Ekošola: Za zeleno prihodnost

Otroci in mladi bodo v bližnji prihodnosti sprejemali ključne odločitve na vseh ravneh življenja, zato je pomembno, da že med šolanjem ponotranjijo vrednote trajnostnega razvoja. Tej misli pri svojem delovanju sledi program Ekošola, v katerega je vključenih že več kot 700 izobraževalnih ustanov. Vsako leto najuspešnejšim na področju okoljevarstva podelijo mednarodna priznanja – zelene zastave.

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program, ki spodbuja izvajanje okoljskih vsebin in udejanjanje načel trajnostnega razvoja v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah, s čimer otrokom in mladostnikom privzgaja odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in zunaj nje, s tem pa vplivajo tudi na obnašanje odraslih in spreminjajo njihove vzorce ravnanja.



Program pri nas od leta 1996 izvaja Društvo DOVES - FEE (Foundarion for Environmental Education) Slovenia; takrat sta se vanj vključili prvi dve šoli (OŠ Bakovci in OŠ Notranjski odred Cerknica), leta 2002 tudi prvi vrtec (Pobrežje Maribor), v šolskem letu 2013/2014 ša prvi dve fakulteti (pedagoška v Ljubljani in FOV Kranj). Danes jih je vključenih že 717 – največ je vrtcev in osnovnih šol –, 517 pa se jih že ponaša z zeleno zastavo. To mednarodno priznanje dokazuje visoko ekološko zavest in potrjuje, da je sodelujoča ustanova uspešna pri dejavnostih, ki jih spodbuja Ekošola.



Na eni od delavnic v okviru Ekošole, na kateri so prikazali recikliranje odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove in izdelavo recikliranega papirja. Foto arhiv Ekošola



Kakor je povedala Dunja Dolinšek, sekretarka programa, si vsaka institucija izbere, katera prednostna področja bo postopno izboljševala v posameznem ali nizu šolskih let, pri čemer je delo na področju odpadkov, vode in energije obvezno, medtem ko se o drugih vsebinah – transport, zdravje in dobro počutje, biotska raznovrstnost, zdrava in lokalno pridelana hrana, ohranjanje našega sveta – vsaka šola odloča glede na to, kako pomembno oziroma pereča je določena tematika za njihovo lokalno okolje.



Zastavljene cilje in načrte uresničujejo s številnimi projekti, strokovnimi izobraževanji, delavnicami, srečanji, sejmi, nagradnimi natečaji; v šolskem letu 2016/2017 so skupaj izvedle kar 4726 projektov. Med najbolj prepoznavnimi so ekokviz, torej tekmovanja v ekoznanju za osnovne in srednje šole, nagradni natečaji kreativnega ustvarjanja iz odpadne embalaže, mednarodni projekt Odgovorno s hrano, Jaz, ti, mi za Slovenijo (vseslovenski humanitarni projekt o spoznavanju učinkovitega ravnanja z odpadki in odpadnimi materiali, Šolska VRTilnica – urbano vrtnarjenje, Hrana ni za tjavendan (projekt, kako lahko bolj premišljeno načrtujemo ravnanje s hrano), projekt, namenjen spodbujanju k bolj premišljeni in varčni rabi energije tako v šoli kot doma, Ekobranje za ekoživljenje, Mladi poročevalci (iskanje rešitev za lokalne okoljske težave z novinarskimi prispevki in drugimi gradivi), Ekošola se redno predstavlja tudi na sejmu Altermed – letos bo 17. in 18. marca v Celju.



Rezultati so



»V naš program vključene ustanove, sledeč ekoakcijskemu načrtu, izboljšajo šolsko okolje, skrbijo za ločevanje odpadkov in zmanjšujejo njihovo količino, skrbijo za bolj učinkovito rabo energije, vključujejo lokalno skupnost v različne projekte, pomagajo krepiti spoštljive medsebojne odnose in solidarnost, skrbijo za krajevno in nacionalno medijsko odzivnost ter se povezujejo z drugimi šolami v Sloveniji in Evropi,« našteva Dolinškova. Če torej v kolektivu vrtca ali šole dozori želja po uresničevanju izobraževanja za trajnostno prihodnost, a jim manjka vsebine, je lahko Ekošola korak v pravo smer.