Zvečer se začne festival Glej, ŠtudenTeater 3.0

Sredi leta 2016 so študenti v Gledališču Glej prvič stali na odru ŠtudenTeatra, zdaj pa so že na odru predstave tretje sezone.

Ljubljana – Sredi leta 2016 smo v Nedelu poročali o prvi sezoni za študentsko gledališče ŠtudenTeater, ki so ga skupaj postavljali na noge v javnem skladu za kulturne dejavnosti in ljubljanskem Gledališču Glej, zdaj pa so že na odru predstave tretje sezone. Danes zvečer ob pol osmih se bodo na odru Gledališča Glej začele vrstiti predstave tretje sezone. med 9. in 11. marcem bodo torej gledališče napolnili študenti, ki se igri ne posvečajo na akademiji, ampak je gledališče zanje ljubiteljska dejavnost.

Danes zvečer na odru

Festival bo danes zvečer ob pol osmih odprla predstava Nič novega, ki je nastala v mariborski filiali ŠtudenTeatra. Predstava je januarja že doživela premiero na Intimnem odru GT22 v Mariboru, premiere vseh ostalih predstav pa bodo na festivalu.

Še v istem večeru bo sledila premiera predstave Svet bo bolje. Naslednji dan, 10. marca, sledijo premiere predstav Mrtvi hočejo, Predstava in Resnica. Na zadnji dan festivala, 11. marca, pa še premiere predstav Pred aplavzom, Spregledana in Golobi plešejo tango.

Letošnji festival bo nekoliko začinjen s Cankarjem, sporočajo organizatorji: »Seveda na svež, avtorski, študentski – oziroma študenteatrovski način.« Predstave so nastajale pod mentorstvom režiserk Tjaše Černigoj, Ajde Valcl, Zale Sajko in Mateje Kokol, performerke Leje Jurišič, igralca Uroša Kaurina, režiserja Zorana Petroviča ter dramaturga in režiserja Marka Bratuše.

Predstava iz prve sezone, zadnja vaja za Ananas pred premiero junija 2016. Foto Uroš Hočevar/Delo

Tako se je začelo

»Z Markom Bratušem, ki je umetniški vodja Gledališča Glej, sva ugotavljala, da imamo v Sloveniji res veliko dijaških gledaliških skupin, a se iz njih ne razvijejo študentska gledališča. Vse sosednje države jih imajo,« nam je pred prvim tridnevnim festivalom študentskega teatra Glej, ŠtudenTeater sredi leta 2016 povedal svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti Matjaž Šmalc, ki kot režiser gostuje tudi v Šentjakobskem gledališču.

Dve ustanovi sta novembra 2015 sklenili zavezništvo in tako zasnovali projekt, s katerim spodbujata študentska gledališča. Dijaška gledališča, ki so razširjena po srednjih šolah in dijaških centrih, imajo svoj festival Vizije. Po dveh sezonah so se Ljubljani pridružili še Mariborčani iz GT22 Maribor, v javnem skladu za kulturne dejavnosti pa pričakujejo, da na pravo priložnost čakajo tudi po drugih krajih: »S širitvijo v Maribor svoje »ekspanzije« vsekakor nismo končali – čakajo še ostali univerzitetni mesti Koper in Nova Gorica in tudi druga mesta s študentskim življem. ŠtudenTeater tako po treh letih iz projekta prerašča v gibanje.«

In tako daleč so že prišli

Koordinatorji projekta, ki spodbujajo študentski igralski talent in željo po odru, so Inga Remeta, Matjaž Šmalc ter Marko Bratuš: »ŠtudenTeater študentom, lačnim gledališkega ustvarjanja, nudi infrastrukturno in organizacijsko pomoč. Skupinam, ki so se formirale znotraj projekta, omogoča prostor za vaje, prostor končne produkcije v gledališču Glej in mentorja, poklicnega gledališkega ustvarjalca, ki jih med procesom nastajanja predstave vodi, jim svetuje in jih usmerja. V treh letih je v okviru projekta ŠtudenTeater nastalo 18 predstav. »Tako je projekt dosegel nekakšno polnoletnost, zrelost,« ugotavljajo vsi, ki podpirajo njegove vogale.