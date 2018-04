Ekspresnih 5: Orbánov vzpon ima zgodovinske korenine

Prejšnji konec tedna je na parlamentarnih volitvah na Madžarskem premočno zmagala stranka Fidesz. Njen voditelj Viktor Orbán, eden od novodobnih velikih mož vzhodne in srednje Evrope, je s strašenjem pred begunci, ki da ogrožajo madžarsko identiteto, zbral skoraj polovico glasov in zaradi volilnega sistema dobil več kot dve tretjini poslancev. Na vprašanja o razlogih za takšno podporo, učinkih njegove vladavine in vzporednicah s Slovenijo je odgovarjal Ladislav Lipič, nekdanji slovenski veleposlanik v Budimpešti.



❶ Na madžarskih parlamentarnih volitvah je četrtič, od tega tretjič zapored, zmagal Viktor Orbán oziroma njegova stranka Fidesz. Zakaj je Orbán doma tako priljubljen, da mu namenijo dvotretjinsko večino v parlamentu, saj je v tujini, predvsem na zahodu, precej manj, če uporabimo najbolj blago oceno?



Orbánovo priljubljenost med Madžari je treba razumeti v kontekstu celotne madžarske zgodovine in še posebno zgodovine 20. stoletja. Spomnimo se trianonske pogodbe, ki je bila sklenjena po koncu prve svetovne vojne in po kateri je Madžarska izgubila več kot dve tretjini predvojnega ogrskega ozemlja in približno dve tretjini prebivalcev. Bodimo pozorni na države, ki so po razpadu Avstro-Ogrske pridobile največ ozemlja; to so bile Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Češkoslovaška in Romunija. Sledi druga svetovna vojna in obdobje, na katero Madžari niso in ne morejo biti ponosni. Leta 1945 se zgodi sovjetska zasedba celotne Madžarske in »sovjetizacija« leta 1947 doseže vrhunec. Eden najbolj odločilnih dogodkov na Madžarskem v 20. stoletju je bila nedvomno revolucija leta 1956 proti diktaturi, ki pa je bila krvavo zadušena. Po mojem mnenju je to zgodovinski dogodek, na katerem je najprej madžarska desnica, nato pa tudi levica začela graditi svojo mobilizacijsko vlogo.



Skratka – najprej Trianon in velika bolečina po izgubi tako nacionalnega ozemlja kot dela narodovega telesa, nato pa še junaštvo v revoluciji leta 1956 in boj proti totalitarističnemu sistemu. Predsednik stranke Fidesz Viktor Orbán je vse to in pomanjkljivosti socialistične vlade predsednika Ferenca Gyurcsányja vedel s pridom izkoristiti, dodal obilico populizma – vključno s protitujsko retoriko in praktičnimi ukrepi, s katerimi bo obvaroval Madžare – in zmaga je bila zagotovljena. Evropa vse to opazuje in čez čas bo ugotovila, da je prespala pomembno obdobje, ko se je rojeval novi totalitarizem s podobnimi cilji kot v tridesetih letih dvajsetega stoletja, le z manjšimi, bolj lokalnimi ambicijami.



❷ Kateri so najbolj negativni in kateri najbolj pozitivni vidiki Orbánove vladavine?



Gotovo so ekonomski rezultati tisti, ki jih lahko imamo za pozitivne dosežke. Madžarski bruto domači proizvod se je namreč v letu 2017 povečal za štiri odstotke, brezposelnost, ki je bila leta 2000 še 11,6-odstotna, se je znižala in je zdaj 3,8-odstotna. Povprečna mesečna bruto plača je v tem obdobju zrasla za 13 odstotkov. Vse to so pozitivni dosežki in so gotovo pripomogli večjemu zadovoljstvu ljudi, čeprav jih veliko še vedno živi malo nad pragom revščine ali celo pod njim.



Tisto, kar se ni bistveno spremenilo, je velika razlika med večjimi urbanimi središči in podeželjem. Budimpešta kot velemesto se je v zadnjih desetih letih še bolj razcvetela in je eno od najlepših in najbolj urejenih evropskih mest. Nasprotno pa je podeželje še vedno dokaj nerazvito in vse bolj prazno, kar pa ni samo pojav na Madžarskem.



❸ Kako se je Madžarska spremenila v zadnjih desetih letih, odkar niste več slovenski veleposlanik v Budimpešti in je osem od teh let na oblasti Viktor Orbán?



Številna večja urbana središča so se izredno lepo razvila in so bistveno drugačna kot pred desetimi leti. To velja tudi za številna mesta ob Blatnem jezeru in druga turistična središča, še najbolj tista, v katerih so termalna kopališča in druge znamenitosti. Izredna skrb za ohranjanje kulturne dediščine, skrb za ohranjanje zgodovinskega spomina, še posebno na prvo svetovno vojno, v kateri so madžarski vojaki množično umirali tudi na bojiščih na našem ozemlju – še zlasti na soški fronti –, je izjemna in bi bila lahko zgled marsikateremu narodu, tudi nam.



❹ Ali je lahko zmagovita strategija na Madžarskem napoved strategije katere od strank na prihajajočih slovenskih državnozborskih volitvah, saj naj bi bila ena od njih močno, ne samo politično, ampak tudi poslovno povezana z Orbánom oziroma njegovim krogom?



Menim, da ne, kar se bo slišalo nekoliko nenavadno. Slovenija in Slovenci imamo popolnoma drugačne zgodovinske izkušnje, neprimerljive z Madžarsko in Madžari, čeprav smo nekoč davno živeli v skupni monarhiji. Tako Madžari zase kot tudi Slovenci zase trdimo, da smo ponosni, vendar smo živeli po popolnoma drugačnih vrednotah. Navedel sem že nekatere pomembne zgodovinske izkušnje Madžarske, ki so bile nedvomno neprijetne in za marsikoga tragične. Madžarski »gulyás« socializem je bil bistveno drugačen in skoraj neprimerljiv z jugoslovanskim socializmom. V sedemdesetih in osemdesetih letih minulega stoletja so nas sosedje lahko le zavistno opazovali ob naših obiskih njihove države. Tudi zgodovinska izkušnja iz druge svetovne vojne, ko smo bili na strani zmagovalcev nad fašizmom, nam je vlivala veliko ponosa in samozavesti.



Seveda bi lahko našteval še marsikaj, kar lahko vpliva na primerjavo v vašem vprašanju, recimo izkušnje Slovencev s poskusi potujčevanja in preseljevanja med drugo svetovno vojno in tudi po prvi svetovni vojni. Vse to ima elemente begunstva in zato politične stranke s protibegunsko retoriko bolj škodujejo samim sebi, kot pa bi jim to prinašalo kakšne koristi. Stranki, ki jo omenjate, lahko prinesejo korist le populistična retorika, medijske manipulacije in lastna medijska mreža, ki pa na minulih volitvah ni pokazala kaj prida.



❺ Zdi se, da Slovenija in Madžarska nimata večjih težav v odnosih, tudi v zadnjih osmih letih, odkar je Orbán neprekinjeno premier, ne. Je to samo vtis ali je res tako?



Res je, vedno smo poudarjali, da med Slovenijo in Madžarsko ni nerešenih vprašanj in da so odnosi skoraj idilični. To je bil rezultat tega, ker smo si Slovenci zapomnili Madžarsko takšno, kot je bila še v drugačni družbeni ureditvi. Velika večina Madžarov Slovenije, kljub bližini, sploh ni poznala. Danes je seveda drugače in vse, kar sem navajal v svojih odgovorih, je pripomoglo k boljšemu medsebojnemu poznavanju. Gospodarska menjava se iz leta v leto povečuje, nove infrastrukturne povezave omogočajo večjo mobilnost in zmanjšujejo se razlike v razvitosti ter v razmerah za življenje manjšin na obeh straneh nevidne evropske meje. Razlika je le v tem, da ima madžarska država glede Madžarov, živečih zunaj madžarskih meja, jasen cilj, ne glede na vladajočo politiko, kar dokazuje z izdatno finančno pomočjo in vlaganji v kraje ob madžarsko-slovenski meji.