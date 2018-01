Futsal: Šport na amaterski pogon je pripeljal evropsko prvenstvo

Dva dneva po koncu evropskega prvenstva v rokometu se bo začelo še eno evropsko prvenstvo. In to še bližje kot na Hrvaškem. V torek se bo namreč v Ljubljani, v dvorani Stožice, začelo evropsko prvenstvo v futsalu. Čeprav je futsal, dvoranski nogomet, v Sloveniji skoraj popolnoma amaterski šport, pa je reprezentanca v svetovnem merilu na presenetljivo visokem 13. mestu.



V dvoranskem nogometu obstajata dve krovni organizaciji. Prva je Asociación Mundial de Futsal (AMF) ali Svetovna zveza za futsal s sedežem v paragvajskem glavnem mestu Asunción. Druga je Fédération Internationale de Football Association (Fifa) ali Mednarodna federacija nogometnih zvez s sedežem v Zürichu v Švici, ki je tudi osrednja svetovna zveza za nogomet. Tistega na travi.



V okviru Fife deluje njen evropski del, Uefa. Ker evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu prireja članica te, Nogometna zveza Slovenije, bomo futsal po verziji AMF, da bi se izognili zmešnjavi, pustili ob strani.



Zrela leta



Dvoranski nogomet je hitra in dinamična igra, praviloma z veliko zadetki. Foto Leon Vidic/Delo

Dvoranski nogomet, hitra in dinamična igra, praviloma z veliko zadetki, je mlajši od svojega večjega brata, nogometa. Temu podobne igre z žogo so se menda pojavljale na Kitajskem že pred Kristusom, igrali naj bi jih stari Grki in Rimljani ter še marsikdo. Vendar je današnji nogomet nesporno britanska iznajdba. Z Otoka izvira tudi najstarejša nogometna organizacija, angleška Football Association ali FA, ki obstaja več kot stoletje in pol.

V nasprotju z nogometom so dvoransko različico futsal začeli igrati na celini, kjer je nogomet poleg Evrope danes najbolj razširjen, v Južni Ameriki. Tudi ime futsal izvira iz tam najbolj razširjenih jezikov, španskega in portugalskega; v prvem se šport imenuje fútbol sala ali fútbol de salón, v drugem futebol de salão. Večinoma ga igrajo na rokometnih igriščih, vključno z goli in oznakami na tleh, čeprav je lahko igrišče nekoliko krajše ali daljše oziroma ožje ali širše od rokometnih 40 krat 20 metrov.

Futsal je torej mlajši od velikega nogometa, a ni povsem nov šport. Dejansko je že kar v zrelih letih, saj so ga začeli igrati v 30. letih prejšnjega stoletja. Prva mednarodna zveza, predhodnica današnje AMF, je nastala leta 1971, Fifa pa se je začela z dvoransko različico nogometa ukvarjati sredi 80. let prejšnjega stoletja. Kljub nekaj poskusom združevanja sta organizaciji ostali ločeni.



Več kot 50 klubov



Na območju Slovenije se je šport pojavil v času Jugoslavije. Država je bila kar pomembna nogometna sila in tudi mali nogomet, kakor so ga imenovali, je bil priljubljen. Treba je sicer dodati, da mali in dvoranski nogomet nista eno in isto, saj v prvem, na primer, ekipo sestavlja šest igralcev, v drugem pa pet. V Jugoslaviji je bil po besedah referenta za futsal pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) Staneta Kokalja zelo priljubljen jugoslovanski revijski pokal v malem nogometu, bolj znan pod kratico YURK, v katerem so igrali tudi slovenski klubi.



Stane Kokalj, referent za futsal pri NZS. Foto Leon Vidic/Delo



Po koncu Jugoslavije šport ni zamrl. Od leta 1995 je uradna panoga pod okriljem NZS. Takrat se je z njim srečal tudi Kokalj, ki je v mladih letih igral nogomet, potem je bil sodnik in delegat. V NZS se je kot referent za dvoranski nogomet – na zvezi ga imenujejo z njegovim originalnim imenom futsal – zaposlil leta 2009. »Hobi je postal služba,« se je nasmehnil Kokalj.

V nasprotju z nogometom je futsal pri nas popolnoma amaterska, ljubiteljska zadeva. Slovenija premore samo pet poklicnih igralcev dvoranskega nogometa in vsi igrajo v tujini. Dva na Hrvaškem v klubih, ki se borita za vrh njihove lige, trije v Italiji, dva v prvi in eden v drugi ligi.

Je pa veliko več registriranih igralcev, po Kokaljevih besedah približno 4000. Kar je sicer malo v primerjavi z nogometom – v katerem je 40.000 registriranih igralcev in je v tem pogledu NZS največja športna zveza v Sloveniji –, ne pa zanemarljivo. V vsej zgodovini tega je športa je v Sloveniji delovalo približno 200 klubov, trenutno jih je aktivnih nekaj čez 50. Ker vse deluje na ljubiteljski pogon, precej klubov živi samo nekaj časa, dokler je pri stvari dovolj zanesenjakov in kakšen sponzor. Ko tega ni več, ugasnejo.

Kljub temu je v Sloveniji dvoranski nogomet po Kokaljevih besedah dobro razvit. Obstajata 1. in 2. liga, pokrivajo vse starostne kategorije kot v velikem nogometu, igrajo ga tudi dekleta. Veliko se ukvarjajo z mladimi. Na svetovni lestvici je Slovenija uvrščena na zelo visoko 13. mesto, mesto za Hrvaško in mesto pred Srbijo; višje od Slovenije je samo šest reprezentanc članic evropske nogometne zveze Uefa. Na vrhu so (po vrstnem redu) Brazilija, Španija, Rusija, Argentina, Iran in Italija.



Ker je med prvimi dvajsetimi reprezentancami na svetu več kot polovica evropskih, bo na mesto na lestvici kmalu najbrž precej vplival (ne)uspeh na prihajajočem evropskem prvenstvu. Zanimivo je, da med vodilnimi ni svetovnih nogometnih velesil Nemčije, Francije in Anglije. Francija je od omenjenih edina v dvajseterici najboljših, na dvajsetem mestu, in bo letos prvič sodelovala na evropskem prvenstvu v dvoranskem nogometu. Na 52. mestu je Anglija, ena največjih sil velikega nogometa Nemčija, katere elf vedno zbuja vsaj nelagodje, če že ne strah nasprotnikov, pa je v futsalu komaj na 65. mestu. Anglije in Nemčije na prvenstvu sploh ne bo.



Dvoranski nogomet je v Sloveniji bolj razvit v manjših kot večjih mestih. Ljubljana, na primer, sploh nima kluba v prvi ligi, Maribor ga ima zadnja leta. V celotnem obdobju samostojne Slovenije je najuspešnejši Futsal Club Litija. FC Litija je dosegel najvišje uvrstitve med slovenskimi tudi v evropskem merilu. Po drugi strani pa litijski klub v velikem nogometu igra šele v četrti ligi.



Andrej Dobovičnik, selektor slovenske futsal reprezentance . Foto Leon Vidic/Delo

Evropsko prvenstvo

Na reprezentančni ravni bo Slovenija na letošnjem, 11. evropskem prvenstvu v futsalu zaigrala šestič. Prvič se je nanj uvrstila leta 2003. Na svetovno se ji še ni uspelo, čeprav se je trikrat prebila v izločilne boje. Konkurenca je zelo ostra, saj je mest za Evropo na prvenstvu sedem.

Do zdaj so evropsko krono dvoranskega nogometa osvojile samo tri reprezentance. Suvereno je na vrhu aktualna evropska šampionka Španija s sedmimi naslovi, dva ima Italija in enega Rusija.



Po Kokaljevih besedah so pri NZS o pripravi evropskega prvenstva v futsalu začeli razmišljati leta 2010, ko je potekalo na Madžarskem. S kandidaturo za prvenstvo leta 2014 niso bili uspešni, leto pozneje pa se je izšlo in dobili so organizacijo letošnjega prvenstva. V pripravah na prvenstvo, ki je seveda največji letošnji dogodek za NZS, sodelujejo vsi zaposleni v nacionalni nogometni zvezi, na pomoč jim je priskočilo 25 ljudi iz Uefe. Skupaj s prostovoljci je v organizacijo vpetih vsaj sto ljudi. Kokalj stroške ocenjuje na dva milijona evrov, vendar poudarja, da jih pokriva krovna zveza Uefa in ne kdo iz Slovenije.



Evropsko prvenstvo v futsalu v Ljubljani bo potekalo dve leti po zadnjem. Od zdaj bodo intervali enaki kot na svetovnih prvenstvih in evropskih ter svetovnih prvenstvih v velikem nogometu, se pravi štiriletni. In namesto ducata reprezentanc jih bo od letos na evropskih prvenstvih v dvoranskem nogometu igralo 16.



V Laškem



Slovensko reprezentanco v futsalu smo obiskali v Laškem, kjer je dvorana Tri lilije njihova pripravljalna baza. Selektor Andrej Dobovičnik ni glede cilja na prvenstvu prav nič okolišil: »Naš cilj je preboj iz skupine v četrtfinale. Mislim, da je to primerno ambiciozno.«

Položaj futsala v Sloveniji po njegovem ni nič kaj rožnat. Klubi se pogosto ukvarjajo s finančnimi težavami in v slovenski ligi ni nobenega poklicnega igralca. Po selektorjevih besedah je Slovenija edina reprezentanca na prvenstvu, v kateri igra večina amaterjev, devet od štirinajstih. Še več, je tudi edina reprezentanca, v kateri sploh igrajo amaterji, saj so v vseh drugih sami profesionalni igralci futsala.

Zato je visoko mesto Slovenije na lestvici Fife še toliko večji uspeh. Dobovičnik je prepričan, da je plod dolgoročnega dela, saj so sedanjo generacijo reprezentantov načrtno vzgajali deset let. Po njegovih besedah gre za najboljšo ekipo dvoranskega nogometa, kar jih je Slovenija kdaj imela, bo pa sedanjo kakovost in rejting zaradi prej omenjenih slabosti slovenskega futsala težko ohraniti.

V Laškem se je reprezentanca po več sklopih kondicijskih priprav ta teden uigravala. Čeprav so lani odigrali veliko prijateljskih tekem, selektor nima najnovejše ocene pripravljenosti. Zaradi zapletov z vizumi v Slovenijo namreč ni mogla dopotovati peta najboljša reprezentanca sveta, iranska. Čeprav je Dobovičnik selektor od leta 2005 in je torej doživel marsikaj, pravi, da takšne blamaže še ni.



Kapetan Igor Osredkar (desno) in Gašper Vrhovec. Leon Vidic/Delo

Eden redkih slovenskih profesionalcev v futsalu je kapetan reprezentance Igor Osredkar; do zdaj je zaigral na 142 reprezentančnih tekmah in zabil 70 golov. Na reprezentančno pot je 31-letnik iz Litije stopil leta 2005, na profesionalno pred dobrimi tremi leti. Igra za hrvaški klub Novo Vrijeme Apfel iz Makarske.

Povedal je, da je tudi hrvaška liga pretežno amaterska – v njegovem klubu večina soigralcev dela ali študira –, vendar je močnejša od slovenske. Po njegovem bi lahko v hrvaški igrali štirje najboljši slovenski klubi. Sam je šel v tujino zaradi boljših pogojev, ker se je hotel preizkusiti kot profesionalni igralec.

Osredkar pravi, da so v ekipi, katere kapetan je, vsi člani zdaj zdravi in da so le tako lahko v igri za dober rezultat. Tudi igralci, ki futsala ne igrajo poklicno, so dobro pripravljeni, saj so za reprezentanco vsi trenirali dodatno. Želje po uspehu in motivacije pa jim pred domačim občinstvom prav gotovo ne manjka.

Še posebno trdo je moral za prvenstvo trenirati 29-letni Gašper Vrhovec, ki igra za FC Litijo. Bil je namreč poškodovan, zato je moral pridobiti nazaj, če je hotel v reprezentanco, vrhunsko formo. Pri njem je pripadnost klubu družinska, prav tako dela v družinskem podjetju, zato ni nikoli razmišljal o poklicnem igranju in morebitnem odhodu v tujino. »Dopoldne delam, popoldne treniram, tako sem navajen,« je povedal Vrhovec.



Oba reprezentanta sta sicer začela igrati veliki nogomet, k dvoranskemu sta prestopila v najstniških letih. In cilji na evropskem prvenstvu? Uglašeni s selektorjem: najprej preboj iz skupine v četrtfinale, potem, v bojih na izpadanje, pa je mogoče vse.