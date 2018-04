Gumitvist? Frnikule? Kolpa?!

Zdaj teče že v tretji krog Nedelove nagradne igre, v kateri vas pozivamo k čim več (foto) idejam za igro na prostem – na ulici ali zelenicah –, primernih za vsak dan, še zlasti pa za 12. maj, ko bo v najmanj petdesetih slovenskih krajih igralni dan. Gre za projekt Slovenija se igra, za katerega je pobudo dalo društvo Naturo – center za izkustveno učenje in aktivnosti na prostem.



Na hitro, za kaj gre: naturovci so si zaželeli, da si sosedje vsaj en dan v letu vzamejo čas za druženje, klepetanje ob kavi ali pečenih dobrotah z žara ali iz pečice, da obudimo čase, ko nismo vse dneve samo hiteli, otroci pa so se prosto podili po ulicah in gozdovih. Določili so dan, 12. maj, in v svoje vrste še vedno vabijo ljudi, ki bi se prevzeli vlogo ambasadorja projekta Slovenija se igra. Mogoče se sliši zapleteno, pa ni: ambasador bo tisti, ki bo premogel toliko volje, da premisli o ustrezni lokaciji za druženje, potem pa obvesti sosede in prijatelje v bližini, naj pridejo tja 12. maja v čim večjem številu, skupaj s športnimi rekviziti, pikniško opremo, hrano in pijačo. Za lažje načrtovanje in navodila, da bo šlo čim bolj gladko, si lahko zainteresirani pogledate spletno stran www.slovenijaseigra.si.



Nedelo nagrajuje



Nedelo je podpornik omenjenega projekta, zato k sodelovanju vabimo tudi vas, zveste bralce, ki ste bili prav tako nekoč sami otroci in se gotovo spomnite lepih iger, ki ste se jih šli s prijatelji, ali pa imate otroke zdaj in se z njimi preganjate z vetrom v laseh. Če ste svoje spomine na otroške igre ali igro svojih otrok pripravljeni deliti z nami, boste sodelovali v žrebanju za res mamljivo nagrado, tridnevni oddih ob Kolpi – dve noči v leseni glamping hiški v Kanu kampu Radenci, skupaj s čolnarjenjem po Kolpi, ki ga podarja Tine & Co. d. o. o., podjetje za šport, turizem in rekreacijo.