas zase in za druge, da najdeš poslanstvo, v katerem uživaš, in deliš dobrobit naprej.« Dobrobit, ki jo tlačijo tehnologija, pomanjkanje časa, nezdrava hrana, a počasi »se vrača zavest o potrebi po samooskrbi, pa o tem, kaj uživamo«. Materialnost je na tako visoki stopnji, da »si ljudje želimo nazaj k naravi, onkraj prometa, hrupa«. So k vrnitvi k naravi pozivali že v 18. stoletju, zaman.

Multiinštrumentalno. Foto: Grega Kališnik/ Delo

Zemljo, tokrat mišljeno kot prst, »imam rad, rastline, zelišča, nekaj let sem imel vrt, se samopreskrboval, postal vegetarijanec«, pa slednje opustil. Samopreskrbnost ta čas, ko z družinico živi v Murski Soboti, počiva. A ne bo vedno, Ifko si želi v mirnejše življenje, najraje na toplo, na morje, v zdravo klimo. In ko se bo dogodilo, to ne bo naključje. Zdaj se poskuša prehranjevati čim bolj uravnoteženo, bio. In »biti moramo pozorni na vse okoli sebe, ker nam pokaže pot, kamor smo namenjeni«.



Sediva ob velikem gongu. Izdelanem »iz 70 odstotkov bakra, drugo je kositer«, pa kanec tretjih kovin. Vsak gong je ročno kovan, unikaten, vsi zemeljski imajo isto frekvenco, »mi pa različne gonge različno dojemamo«.



Vibracije



Gong je primarni inštrument njegovih zvočnih kopeli. Ifko ima in igra tudi na tibetanske posode, terapevtske, »polagajo se na telo, vibracije gredo v nas, krepijo zdrave celice in pomagajo nezdravim, da se vrnejo v prvotno stanje«. Zvok, zven bakrenih posod pa lahko le poslušamo. So treh vrst, univerzalna za čiščenje avre, srčne in bazične, te delujejo na križ, trebuh.



V roke vzame oceansko morsko školjko, dar narave, pravijo, najstarejši inštrument na Zemlji, sestava je umerjena po zlatem rezu, Fibonaccijevem zaporedju. Gongist iz njega izvabi tako lahen šum morja kot, no, orkan oziroma, tako sem slišal, gromoglasen zvok parnika.



Dežna palica je cev iz kaktusa, notri so semena, ko inštrument nagneš, delci potujejo. Ogromno jih mora biti, škrebljanje se kar ne neha. Tudi v manjši didžeridu pihne multimojster, »imam močna pljuča«, in za nekaj trenutkov odpotujeva med avstralske staroselce. Nato zvočno okušam vetrne zvonove iz bambusa, v katerih kristalček udarja ob, tako bi opisal, miniaturne konice, prevlečene s srebrom. Na koncu kopeli se po navadi oglasi še nežna tingša, »za lažjo prizemljitev, uravnava levo in desno možgansko polovico«.

Zvok Praavstralije. Fotzo: Grega Kališnik/Delo

Ifko ne živi po religijskih konceptih, »odprt sem za vse vere«. Pogreša disciplino, »vsi bi hoteli imeti še več, premalo je zadovoljstva s tem, kar že imamo. Kot da nam vedno nekaj manjka.« Strinja se, da je manj – več.



Premalo smo spoštljivi drug do drugega, obremenjujejo nas hierarhija poklicev, tekmovalnost, nestrpnost, »ljudje previsoko letajo, v resnici pa smo vsi povezani, vsak prispeva svoj del k celoti«.



In kopel, zvočna, je način, ko se preobrazi tudi zavest, »ljudje morda dobijo neki stik s samimi seboj«. Da tistega nekaj ne iščejo pri drugih, zunaj, ampak pri sebi.



»Zemeljski gong uravnava srčno in grleno čakro, prinaša obilje,« ve se, katerega ne mislimo, »modrost, koncentracijo, kreativnost, pomaga, da tisto, kar nam ne služi, odide, in pomaga pri poslanstvu, ki nam je dano.« Nas prizemlji, »smo tu, na tem planetu«. Drugi gongi, Saturn, Sonce, Sedna, Jupiter ... naštevamo planete, Sedna je fiktivno telo. Vsak gong, Uranu pripisujejo dinamičnost, ima različne učinke, a pri vseh, tako Ifko, smo deležni široke palete občutij.



Z gongi za kopeli Ifko sodeluje z zdraviliščem onkraj meje s Hrvaško, s tibetanskimi posodami se velikokrat sprošča doma, meditacijo pa Prekmurcu pomeni tudi tek.



Ležem na mehko podlago, da ne bi povsem na suho pisal, Ifko poprime za tolkala z mehkimi glaviči in začne, no, gongati. Primitivno ponazorjeno, iz prijetnih vibracij zvok kmalu naraste, kot ob napadu Luftwaffe sem se počutil, bilo je malone prekfrekvenčno zame. Bolj mi je prijalo ob vibracijah, ki so skozme potovale iz tibetanskih posod. Da ob prelivanju semen v dežni palici ne govorim, predstav­ljajte si zvočno peščeno uro. Pomirjajoče.



Žal sta dva dneva od dveh uric v prostorih beltinskega Anima centra, kjer mi je gongist prikazal, kaj mu je bilo in mu je namenjeno, že zdavnaj minila.