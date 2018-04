Kokain bodo iskali v odpadnih vodah štirih slovenskih mest

Analiza vode, ki so jo odvzeli lani, je pokazala, da je Ljubljana po rabi kokaina v vrhu med opazovanimi evropskimi mesti.

Analiza vode, ki so jo odvzeli lani, je pokazala, da je Ljubljana po rabi kokaina v vrhu med opazovanimi evropskimi mesti in na 11. mestu po rabi ekstazija. V odpadni vodi v Ljubljani je bilo najdeno več kot dvakrat več kokainskih metabolitov kot v Zagrebu in petkrat več kot v Oslu, denimo.

Pričakovano ima Amsterdam višjo koncentracijo metabolitov kokaina v odpadni vodi, medtem ko je v Berlinu presenetljivo nižja. Če pa Ljubljano primerjamo z manjšimi mesti, denimo z Brnom ali Bratislavo, naša prestolnica močno odstopa, bolj je podobna večjim mestom. Nižjo koncentracijo ima celo Utrecht na Nizozemskem, ki je kot pristanišče zagotovo na udaru tihotapcev.

»Izračunamo lahko, da je bilo v Ljubljani na dan porabljenih 234 gramov uličnega (razredčenega) kokaina, kar ob povprečni ceni 60 evrov na gram pomeni 14.040 evrov. Na letni ravni pa je to 85 kilogramov droge, ki je na črnem trgu vredna 5,2 milijona evrov. Vsak Ljubljančan naj bi na leto za kokain odštel slabih 20 evrov,« izračuna Milan Krek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Vendar, opozarja prim. Dušan Nolimal, sodelavec inštituta ICANNA, raziskava o vsebnosti drog v vodi govori le o tem, kako razširjene so nekatere droge v posameznih mestih, ne pa tudi, koliko prebivalcev mesta jih uživa. »To, da je Ljubljana tako visoko na lestvici, še ne pomeni, da toliko Ljubljančanov jemlje kokain. Rezultati ne odražajo vpliva turizma in migracij,« pravi Nolimal in poudari, da pri raziskavi pogreša interpretacijo vplivov na zdravje

Letos so se k mednarodni raziskavi priključila še tri slovenska mesta – Maribor, Kamnik in Domžale –, kjer ravno te dni zbirajo vzorce odpadne vode na čistilnih napravah. Prihodnjo pomlad bo tako mogoče primerjati, kako obremenjena so ta okolja z rabo prepovedanih drog.