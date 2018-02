Kitajce so ožemali tudi iz Slovenije

Januarja razkriti skrivni telefonski centri so tudi Slovenijo postavili na svetovni zemljevid boja proti kriminalcem, ki žrtve goljufajo po telefonu. Razsežnosti tega kriminalnega početja so gigantske, poročila o njih pa nasprotujoča si, saj so vanj vpleteni tako kitajski kot tajvanski državljani; zaradi te okoliščine vedno, in tako je tudi v Sloveniji, sprožajo diplomatske zaplete.

Po uradnih ocenah je bilo, kakor poroča britanska BBC, v zadnjih sedmih letih samo v jugovzhod­ni Aziji prijetih 7700 osumljencev, večinoma tajvanskih državljanov. Dodatna razsežnost te res velikanske goljufije je, da so njene žrtve v glavnem državljani Kitajske, njeni storilci pa prihajajo tako iz Kitajske kot s Tajvana. Zaradi tega, in ker odrekajo Tajvanu suverenost, so kitajske oblasti v vseh državah, kjer so bili doslej odkriti kriminalni klicni centri, zahtevale izročitev vseh osumljencev, čeprav gre skoraj izključno za Tajvance.Tako se je zgodilo tudi v slovenskem primeru, potem ko je slovenska policija po skoraj enoletnem zbiranju obvestil, pri tem ji je pomagala kitajska policija, 18. januarja letos učinkovito razbila mrežo ilegalnih klicnih centrov. Kakor piše v policijskem poročilu, so med preiskavo ugotovili, da je od novembra 2015 v Sloveniji delovalo osem klicnih centrov in dva na Hrvaškem. Storilci te centre, iz katerih s prevarami skubijo prebivalce Kitajske, zelo hitro, na nekaj mesecev menjajo, tako da ni povsem jasno, koliko centrov so policisti zasedli in koliko ljudi je bilo v akcijah prijetih. Menda je šlo za tri centre in za večinoma tajvanske državljane, ki jih je policija prepoznala kot žrtve trgovine z ljudmi.