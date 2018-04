Idrijsko rudarstvo je dediščina in učilnica hkrati

O, kako je zanimivo živo srebro, samo da ta hudič ne bi bil tako strupen, je vzdihnil nekdanji rudar idrijskega rudnika, danes pa vodnik po muzejskih rovih Jože Pavšič pred vhodom v jamo. To romantiko do danes prepovedane kovine, ki je Idriji prinesla svetovno slavo in neprimerljivo zapuščino, lahko podoživimo z obiskom Antonijevega rova, medtem ko se na najboljši mogoč način podučimo o uporabnosti kapljic živega srebra v Topilnici Hg.

Začetna skrb države za dediščino nekdanjega rudnika živega srebra v Idriji ni bila ravno vzorna, je najmanj, kar lahko rečemo. Leta 2011 je ustanovila Center za upravljanje z dediščino živega srebra (CUDHg), a potrebovala tri leta, da ga je spravila v pogon, in še dve, da mu je namenila denar za delo. Zdaj, ko je vendarle zadihal, pa bo očitno tudi zunanja podoba dediščine, ki se ji je svet poklonil z vpisom na Unescov seznam, sčasoma bolje vidna in pestrejša. »Na pomembnejše objekte bomo kmalu namestili enotne označevalne table, saj smo doslej lahko slišali kritike, da obiskovalci ne vedo, kje je kaj,« je priznala direktorica centra Tatjana Dizdarević, ki je okoli sebe zbrala ekipo z zavihanimi rokavi.



Nekdanji knap in muzejski vodnik Jože Pavšič je hudomušna enciklopedija idrijskega rudnika. Foto: Jože Suhadolnik/Delo

CUDHg oziroma celotna Idrija na novo odpira vrata gostom. Še toliko bolj prav domačim obiskovalcem, ki so nekoč še slišali o nekem rudniku živega srebra, a niso prepričani, kaj je od njega sploh ostalo. Tisto, kar je, je zagotovo vredno videti, ni kaj. Pa ne gre zgolj za oglede mogočnih klavž – slovenskih piramid, temveč spoznavanje idrijske zgodovinske zgodbe v živo. Ta je vsem današnjim poklonom navkljub precej manj romantična, saj so jo z žulji in krvavim potom pisali tisočeri knapi, ki so se zavestno samouničevali v želji po dobrem zaslužku. Tako se bo dediščina odslej spet tržila s starim – in najbolj prepoznavnim – naslovom Rudnik živega srebra Idrija. »Najprej želimo privabiti Slovence, toda brez tujcev turizma ni, zato smo predstavitveni film že prevedli v 12 jezikov,« je pojasnil

V isto jamo kot pred 500 leti

Antonijev rov nikakor ni muzejska novost, saj je leta 1994 postal prvi slovenski turistični rudnik. To je pravzaprav prva jama, ki so jo v tamkajšnje griče kopali prišleki že leta 1500. »Kar 518 let ima ta rov. Nič ni treba razmišljati, le vsako leto eno dodamo,« je dejal Pavšič. Sicer ni veliko manjkalo, da bi pred dobrega pol tisočletja takratni rudarji odšli, od koder so prišli – predvsem iz Furlanije in nemških dežel. Najdba živega srebra leta 1490 namreč še ni pomenila začetka idrijske zgodbe, saj skoraj dve desetletji niso vedno uspešno kopali. Dokler niso 22. junija 1508 z jaškom pod današnjim trgom svetega Ahacija zadeli bogate cinabaritne žile, ki je pomenila razmah del in povečanje proizvodnje.



V Antonijevem rovu so predstavljena vsa obdobja in tehnologije rudarjenja z živim srebrom. Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Kot zgodovinski učbenik so Antonijev rov obnovili idrijski rudarji, da ne bi pozabili na generacije pridnih »tavaršev«. Zato vsak knapovski pozdrav »srečno« v podzemlju zveni precej bolj doživeto. V uri in pol, ko se po 1,2 kilometra dolgi krožni poti podamo tudi 96 metrov pod površje, spoznamo dragoceno cinabaritno rudo in kapljice samorodnega živega srebra, težaško delo in napredek tehnologije skozi stoletja ter načine odkopavanja enega najbolj zapletenih rudišč na svetu. »Kakšne hude avtoceste si tu spodaj nismo mogli privoščiti, čeprav bi si jo radi. Živali, žensk in otrok v jami tudi ni bilo nikoli na delu,« je razlagal Pavšič v rovih, kjer si tudi tisti manjše rasti dvigujejo samozavest.

Trije E-ji

Pavšič je še doživel zadnja zlata leta rudnika v 60. letih, nazadnje pa je bil na rednem »šihtu« leta 1981. Pravi, da je bil v jami vse, le babica ne. Zgodbic, predvsem hudomušnih, ima na zalogi toliko, da bi zlahka naredili dva ali tri podzemne kroge: »Predstavljate si lahko, koliko grmenja je bilo v jami. In ker ta prav' dec po šihtu ne gre domov, je bil pa še doma 'šundr'.« Vendar je zelo očitno, da leta tovarištva v skorajšnji temi pustijo drugačen pečat: »Saj smo vsi vedno preklinjali, zakaj nam je treba tega dela, a ko smo bili nekaj dni na dopustu, smo že pogrešali jamo.«



Leta 1977 so po skoraj pol stoletja od začetka obratovanja rudnika prvič začasno ugasnili peči zaradi nerentabilnosti rudnika, iskrica upanja v 80. letih pa je bila varljiva, zato je padla odločitev o postopni, popolni in trajni ustavitvi pridobivanja živosrebrove rude. »Še vedno nas sprašujejo, zakaj smo nehali kopati rudo, če je je spodaj še vedno dovolj. Zaradi treh E-jev, jim pravim – ekologije, ekonomije in Evropske unije,« je povedal. Na stari celini je uporaba in prodaja živega srebra namreč prepovedana od leta 2011. Za tiste, ki pa vsega tega še ne morejo osvojiti, je v Antonijevem rovu na voljo tudi program za otroke do petega razreda z lovom na Perkmandelčkov zaklad. Glede na videno ima Idrija največjega od vseh rudniških škratov!



Odsevi srebrnega časa



Zgodba idrijskega rudnika se kakopak ne konča s kopanjem rude, temveč v nekdanji topilnici, kjer so si zaposleni v strupenem okolju prav tako pisali smrtne obsodbe. Z milijonskim projektom obnove klasirnice in topilnice ima Idrija zdaj interaktivno kemijsko učilnico za edino kovino, ki obstaja v vseh treh agregatnih stanjih in ki se je ne da uničiti. »Želeli smo predstaviti živo srebro z vsemi lastnostmi in uporabo. Problem je bil, ker nismo imeli niti enega predmeta, a so nam jih nato darovale nekatere inštitucije. Odprla so se velika področja, medtem ko smo se prej ukvarjali z rudnikom,« je razložila Martina Peljhan z CUDHg.



Eksperimenti, animacije in filmi dajejo pravo perspektivo živemu srebru, ki je zaznamovala stoletja uporabe v znanosti, tehniki, industriji, medicini in kulturi. »Živo srebro je rekorder po uporabnosti, a je za njim ostalo le kup tehnološkega spomina,« nas je na ogled pospremil kustos v topilnici Tomaž Bizjak. Izmuzljivo kovino so uporabili za termometre, zobne zalivke, zdravilo za sifilis, barve, zrcala ali kot elektrolit. Svoj sloves si je pridobilo v postopku amalgamacije za pridobivanje žlahtnih kovin po odkritju Amerik, kjer je bilo zlata in srebra v izobilju. Za liter živega srebra bomo na drugi strani tehtnice potrebovali 13,6 litra vode, se lahko prepričamo. S kratkim poskusom preverimo, koliko bi tehtal človek, če bi se mu v telesu pretakalo živo srebro namesto vode. »Za dobrega plemenskega bika bi bil,« je izmeril Tomaž. No, ja ...



Črna slina, hitra smrt



Idrijska prodornost se je pokazala v naprednosti topilniških postopkov pridobivanja živega srebra iz same rude, pri čemer je bil rudnik do zadnjega v tehnološkem vrhu. V petsto letih so uporabljali deset načinov, ki so nadgrajevali prvotne primitivne postopke žganja rude v kopah. Najbolj sta na razvoj tehnologije žganja rude in pridobivanja živega srebra vplivala postopka žganja v španskih in Čermak-Špirekovih pečeh – idrijskem tehnološkem izumu, ki je rudniku služil od leta 1886 do 1974. Razvoj se je končal z uvedbo rotacijskih peči leta 1961 z zmogljivostjo žganja do 250 ton rude na dan. Idrijski rudnik je bil poseben tudi v tem, da je takrat naročil največjo rotacijsko peč na svetu, ki je merila 36,6 metra v dolžino in imela premer 2,1 metra.



Globoko pod površjem Idrije se še vedno skriva Perkmandlčkov zaklad. Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Presežkov ne manjka ne v rudniku ne v topilnici, a prav za vsakega posebej so plačali rudarji, drugi zaposleni in ne nazadnje posredno tudi prebivalci Idrije. Rudarji in delavci v topilnici so se zastrupljali z anorganskim srebrom, ki jim je celo še ponujalo odrešitev. »Telo ga načeloma lahko čisti,« je opozoril Bizjak. Znaki zastrupitve so se pokazali najprej s sladkim okusom v ustih, in če ni šlo na bolje, se je pojavila črna slina, dlesni so otekle in zaradi nekajurnega dela v topilnici je bil lahko delavec brez zob v tednu dni. V najhujših primerih je čez kakšen mesec sledil pogreb. »Knapi so imeli vedno na volje dolge sprehode v naravi, da se telo sčisti, tople kopeli, da se preznoji. Ampak ne prve ne druge možnosti niso tako radi uporabljali kot tretjo, ki pa je bila alkohol,« je sklenil kustos.