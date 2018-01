Je babica postala mamica?

Pišem vam v upanju, da mi boste znali pomagati. Sem poročena in mamica 4-letni hčerki. Živimo v hiši mojih staršev. Mi smo zgoraj, starši spodaj. Oba z možem sva zelo visoko izobražena z doktorati in imava zelo zahtevni službi. Pogosto še doma dokončujeva službene obveznosti. Sva dobro situirana. Lahko bi rekli, da si lahko veliko privoščimo. Ker si želiva vse najboljše za najino hčerko, sva ji po dolgem razmisleku izbrala zasebni vrtec, kjer ponujajo zelo dober program za predšolske otroke. Ker ni nikoli prezgodaj začeti pri otroku razvijati talente in sposobnosti, sva hčerko vpisala še na popoldanske plesne vaje in k angleščini. Ker se sama vračava pozno iz službe (okoli 18h), jo v vrtcu pobereta babica ali dedek. Onadva jo tudi peljeta na popoldanske obveznosti. Naše težave pa so zvečer, ko prideva po hčerko k babici in dedku, da noče k nama gor. Vedno me razočara, ko vidim, da me ni vesela, ko pridem po njo. Jaz sama komaj čakam, da jo objamem, a me kar odrine stran. Pogosto me tudi brca in tepe. Počutim se popolnoma nemočno, saj vedno traja, da jo spravim domov. Hči me ne upošteva, se mi upira. Ne uboga in ne želi narediti, kar ji naročiva: da si umije roke pred večerjo, zavlačuje z umivanjem zobk, noče si obleči pižame. Skratka, kot podivjana je. Sicer se malo umiri, ko mož zakriči, a veva, da to ni pravi pristop in mu je potem vedno tudi zelo žal. Boli me tudi, da se babice vedno bolj razveseli kot mene in da jo bolj uboga. Kako naj hčerko pripraviva, da naju bo tako ubogala kot uboga babico? Bralka



Če želimo, da bodo otroci sodelovali, potem je za to najprej potreben dober odnos. Namenoma sem zamenjala vaš izraz ubogati s sodelovati. Upam, da si ne želite vzgojiti pridne in ponižne punčke, ki bo slepo sledila vašim ukazom in uresničevala vajine visokoleteče načrte. Zdi se, da si želita otroka, ki bo doma neviden, da vama ne bo v napoto ob vajinih napornih delavnikih. A ravno s svojim obnašanjem vama hči sporoča: »Opazita me, tu sem, pogrešam vaju, bodita več z menoj, potrebujem vaju, rada bi se igrala s teboj, mamica, in s teboj, očka«. Ker seveda tega še ne zmore in ne zna povedati, to pokaže z obnašanjem.

Rešitev se skriva v preprosti misli: postanita končno odgovorna starša vajini hčerki, to si tudi zasluži. To pa pomeni, da jo vidva vzgajajta in ne drugi. Če si to seveda sploh želita. Vsi imamo na razpolago 24 ur. Vsi. Kako jih bosta preživela, je vajina odločitev. Se da torej uvesti kakšne spremembe glede razporejanja časa? Če si resnično želita graditi odnos s hčerko, se bo našla rešitev. Se mora. Vzgoja otroka zahteva od staršev, da smo osebno in socialno odgovorni.

Ker pa je to težko, se lahko zgodi, da hitro najdemo izgovore v dodatnih službenih obveznostih in otroka prepustimo raje babici in zunanjim mentorjem. Pogosto pod krinko, da je to za otroka najboljše. Je res? Ali je le lažje za nas? Če sem iskrena, v resnici vidva sploh ne vzgajata otroka, ampak deklico vzgajata babica in dedek. In normalno je, da se otrok naveže na osebe, ki so ob njem, ki skrbijo zanj, ki se ukvarjajo z njim. Zato vajina hči bolj sprejema babico kot vaju. Ni samoumevno, da bo otrok naredil vse, kar hočemo, samo zato, ker mu vse kupimo. Daleč od tega.



Hudo je tudi to, da je hči že v najzgodnješih letih tudi popoldne na dodatnih aktivnostih. Zaradi vajinih pričakovanj, kaj vse bo postala, jo v resnici izgubljata v čustvenem smislu, saj ne poskrbita za njene osnovne čustvene in psihološke potrebe. Prva, ki je nujna za zdrav razvoj, pa je občutek varnosti, ta je temelj vsega. Tega pa ni, ker si hčerko dopoldne podajajo najprej vzgojiteljice v vrtcu, popoldne pa babica, dedek in mentorji na dejavnostih. Vajina hči je že tako neodločna in to zato, ker nima nikogar, s komer bi se lahko identificirala.

Le če bosta vsak dan dovolj časa z njo, če se bosta z njo ukvarjala, raziskovala, se igrala ter počela vsakodnevne stvari, kamor sodijo tudi domača opravila, bo hči začutila stabilnost. Ker pa vaju ni, deklica ne ve, po kom naj se zgleduje. In zato je tudi tako nemirna. In ponovno ponavljam, če želimo imeti dober odnos z otrokom, moramo biti z njim. Odnosa ne moremo graditi iz službe na daljavo. Ne gre. Otrok se namreč odziva na osebo, ki postavi neko zahtevo ali neko pričakovanje. Če je dober stik, če smo povezani z otrokom, potem bo sodeloval. Če tega ni, se bo upiral na različne načine. Vsak malček si želi biti samostojen in uveljaviti svojo voljo.

In bo preizkušal, do kam lahko gre. Če nismo dosledni in jasni v svojih zahtevah in pričakovanjih, bo takoj začutil našo omahljivost. Naša notranja drža da otroku vedeti, kdaj smo res trdni in kdaj ne. Podati moramo jasna, konkretna in kratka navodila. Ker sta pa vidva utrujena od vajinih karier, tega ne zmoreta in enkrat zato popustita, drugič pa ponorita. Čista zmeda za otroka. Če želimo karkoli spremeniti pri otroku, je treba najprej razmisliti, kaj bi morali najprej spremeniti pri sebi.



In še namig: najprej razmislita, kakšna so vajina stališča o vzgoji otrok. Se vama zdi naporno? Je. Biti z otrokom pomeni biti popolnoma prisoten in opazovati, kaj s svojim vedenjem v nas prebuja. To pa niso vedno le prijetna občutja. Treba jih je prepoznati in se z njimi soočati. In še vprašanje v razmislek: kje na lestvici vajinih vrednot je družina? So prej denar, uspeh ali zunanje potrditve? Bodita iskrena. Če iščete svojo vrednost le v delu in službenih uspehih, vaju čaka veliko razočaranje. Skrivnost zadovoljnega življenja se namreč skriva v dobrih medosebnih odnosih. Kaj vama pomaga, da imata vse, nimata pa hčerke, ki se vaju razveseli. Upam, da vsaj babici in dedku izkažeta spoštovanje in hvaležnost za to, da ima hči vsaj nekoga ob sebi, ki se ga lahko razveseli.

