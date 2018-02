Elektriko potrebujemo, a ne za vsako ceno

Spor med načrtovalci hidroelektrarn na Muri in naravovarstveniki, ki želijo reko ohraniti takšno, kot je, je tudi spor glede vizije slovenske energetike, ki jo zelo megleno nakazuje te dni predstavljen Energetski koncept Slovenije. V njem so hidroelektrarne na Muri predstavljene kot nujne za zahtevano povečanje proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov. Nasprotniki gradnje so prepričani, da to ne drži in da bo škoda, povzročena z gradnjo, veliko večja kot morebitne koristi. To želijo povedati tudi predsedniku vlade, vendar doslej še ni našel časa, da bi se z sestal z njimi.

»Zaradi nepreglednosti postopkov, nekonsistentnosti odgovorov ministrstev in samega predsednika vlade ter arogance državnih predstavnikov želimo srečanje s premierom. Pričakujemo, da bo nastalo situacijo razjasnil in Pomurcem povedal, kakšna so stališča vlade glede prihodnosti te regije in posebno reke Mure, ki jo vidimo kot pomemben razvojni potencial,« piše Samo Tuš, predsednik Zveze društev Moja Mura.Pri zvezi so prepričani, da čaka Pomurje veliko lepša prihodnost v sonaravnem razvoju in turizmu. Veliko bolj smiselno je elektriko, ki bi jo pridelale nove hidroelektrarne (HE), pridobiti tako, da jo privarčujejo, pravi Stojan Habjanič, koordinator kampanje Rešimo Muro. Načrtovana investicija družbe Dravske elektrarne Maribor (DEM) namreč temelji na prepričanju, da bi z izkoriščanjem Mure izpolnili zaveze Slovenije po doseganju obveznih deležev pri proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov. Habjanič pa verjame, da za to ni treba poslednje »evropske Amazonke« vkovati v jezove in betonska korita.