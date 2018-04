Ko Odisej zadnjič vrže sidro

Trdi, da je Mediteranec. Čeprav si, Vipavec, pod to oznako ne predstavlja nič konkretnega, razen eklektičnosti, ki ji on, profesionalni fotograf in umetnik pravi mozaičnost. Iz nje se skozi tisočletja rojevajo civilizacije, in iz nje tudi sam črpa navdih za svojo raziskavo mediteranske identitete, ki jo je zapakiral v mednarodni projekt Med project.

Bojan Brecelj pluje po Mediteranu že od malega. Od tam ga je v družbi še enega znanega fotografa Arneja Hodaliča odneslo po svetu. Skupaj sta čolnarila po Gangesu in Nilu in brez prislovične profesionalne ljubosumnosti tudi skupaj fotografirala, ker se, pravi Brecelj, nikoli nista znašla skupaj na istem mestu, da bi iskala isti zorni kot. Čeprav v marsičem različna, ju je v tim povezovalo delo in veselje, da lahko po končanem delu še naprej uživata v delu, pa naj gre za jadranje ali potapljanje. Takšen je Bojan Brecelj tudi danes, ko na krovu svoje sedeminpolmetrske lesene barčice tipa Schiarelli zapušča privez v Starem gradu na Hvaru, da bi raziskoval naseljene otoke Sredozemlja.

To, da bi obiskal večji del od 189 naseljenih mediteranskih otokov, je sestavni del projekta, si ga je, v letih ko njegova generacija množično odhaja v pokoj, zamislil, da bi opozoril na nekatere alternativne dimenzije človekovega bivanja. Načrt o predstavljanju ljudi, ki na ta starodavna otočja prinašajo duh sodelovanja za vzdržen, miroljuben in kreativni razvoj družbe, mu je, o tem ni dvoma, pisan na kožo. Zato, ker je vodni element bistveni del Brecljeve identitete, morda pa tudi zato, ker gre za nekakšno zvestobo idejam, ki so se mu še kot mlademu dolgolascu porajale v prvih hipijevskih komunah na naših tleh.