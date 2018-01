Kazni bi morale biti višje

Lani je na slovenskih cestah umrlo 106 ljudi, kar je najmanj, odkar so pred šestimi desetletji začeli spremljati statistiko žrtev prometnih nesreč. Manj se jih je tudi poškodovalo. Čeprav sta najpogostejša vzroka za prometne nesreče še vedno klasična – prehitra vožnja oziroma neprilagojena hitrost glede na okoliščine in alkohol –, pa je vedno večja nevarnost tudi vse pogostejša uporaba mobilnih telefonov. Oziroma naprav, ki so jih vozniki včasih uporabljali za telefoniranje, zdaj pa je mogoče z njimi početi še čuda drugih stvari. Na vprašanja, kako nevarna je uporaba teh naprav med vožnjo, je odgovarjala vodja sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa na Agenciji Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) Vesna Marinko.



❶ S čim, kar je prepovedano, se vozniki najpogosteje ukvarjajo med vožnjo?



Uporaba mobilnega telefona med vožnjo postaja v zadnjih letih vse bolj razširjena. Če spremljate druge voznike, boste lahko hitro ugotovili, da se najde marsikateri, ki med vožnjo v rokah drži mobilnik. Po raziskavi, ki jo je izvedla AVP, uporablja telefon med vožnjo kar tri četrtine voznikov. Od teh skoraj vsi za volanom telefonirajo, tri desetine jih pregleduje družbena omrežja, sedem odstotkov si zapisuje beležke, opomnike in podobno, dvajsetina jih brska po splet­nih straneh, trije odstotki uporabljajo mobilne aplikacije. Poleg tega jih skoraj desetina telefon uporablja za poslušanje glasbe ali navigacijo. Pogovori med vožnjo v povprečju trajajo pet minut, pisanje ali pregledovanje sporočil vzame tri minute, za pregled družbenih omrežij voz­niki porabijo štiri minute. Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da se slovenski vozniki premalo zavedajo nevarnosti in tveganj, povezanih z uporabo mobilnega telefona med vožnjo.



❷ Ali glede teh prepovedanih dejavnosti obstajajo opazne razlike med poklicnimi in drugimi vozniki?



Nekateri vozniki tovornih vozil si včasih med vožnjo privoščijo marsikaj, tudi gledanje filmov na prenosnih računalnikih, kar velikokrat ugotavlja policija pri izvajanju nadzora. Zmanjšana pozornost voznikov zaradi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje zmožnost obvladovanja vozila, namreč bistveno poslabša prometno varnost in zato so te naprave kot dejavniki za nastanek prometne nesreče zelo nevarne. Zaradi njih se poslabša reakcijski čas voznika (za 50 odstotkov v primerjavi z vožnjo v normalnih okoliščinah), počasnejše je zaznavanje prometne signalizacije in odzivanje nanjo, daljši zavorni čas, zmanjšano zaznavanje okolice in prometa, večje tveganje pri odločitvah, kot je na primer zmanjšana varnostna razdalja, manjše prilagoditve razmeram na cesti in drugo.



❸ Koliko je kršitev predpisov o prepovedi uporabe mobilnih naprav med vožnjo in kakšen je trend?



V letu 2012 so policisti obravnavali 18.189 kršitev uporabe mobilnega telefona med vožnjo, v letu 2013 19.305, v letu 2014 pa 22.572 tovrstnih kršitev. V letu 2015 so policisti zabeležili skupno 20.333 kršitev zaradi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Od tega je bilo 17.011 voznikov motornih vozil in 363 voznikov, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja, kot so kolesarji in podobno. Izdanih je bilo 17.343 plačilnih nalogov, na sodišča je bilo poslanih 45 predlogov, 2936 osebam pa so izrekli opozorilo. Lani je policija izdala 26.391 plačilnih nalogov zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo in 3161 opozoril. To je dvakrat več kot v letu 2016. Pred­lani so namreč obravnavali 14.496 tovrstnih kršitev ter izdali 10.473 plačilnih nalogov in 4023 opozoril.



❹ Ali je uporaba mobilnih telefonov primerljiva motnja za vožnjo kot vpliv alkohola ali mamil?



Vožnja, pri kateri uporabljamo mobilni telefon – ne glede na to, ali ga fizično držimo v rokah ali uporabljamo prostoročno napravo za telefoniranje –, poveča tveganje za prometno nesrečo za štirikrat. V tujih strokovnih in znanstvenih raziskavah so dokazali, da je, če voz­nik telefonira med vožnjo, enako, kakor če bi imel v krvi 0,8 promila alkohola.



❺ Sodobni avtomobili so večinoma povezljivi z mobilnimi telefoni, obstaja tudi možnost uporabe slušalk. Ali je prostoročno telefoniranje varnejše kot telefoniranje, pri katerem uporabnik drži telefon v roki?



Uporaba teh naprav je za udeležence v cestnem prometu predvsem moteča z vidika pozornosti, kar vpliva tudi na njihovo varnost. Številne študije, kot tudi znanstveni eksperiment, ki ga je AVP z zunanjimi strokovnjaki izvedla lani, dokazujejo, da mobilni telefon negativno vpliva na voznika. Raziskave kažejo, da je telefoniranje s prostoročno opremo med vožnjo lahko prav tako pomemben dejavnik odvračanja pozornosti voznika kot običajna uporaba mobilnega telefona brez prostoročne opreme. Tukaj gre predvsem za kognitivne motnje pozornosti, saj telefon moti udeleženca v cestnem prometu pri varnem ravnanju v prometu. Raziskave tudi kažejo, da oba načina uporabe mobilnega telefona, z uporabo prostoročne opreme in brez nje, bolj vplivata na vožnjo kot pogovor s sopotnikom v vozilu ali poslušanje radia.



AVP se zato zavzema za strožjo zakonodajo pri sankcioniranju kršiteljev uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Predlagamo, da se to opredeli kot hujši prekršek, za katerega bi kršitelj poleg denarne kazni 250 evrov dobil tudi tri kazenske točke.