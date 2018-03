Novinarji ter politika: Enosmerna pot in vrtljiva vrata

Na volitvah je vsaj toliko kot program oziroma obljube strank pomembno to, kdo na njih kandidira. Zato ni nič nenavadnega, da stranke iščejo kandidate, ki so že prepoznavni. In gotovo med prepoznavne ljudi spadajo novinarji. V Sloveniji se jih je do zdaj bolj ali manj uspešno v politiko podalo že precej.

Da novinarji zamenjajo poklic, ni samo po sebi nič nenavadnega ali celo spornega, tudi če se gredo politiko. Do tega ima pač vsak pravico. Bolj problematično je, če se po izletu vrnejo v novinarstvo, saj je novinarstvo poklic, v katerem ne bi smelo biti prostora za politično pristranskost. Ne glede na to, kaj si kdo o tem misli.

Trenutno najbolj znana slovenska političarka, ki je bila včasih novinarka, je poslanka v evropskem parlamentu in podpredsednica socialnih demokratov Tanja Fajon. Čeprav je bila leta 2009, ko je prvič kandidirala na evropskih volitvah, z 38 leti za političarko dokaj mlada, je imela za seboj že pestro novinarsko pot. Med drugim je bila skoraj osem prejšnjih let dopisnica nacionalnega radia in televizije iz Bruslja, zato je delo institucij Evropske unije gotovo poznala bolje od večine protikandidatov.