Kolesarska proga, ki ji ni para na svetu

Marko Kuzman, nekdanji rudar, od zaprtja rudnika pred dvema desetletjema pa le še turistični vodnik v Podzemlju Pece, je pred dnevi snel ključavnico na vhodu v opuščen Helenski rov 784 metrov nad morjem in v osrčje gore spustil skupino najbolj drznih in tehnično izjemno veščih gorskih kolesarjev. Pred njimi je bila prva uradna vožnja po kolesarski progi z imenom Black hole trail, ki ji ni para ne doma ne po svetu.

Začne se obetavno; naravnost v nedrje najvišje koroške gore. »Le zdi se, da je kolesarjenje v tem delu lagodno. Pa ni. Železniške tračnice na tleh, ki so ovira, od kolesarja ves čas zahtevajo popolno koncentracijo,« je opozoril Marko Kuzman. Po dveh kilometrih in pol pa je Anej Štrucl (Bike nomad), prvi na čelu skupine, ustavil kolesarje. Pred njimi je zazijala črna luk­nja, pot pa ostro zavila strmo navzdol.

Kolesarji se vrnejo na površje na Igrčevem, z vožnjo po opuščenem transportnem rovu. Foto Tadej Regent/Delo

»Trideset let že kolesarim, a česa tako izjem­nega še nisem doživel. Čudovito. Kot da nisem v opuščenem rudniku, ampak kakšni jami,« je povedal Sam Morris iz Francije, predsed­nik evropske organizacije učiteljev in vodnikov gorskega kolesarstva. Ni bil edini, ki je menil, da je proga primerna le za najbolj izkušene kolesarje. »Tehnično je izjemno zahtevna,« je Francozu pritrdil Nemec Didi Schneider, ki se že tri deset­letja ukvarja s trasiranjem kolesarskih poti po vsem svetu. Ta čas je angažiran na avstrijski strani Pece, kjer pa se proge po težavnosti ne bodo mogle primerjati z novo v opuščenem mežiškem rudniku, saj bodo med drugim namenjene družinam z otroki.



S hiltijem nad štrleče skale



Dva meseca in pol so fantje z Anejem na čelu po osem ur na dan odkopavali material in ga odvažali tja, kjer ga je primanjkovalo, s hiltijem gladili prevelike kamne in s pihalniki odstranjevali prah, da so na posameznih odsekih dobili trdo podlago, ki se je bodo kolesarske gume bolje oprijele. Pot, po kateri so nekoč hodili na delo rudarji z Brega nad Mežico po Helenskem rovu v Podpeco, od tam pa na delo v žerjavsko separacijo, je dobila novo podobo.



»Na progi sta dva zares strma in zahtevna spusta, po katerih ne moreš s kolesom. Eden je opremljen z jeklenico in karabinom za kolo, za kolesarja pa je za spust v globino nameščena lestev,« je povedal Blaž Holcl, gorski kolesar z Raven na Koroškem. »Vsi s poti!« je velel Marko skupini, ki je peš premagovala ta čas najbolj drzen gorskokolesarski spust na svetu in se bržkone nikoli po njem ne bo podala s kolesi, saj je zahteven že peš.

Peca je le za najbolj drzne. Foto Tadej Regent/Delo

»Ugasnite naglavne svetilke, da ne bodo motile kolesarjev, in pazite vendar, kako hodite, da jim ne boste uničili proge,« je odločno nadaljeval Marko. Nato so se z vrha drug za drugim v nižje obzorje rudnika spuščali kolesarji. »Norci! Pravi norci,« so komentirali gledalci, med njimi tudi Franc Plaznik, upokojeni miner. Franc ne ve natančno, koliko rovov je pomagal izkopati ali koliko dinamita je s pomočnikom znosil na vse strani in nadstropja v jami, a v 350-letni zgodovini so jih rudarji izkopali za skoraj tisoč kilometrov. Najvišji je na višini 2060 metrov, tik pod vrhom Pece, najnižji v globini 268 metrov in je zalit z vodo.



S kajaki po potopljenih rovih



Ko so v Mežici zaprli rudnik in postali muzej, so želeli biti drugačni od rudarskih muzejev v Evropi. Sprva zgolj klasičnemu ogledu, med katerim se obiskovalci s čisto pravim rudniškim vlakom s hitrostjo deset kilometrov na uro odpeljejo po 3,5 kilometra dolgem Glančnikovem rovu, so leta 2002 dodali kolesarjenje po opuščenih rovih, pozneje pa še ogled rudnika s kajakom po potopljenih delih. Kolesarska pot traja dve uri in pol in je primerna tudi za otroke, starejše od deset let.

Tudi ta vodi po grbinah nekdanjih železniških pragov, a je lagodna za kolesarjenje, saj se povzpne le za petnajst metrov. Začne se na Igrčevem nad Črno na Koroškem in konča na Bregu nad Mežico. Za kolesarjenje po opuščenih rovih so dobili sejalca, nagrado za inovativne dosežke v turizmu.



Nič manj obiskovalcev ne navdušuje vožnja s kajaki po najglobljih, potopljenih delih rudnika. Voda jih je zalila leta 1994, ko so ustavili proizvodnjo rude. Idejo za ogled s čolni so v muzeju dobili ob jemanju vzorcev. Najprej so po njej brodili v hlačah iz neoprena, nato jih je prešinilo, da bi bilo lepo, če bi se po vodi peljali s čolnom. Avantura 700 met­rov pod površjem, ki traja štiri ure, je nenavadna, saj mora obiskovalec, preden doseže nivo vode, premagati skoraj sto metrov strmih stopnic v globino.



K Dixiju z zasebnim letalom



A vsega tega ne bi bilo, če ne bi Dušan Štrucl Dixi leta 1995 zapuščenega hotela v Črni na Koroškem spremenil v kolesarskega, v okolici Črne pa označil prvih poti za gorske kolesarje z imenom Sledi divjine. »Črnjani so me takrat gledali, kot da sem padel z lune. Ideja o gorskem kolesarskem hotelu se jim je zdela čudna, saj so kolesarji v njihovih očeh veljali za capine brez biričev,« se spominja Dušan Štrucl Dixi.



Naneslo je, da je moral Dixi hotel in Črno zapustiti. Z družino, ženo Suzano, ki vodi mežiški turistični rudnik, in sinom Anejem, so se preselili na kmetijo v hribovsko vas Jamnica nad Prevaljami. Odkar so prišli – tega je že več kot desetletje –, je kmetijstvo njihova dopolnilna dejavnost, turizem pa osnovna.



Gorski kolesarji od pomladi do jeseni prihajajo na Jamnico z vsega sveta. »To so ljudje, ki iščejo manj obljudene kraje, saj so se naveličali znanih destinacij, privlačijo pa jih pristnost in avanture. To niso ljudje brez denarja. Eden od gostov je denimo k nam pripotoval z zasebnim letalom na celovško letališče,« pravi Dixi. In ni bil edini, ki ga je očarala domačnost gostiteljev.

»Sprejmemo jih v svoj dom, kar je včasih tudi naporno, zato pozimi nikoli ne sprejemamo gostov. Pa tudi zmogljivosti ne bomo povečevali, čeprav je povpraševanje. Tiste, ki ne dobijo postelje pri nas, raje napotimo k sosedom. Opažamo, da se gostje k nam vračajo in da se pri nas zadržijo dlje, kot so se takrat, ko so prišli prvič. A ker smo majhni, jim poleg gorskokolesarskega parka ob kmetiji ponujamo še kolesarjenje na avstrijski strani Pece in ogled s kolesi na naši strani gore ter kolesarjenje drugod po državi,« pravijo Štruclovi. Ker se okoli kmetije Koroš na kolesih podi že tretja generacija, se za prihodnost gorskega kolesarjenja na Jamnici, že zdavnaj svetovni vasi, sploh ni bati.