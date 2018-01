Harry in Meghan veselo kršita pravila

Le še nekaj mesecev je do druge velike poroke, ki se bo v zadnjih nekaj letih zgodila na britanskem dvoru. Potem ko se je pred šestimi leti v zakon s Kate Middleton podal starejši od obeh princev, William, bo spomladi pred oltar stopil še drugi sin Charlesa in pokojne Diane, 33-letni Harry. Z izvoljenko, 36-letno ameriško igralko Meghan Markle, nekdanjo zvezdnico tv-nadaljevanke Suits, se bosta poročila 19. maja.



Harry, ki je v svoji mladostni neobrzdanosti kraljevi družini marsikaj ušpičil – pri 17 letih se je zaradi kajenja marihuane in popivanja zdravil na kliniki za zdravljenje odvisnosti, deset let pozneje pa so v javnost pricurljale fotografije nagega princa med igranjem biljarda v Las Vegasu –, se je zadnja leta umiril, končal vojaško akademijo, se uril v Afganistanu in zdaj velja za »zabavnega in očarljivega« princa.



Videti je celo, da sta mu britanska javnost in kraljevsko sorodstvo hitro odpustila, da si je za življenjsko sprem­ljevalko izbral ločenko Meghan, ki se je leta 2013 razšla z dolgoletnim part­nerjem in soprogom, hollywoodskim producentom Trevorjem Engelsonom. Čeprav z Meghan nista imela otrok, Engelson zdaj pripravlja novo serijo o moškem, ki mora deliti skrbništvo nad otrokom z nekdanjo ženo, potem ko se ta v drugo poroči – z britanskim princem.



Vse ohlapnejša pravila



Znano je, da v preteklosti članom britanske kraljeve družine poroke z ločenimi osebami niso bile dovoljene, zaradi česar je morala denimo princesa Margareth razdreti zaroko s svojim izbrancem Petrom Townsendom, kralj Edvard VIII. pa je abdiciral s prestola, da se je lahko poročil z Američanko Wallis Simpson. Železno tradicijo je pred časom omehčal že princ Charles, ki je leta 2005, kmalu po smrti soproge Diane, za ženo vzel svojo mladostno ljubezen, ločenko Camillo, zdaj vojvodinjo Cornwallsko. A njun obred je bil le civilni, tako da bo Harry prvi član kraljeve družine, ki se bo cerkveno poročil z razvezano osebo. Leta 2002 je namreč britanska Cerkev sprejela predpise, ki razvezanim dovolijo vnovično poroko v cerkvi – če v to privoli duhovnik.



Pri Harryju in Meghan cerkvenih dostojanstvenikov ni zmotilo niti dejstvo, da nevesta ni pripadnica Anglikanske cerkve. Stoletja je bilo namreč članom kraljeve družine prepovedano poročanje s pripadniki Rimskokatoliške cerkve. To se je spremenilo šele leta 2015, ko so z amandmajem k zakonu o prestolonasledstvu iz leta 1701 dovolili medverske poroke. Čeprav se nevesta do zdaj javno niti ni izrekala o svoji verski pripadnosti, se je razvedelo, da je njen oče Jud in da je obiskovala katoliško sred­njo šolo v Los Angelesu. Kljub vsemu jo bodo pred poročnim obredom krstili, hkrati pa bo opravila birmo. S tem bo izkazala čast kraljici Elizabeti II., ki kot vladarica nosi naslov »branilka vere in vrhovni vodja britanske Cerkve«.

London so že preplavili spominki s podobama mladoporočencev. Foto: Reuters

Skromen in intimen obred



Z izbiro kraja poroke sta zaročenca pokazala, da se požvižgata na marsikatero zapisano ali nezapisano pravilo, ki je stoletja omejevalo kraljevo družino. V nasprotju s starejšim bratom in mnogimi generacijami kraljevskih parov, ki so v zakon stopili v Westminstrski opatiji, se bosta bodoča vojvodinja in vojvoda Sussekška poročila v majhni kapeli sv. Georgea v Windsorski palači, saj sta se tam pogosto srečevala med svojo 16 mesecev trajajočo romanco. Menda si želita skromnejšega in bolj intimnega obreda, hkrati pa je Windsorska palača po njunem mnenju primernejša za nekoga, »ki ne želi biti ves čas pod žarometi javnosti«.



Videti je, da sta skorajšnja mladoporočenca na dvor vnesla nekaj novega vetra. V nasprotju s tradicijo je namreč smela Harryjeva zaročenka praznike preživeti v kraljičini družbi, kar je bilo doslej dovoljeno le članom družine. Izjemo so naredili samo zaradi tega, ker Meghan v Britaniji nima družine, s katero bi proslavila božič.



Mladi par se ne zmeni še za nekatera nenapisana pravila – Meghan se je že prvič v javnosti pojavila brez obveznih hlačnih nogavic, ki jih pod krilom vedno nosijo britanske kraljevske dame. Takšno je namreč nenapisano pravilo, ki ga je pred desetletji uvedla kraljica Elizabeta II., spoštuje pa ga tudi Kate Middleton. Precej prahu je prav tako dvignilo odkrito izkazovanje medsebojne naklonjenosti v javnosti. William in Kate, ki aprila pričakujeta tretjega otroka, so z roko v roki v fotografski objektiv ujeli komaj desetkrat v vsem desetletju. Harry in Meghan pa se ne pustita omejevati. Že ob svojem prvem skupnem nastopu v javnosti sta si privoščila poljub, s čimer sta javno pokazala, kako zaljubljena sta, in doživela simpatije mnogih.

V času kraljeve poroke pričakujejo dodatnih 350.000 turistov. Foto: Reuters

Precejšen šok za člane britanske krone je bilo tudi igralkino javno razkrivanje zasebnega življenja. V intervjuju za revijo Vanity Fair je Meghan, ki je s svojim obrazom krasila naslovnico, razkrila, da sta s Harryjem »resnično srečna in zaljubljena. Na skrivaj sva se srečevala približno pol leta, preden se je razvedelo, in ves ta čas sem delala, vse, kar se je spremenilo, pa je dojemanje ljudi. Nič pri meni se ni spremenilo.«



Nič več selfijev



Kljub temu se bo morala ameriška igralka podrediti veliko strožjemu protokolu, kakor ga je bila vajena doslej. Ne bo se ji treba globoko priklanjati, bo pa morala s kimljajem glave, spodvito nogo in upognjenim kolenom izkazati čast ne le kraljici, ampak tudi vsem, ki so na lestvici višje od nje. Ne le v javnosti, ampak tudi doma se bo morala Meghan, ki bo na šestem mestu v kraljevski liniji, tako pokloniti kraljici, princu Filipu, princu Charlesu, njegovi soprogi Camilli ter princu Williamu in Kate Middleton. Tako kot vsi člani kraljeve družine in nekatere znane osebnosti bo morala opraviti dokaj zahteven tečaj obrambe pred ugrabitvijo, kmalu po poroki pa bosta vojvoda in vojvodinja Sussekška odpotovala na svojo prvo uradno pot. To bo, pravijo poznavalci, zanju prvi pravi preizkus, saj bosta morala v tujini zgledno predstavljati Veliko Britanijo.



Med pravili, ki jih bo morala Marklova upoštevati, je tudi nenehna izpostavljenost objektivom, kar za nekdanjo igralko ne bi smelo biti težko. Že najmanjše mrščenje, povešena ramena ali zdolgočasen pogled lahko v medijih izzovejo buren odziv. In še nekaj prepovedi: novopečena žena princa Harryja menda ne bo več smela snemati selfijev, dajati avtogramov, nositi velikih torbic in prosojnih oblek, si lakirati nohtov s temnimi barvami, se oglašati na družabnih omrežjih. Tako je pred nekaj dnevi že izbrisala svoje profile na instagramu, facebooku in twitterju (na prvem je imela dva milijona, na drugem 800.000 in na tretjem 350.000 sledilcev), že lani pa je nehala ustvarjati vsebine za svojo spletno stran The Tig. Marklova, ki je bila do zdaj ambasadorka ZN za pravice žensk in kanadske organizacije World Vision, se bo smela pridružiti Harryju, Williamu in Kate v njihovi kraljevi fundaciji, ki se ukvarja predvsem s pomočjo pri težavah v duševnem zdravju Britancev.