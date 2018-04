Gneča bo večja, kot je bila lani

Prva generalka za mukotrpne cestne zastoje, ki nas čakajo v turistični sezoni, je že za nami. Pred tednom dni je na sobotno dopoldne potekala na ljubljanski obvoznici. Vremenska napoved je bila idealna, zapora južnega kraka obvoznice do priključka na primorsko avtocesto pa na eni najbolj nevralgičnih točk avtocestnega križa. Rezultat je bila poldruga dodatna ura samo za preboj iz Ljubljane. Nič bolje, le še slabše, se nam piše v prihajajočih poletnih vikendih. Na Družbi za avtoceste Slovenije (DARS) pričakujejo, da bodo prometne konice ob koncih tedna še izrazitejše kot v prejšnjih sezonah.

Dars je že pred slabim mesecem, takoj ko so se s cest umaknili tovornjaki s plugi, poslal na avtoceste gradbince in asfalterje, ki bodo ponekod vztrajali vse do srede novembra. Pozimi teh del ne izvajajo, ker ni ustreznih vremenskih razmer, to pa je temperatura najmanj pet stopinj in nizka raven vlažnosti v zraku. Zaradi zapor tudi ne bi mogli plužiti cestišča, poudarjajo. Med obsežnejšimi posegi so tako že aktivna štiri delovišča, ki bodo bolj ali manj aktualna tudi prihodnji teden, ko je že v četrtek popoldne pričakovati povečan promet proti turističnim središčem. Obnovitvena dela bodo potekala na primorski avtocesti na viaduktu Ravbarkomanda, na vipavski hitri cesti med Vipavo in Ajdovščino, na dolenjski avtocesti na odseku med Dobruško vasjo in Drnovim z obeh strani ter na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod (Hrušica) in Jesenice vzhod (Lipce). Na Štajerski avtocesti lahko med majem in oktobrom pričakujemo zastoje zaradi sanacije protihrupnih ograj na odseku Dramlje–Celje–Arja vas.