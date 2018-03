Kis za umazano perilo, petrolej za masten lijak

»Pomlad poleg cvetja in zelenja prinese tudi pospravljanje, čiščenje in preurejanje po hiši. V obsežni zbirki naše knjižnice je tudi gradivo, povezano z gospodinjskimi opravili,« pravi bibliotekarka v knjižnici Narodnega muzeja Slovenije Urška Pajk. Pred velikim spomladanskim čiščenjem je s knjižnih polic nabrala knjige, priročnike in revialni tisk, v katerih so v 20. stoletju svetovali gospodinjam, kako naj poskrbijo za red in čistočo za domačimi vrati. V sodobni družini to delo ni prepuščeno le ženskam.

Zdaj je po gospodinjstvih marsikaj drugače, kot je bilo velik del 20. stolet­ja, posebno na začetku, velikega spomladanskega čiščenja pa na splošno le nismo opustili, pripoveduje Urška Pajk. Tudi v Sloveniji je v navadi, da se mu družine posvetijo pred največjim krščanskim praznikom veliko nočjo ali pa to veliko delo opravijo pred 1. majem, tako da so praznični dnevi potem res neobremenjeni s čiščenjem – in s svežim vonjem v bivališču, ki ga je bilo pozimi težko dobro prezračiti in očistiti. Zato so sogovornica in njeni sodelavci menili, da si gos­podinjska opravila v tem času zaslužijo nekaj več pozornosti.

Do 30. aprila tako gospodinjstvu pripada posebno mesto v muzejski knjižnici, tematsko urejena vitrina, v kateri so tokrat predmeti iz 20. stoletja: nekaj pripomočkov za peko in serviranje hrane, znamke z motivom gospodinje in tisk, ki je ženskam razkrival, kako se uveljaviti kot »vrla in snažna gospodinja«.



Po nasvet v priročnik



Obiskovalci si lahko ob tej priložnosti kar med knjižnimi policami ogledajo nekaj predmetov iz muzejske zbirke, ki so gospodinjam pomagali vzdrževati red. V 60. letih prejšnjega stoletja so bile zelo priljubljene belo-modre pokončne kovinske škatle, s katerih se je prešerno smejal kuharček z visoko belo kapo – v kompletu po pet kosov različnih velikosti so bile zložene druga v drugi.

»V takšnih škatlah, ki so jih gospodinjstva uporabljala na koncu 19. stoletja in v začetku 20., so gospodinje hranile Kneippovo sladno kavo, ki so jo izdelovali v tovarni Franck,« pripoveduje Urška Pajk, ki si nadene rokavice, preden vzame škatlo v roke. Tudi takšni lični predmeti za shranjevanje živil so pripomogli k urejenemu videzu doma, za katerega je bila odgovorna vrla in snažna gospodinja – prav tako kot umetelno izdelani mlinčki za kavo ali stenski kuhinjski prti z modro vezenino na belem platnu: »Lepšega na svetu ni, če na sreči dom stoji.« Gospodinje so bile ponosne nanje. Pred 40, 50 leti so še krasili stene starih kuhinj, iz sodobnih pa so izginili.

Lični predmeti za shranjevanje živil so pripomogli k urejenemu videzu doma. Foto Blaž Samec/Delo



Doba meščanstva je častila žensko kot gospodinjo, mater in ženo. Nič drugače ni bilo v prvi polovici 20. stoletja, nam pripoveduje knjižničarka v Narod­nem muzeju Urška Pajk, ko pred nas zlaga kopije Kmetijskih in rokodelskih novic iz 60. let 19. stoletja, revijo Ženski tisk, ki je v zelo skromni opremi izhajala od leta 1923 do druge svetovne vojne, ter glasilo Zveze gospodinj Gospodinja, ki so ga v letih od 1932 do 1942 izdajali kot mesečnik.

Kmetijske in rokodelske novice, ki jih je več desetletij urejal veterinar, publicist in politik Janez Bleiweis, so dobri gospodinji nalagali dolg seznam vrlin in delovnih nalogi v hiši, okoli nje ter na njivi in v hlevu, pri tem pa naj bo tudi redoljubna in snaž­na: »Hram je čeden in lepo pobeljen, dvorišče lepo pometeno. V hramu ima vse v lepem redu in snagi. V hiši so postelje in vse druge reči lepo pospravljene, miza in klopi izbrisane, glaži umiti in tla pometena.«

V vseh dobah pa je bil položaj ženske, gospodinje odvisen tudi od družbenega položaja, ki mu je družina pripadala, in dežele, v kateri je bivala, poudarja sogovornica: »Tudi v knjigi Vrla gospodinja iz leta 1902, ki je zdaj na ogled v vitrini muzejske knjižnice, beremo, kakšne lastnosti mora imeti prava gospodinja: redoljubnost, delavnost, varčnost, snažnost, potrpežljivost, pohlevnost, krotkost, smisel za novosti, pobožnost.« Ta obsežni priročnik za ubogljive, vestne in gospodarne gospodinje je napisala Luitgarda Rihar, ki se je rodila leta 1862 v Polhovem Gradcu. Dočakala je 60 let. Bila je izobražena ženska, ki je učila na uršulinskih šolah v Ljubljani in Linzu.



Kis in soda bikarbona



Danes se spet uveljavljajo naravna čistila in takšni čudeži, kot so nanopripravki, ki opravijo z vsakršno umazanijo. Kako pa so gospodinje na začetku 20. stoletja izpolnjevala merila za snažno gospodinjstvo, kaj so vzele v roke? »Milo so kuhale doma. Uporabljale so veliko kisa, tudi sode bikarbone. Mislim, da so bila to kar osnovna čistila. Potem pa voda in krpa. Veliko so zračile, sploh spomladi, vse se je znosilo ven iz hiše, 'modroce' in odeje, prah so stepali. Sončna svetloba je bila zelo pomembna. Tudi bolnike so dali sedet pred hišo na sonce. Zelo so se zanašale na čist zrak in sonce, skratka na naravne stvari. Res je skoraj vse mogoče narediti z naravo, vsekakor veliko. Tudi po drugi vojni so še veliko čistil delali sami doma,« pripoveduje sogovornica.



Bogatejši meščanski sloji so imeli služinčad, ki je opravljala vsa gospodinjska dela, tako da jih je gospodinja, gospodarica le nadzorovala: »Od denarja in družbenega statusa so bile odvisne tudi razmere v gospodinjstvu. Gospodinje v družinah, ki so živele v revščini, pogosto v istem prostoru z domačimi živalmi, seveda nikakor niso mogle izpolnjevati meril o vrlih in snažnih gospodinjah.«

Ženske na začetku 20. stoletja vsaj množično niso imele dostopa do priročnikov o urejenem gospodinjstvu, poleg tega je bil visok delež nepismenih, zato so morale upoštevati ustno izročilo, ki so ga prevzele od svojih mam in babic: »Tudi pri čiščenju in razkuževanju so uporab­ljale zelišča, prav gotovo ob spomladanskem čiščenju, v katero so vključili vse bivalne prostore.

Nekateri so še prevetrili z zelišči, prižgali so pelin in kadili po hiši, tako so tudi odganjali duhove. Včasih so perilo kuhali v velikih loncih in to je bilo kar dolgotrajno in naporno delo, ki je trajalo več ur. Belo perilo je bilo vedno dokaz dobre gospodinje, sosede so takoj opazile pravo belino. Belile so ga s sodo bikarbono, tudi s kisom.« Tako so pomivale tudi posodo ali pa so jo namočile v vodo in nazadnje narahlo zdrgnile s finim peskom: »Navsezadnje je fino zmlet pesek osnova tudi za čistilo vim.«



V knjižnici Narodnega muzeja Slovenije je 250 tisoč knjižnih enot, poleg tega pa še veliko drobnega tiska in zemljevidov. »Katero koli področje izberete, gotovo bomo našli vsaj štiri ali pet publikacij, tudi o gospodinjstvu,« zagotavlja umetnostna zgodovinarka Urška Pajk, ko na mizo položi zajetno knjigo nemškega izdajatelja z naslovom Wissen und können, v prevodu torej Vedeti in znati, s pripisom: visoka šola praktičnega živ­ljenja.

Priročnik, ki ga je leta 1936 na Dunaju izdalo Gospodarsko združenje za sodoben življenjski slog in racionalno gospodinjstvo, je prava enciklopedija vseh mogočih opravil in popravil v gospodinjstvu. Vsevedni priročnik je bil zelo razširjen tudi po Sloveniji. Revne družine si takšnega svetovalca gotovo niso mogle privoščiti, prav tako ne standardov o življenjskem okolju, h kateremu je spodbujal. Obsega kar 1111 strani.

Med številnimi črno-belimi in barvnimi fotografijami se vrstijo recepti, zdravniški nasveti, kroji, osnove šivanja, priporočila za nego dojenčka, napotki o kuhanju in živilih ter vsem drugem, kar se med štirimi stenami dogaja v družini. Seveda, obsežno je tudi poglavje o higieni bivališča in prebivalcev.

V Gospodinji, strokovnem listu za gospodinjstvo, ki ni hvalil pohlevnih žensk, leta 1935 beremo o zdravstvu, zakonu o služinčadi, elegantnih torbicah, jedilnikih – in tudi o elektrificiranem stanovanjskem gospodinjstvu. V obsežnem članku pišejo o modernih grelnikih za vodo, električnih pralnih aparatih in štedilnikih, ventilatorju, o sodobni kopalnici. »To, kar vidite v reviji, so sanje. Vprašanje je, kaj so imele gospodinje in njihove družine v tistem času res na voljo,« poudarja sogovornica.



Vključili so se moški



Kot posebej zanimiv in uporaben gospodinjski priročnik, ki je bil ob izidu zanesljivo dostopen najširšemu krogu slovenskega prebivalstva, čemur je bil s svojo skromno izvedbo tudi namenjen, Urška Pajk pokaže knjižico Gospodinjski nasveti avtorice Ele Presinger, ki so jo leta 1953 izdali v Celjski Mohorjevi družbi. »V našem knjižničnem fondu imamo veliko revij in priročnikov, ki morda še danes lahko gospodinji olajšajo delo ali pa pridejo prav za primerjavo med starimi in novimi časi. Tako tudi v Gospodinjskih nasvetih Ele Presinger beremo o redu, praktičnosti, čis­toči, ureditvi kopalnice, razsvet­ljavi, nakupu štedilnika in še bi lahko naštevali. Piše, da je dom ogledalo gospodinje.«



Morda pa je v Gospodinjskih nasvetih kaj uporabnega za letošnje veliko spomladansko čiščenje? Kaj svetuje avtorica v porumeneli knjižici? »Če je lijak v kuhinji posebno umazan in masten, ga očistimo s petrolejem in vročo vodo. Perilo, ki se nam zaradi nepravilnega likanja osmodi in ima rumene lise, denemo v mrzlo vodo, rumene lise potresemo s soljo in položimo perilo na sonce. Lise takoj izginejo. Pozlačene okvirje čistimo z vinskim kisom. S čopičem ali z gobico, namočeno v vinski kis, narahlo pogladimo po okvirju. Če šipe na oknih vsak dan brišemo s suho krpo ali papirjem, ostanejo dolgo lepe in nam jih ni treba venomer umivati. Z oljnatih slik najprej zbrišemo prah, nato pa jih z mlačno vodo in mehko krpo umijemo. Če gremo za dalj časa od doma, na dopust itd., pospravimo stanovanje tako, da ob vrnitvi ne bomo po nepotrebnem zapravljali moči in časa,« beremo v priročniku, ki ga je še mogoče dobiti v antikvariatih.

Priročnik Gospodinjski nasveti priporoča naravna čistila. Foto SNM

Pred obsežnim spomladanskim čiščenjem, ki ga bo prinesla pomlad, so zapisi o vrlih in snaž­nih gospodinjah prav spodbudni, ker lahko rečemo, da jih je povozil čas. Ali pa je sodobna gospodinja vsaj malo še podobna ženski, ki so jo Kmetijske in rokodelske novice pošiljale od njive do hleva in ji hkrati nalagale, naj bo vseskozi snažna in redoljubna?

»Danes gospodinjsko delo ni več samo domena žensk, ampak so opravila razporejena med partnerja in partnerko. Ko smo v gosteh pri mladih družinah, opazimo, da ima včasih glavno vlogo v kuhinji moški. Po principu, kdor nekaj bolje in hitreje naredi, tisto nalogo opravlja v skupnosti. To se zdi precej demokratično in ekonomično. Mladi očetje se pohvalijo, da znajo pripraviti marsikatero gurmansko specialiteto, previti dojenčka in zgledno pospraviti stanovanje. Vse več je tudi takih, ki vzamejo nekaj porodniškega dopusta. Ne smemo pa pozabiti, da se nekatere gospodinje rade ukvarjajo z gospodinjskimi deli. To jih sprosti, razbremeni, jim je v veselje, kot na primer drugim branje knjig, planinarjenje ali zbirateljstvo. Vse več družinskih skupnosti pa v lažja domača opravila vključuje tudi podmladek,« odgovarja Urška Pajk.

Založbe še vedno tiskajo priročnike o vzdrževanju gospodinjstva, ponudba je nepregledna. Na spletnih portalih pa so med najbolj obiskanimi vsebinami prav nasveti o brezhibnem zlaganju oblačil v omare, majhni triki za vedno čisto kopalnico in recepti za kuhinjo brez umazane posode. O gospodinjstvu torej še ne vemo vsega.