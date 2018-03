Jebela, kakšna zima!

Nad Planico je Ponca, celo dve gorski sosedi tega imena, v Ratečah pa pod ime Ponca sodi gostilna, trgovina s smučarskotekaško opremo, izposojevalnica in servis. Ponca pomeni Matej Soklič in Mateja, njegova punca.

Olimpijec iz Salt Lake Cityja, kjer je bil 11. v šprintu, je zaradi večmesečne nerazložljive infekcije leta 2004 tekmovalno odnehal. Potem imel v Ratečah, nad gostilno Žerjav, v španoviji trgovino. Leta 2009 »grem sem dol,« v kompleks tik nekdanje meje z Italijo. Tu je trgovina, servis z izposojo, šola teka in štiri leta in pol gostilna. Vse skupaj pa iztočnica za rateški tekaški krog, 14-kilometrov ima, od križišča za dolino skakalnic v Italijo in nazaj, 44-letni Soklič koordinira in skrbi zanjo.



»Proga je letos odprta od 28. novembra in bo do konca marca.« Včasih so bili štirje debelo pobeljeni meseci običajni, zadnjih šest, sedem let ne. »Lani smo naredili za 500 kamionov, po 10 kubikov, svojega snega in ga vozili na progo.« Občina kupi snežni top in mu ga da v uporabo. Če je minus štiri, poslušam, narediš na noč 50 do sto kubikov, če je minus 10, tudi 300 do 400. Tu Matej poudari izredno dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, brez nje ne bi šlo v takem obsegu.