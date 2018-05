Doma na morjih sveta

Naše jadralne legende, ki so se in se še pogumno podajajo na vsa svetovna morja.

Obpluti svet je za jadralca enako kot za alpinista splezati Mount Everest. Pri obeh podvigih sodelujejo tudi Slovenci. Čeprav imamo malo morja, smo, kar nenehno dokazujemo, doma tudi na svetovnih morjih. Imamo svojo floto, regate, jadralce in svojo proizvodnjo jadrnic. Imamo pa tudi jadralne legende, ki so se in se še pogumno podajajo na vsa svetovna morja.

V registru Jadralne zveze Slovenije (JZS) je vpisanih nekaj več kot 800 velikih jadrnic. A to so le tiste, ki so že sodelovale v kateri izmed tekmovalnih regat JZS, ki se vrstijo čez leto. Številne regate potekajo tudi v sodelovanju z italijanskimi in hrvaškimi klubi. Najznamenitejša je gotovo Barcolana – Barkovljanka, ki vsako pritegne tudi nekaj sto slovenskih jadralcev. Barkovljanka ima slovenski pečat tudi zaradi treh zaporednih zmag slovenske jadrnice Gaia Legend, ki si je tako kot prva na tej regati v letih 1995–97 v trajno last priborila pokal regate.

Poleg regat in podobnih dogodkov pa Slovence v zadnjih letih vse bolj privlači jadranje po svetovnih morjih. Bivalne jadrnice so za povprečen žep še vedno nedosegljive, a vse več Slovencev, zlasti poslovnežev, si jih lahko privošči in število načrtov o prečenju oceanov narašča, čeprav, kakor pravi izkušeni jadralski popotnik Srečo Pust, jih večina nikoli ne izpluje zares.