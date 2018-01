Dih je plesalec, gib mu sledi

Imel sem sošolca, športnika, kompaktno grajenega telesa. Po srednji šoli je šel zaresno v plezarijo. Jaz sem imel pri 18 letih telo 11-letnika. Ko se srečava po treh desetletjih, je fizično tak, da bi si še kot najstnik zavidal, sam sem se v življenju zaplezal in težko opredelim svoje skeletje. Njemu pa se je po vseh teh letih le tetovaža na rami spustila, pa še to ne ponesreči. Resda živi in je živel bistveno bolj zdravo od večine, pa vendar. Namignil mi je, da vsako jutro, če le gre, opravi tibetanske vaje pomlajevanja. Zadevo sem poguglal, se je lotil in po mesecu obupal. Zdaj pa se odpravil na delavnico v Naklo, k vrelcu mladosti v center, namenjen življenju, Viti. Sprejela nas je učiteljica joge Helena Žitnik.

Tako kot prebivalko Štajerske in vrsto kokoši ločimo z zgolj z velikostjo začetnice, tako prebivalce Tibeta od njihovih obredov pomlajevanja, torej, tibetanci z malo. Menihi, Tibetanci, menda gojijo tibetance že več kot 2000 let. Zahod pa jih je spoznal leta 1939 iz knjižice Vrelec mladosti Američana Petra Kelderja. Ta naj bi bil spoznal upokojenega vojaka, polkovnika, psevdoimenovanega Bradford, osivelega, hodečega s palico. Ki je šel v Tibet in se vrnil neprepoznaven. Temnih las, par desetletij mlajši. Ker se je tamkaj spoznal s petimi obredi. Od tedaj so ti menda pomagali milijonom ljudi po svetu, zakaj ne bi preprostemu Slovencu. Pa še to sem slišal od znanskih naključnic, kar nekaj jih ima vsaj eno prijateljico, ki se je s tibetanci popolnoma spremenila, (ampak) na bolje.V Naklo sem vzel prazen bidon, dekico, 660 dek svojega telesa in armafleks. So me doma opozorili, da ne bo pravšen, da preveč drsi. A v Naklo sem šel prenaglo, da bi jim prisluhnil.Med iskanjem Vite me domačin usmeri proti pravim vratom, in ko izve, da sem prišel po mladost, reže se pripomni, hja, edini moški boste.