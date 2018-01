Komedija v času Donalda Trumpa

»Otroško sem zatrapana vate, tako si briljanten in smešen ... Kdo ni zatrapan v Stephena Colberta?« je v začetku tedna izkušena novinarka Ann Curry sprožila val navdušenja v studiu ta hip najbolj priljubljenega voditelja večernih šovov. Ki se lahko za uspeh zahvali tudi nenehni tarči svojih zbadljivk, Donaldu Trumpu.

Križ na grobu

Dolgo se je zdelo, da nihče ne bo presegel Georgea Busha mlajšega na prestolu najbolj zasmehovanega politika vseh časov, dokler ni prišel zvezdnik resničnostne televizije in postal neizčrpen rudnik svežih šal, kakor pravi Brian Carter, dolgoletni novinar o medijih pri New York Timesu.

Če je Trump pokopal ugled funkcije predsednika Združenih držav, so komiki postavili križ na njen grob. Pred tem so se morali otresti šoka. »To je to. Konec predsedniške tekme in zdi se kot konec sveta,« je na volilni večer dejal Trevor Noah, voditelj oddaje The Daily Show na mreži Comedy Central. »Ne bom vam lagal, ne vem, ali ste nocoj na pravem kraju za šale. To je prvič v tej volilni tekmi, da sem se uradno us..l v hlače,« je s povsem resnim obrazom nagovoril gledalce.

Tepec iz nočne more



Colbert je večer, na katerega naj bi po prvem temnopoltem predsedniku ustoličili prvo predsednico, končal s kozarci viskija v živo in besedami »ne morem obrniti na šalo, in to je moja služba«. Gledalcem je dejal, da v državi nikoli več ne smejo imeti volitev, kot so jim bili ravno priča, in po besedah Carterja »postal drugačen voditelj«. Z ostrimi kritikami Trumpa vsak večer je svoje težave z vodenjem Late Showa na mreži CBS preobrnil v zmagovalni pohod proti največji gledanosti, predvsem na račun Jimmyja Fallona in njegovega The Tonight Showa na mreži NBC.

Vedri Fallon s svojimi za YouTube ustvarjenimi skeči v času, ko več kot pol države s strahom gleda proti Beli hiši, počasi izgublja korak s Colbertom. Dohiteva ga tudi Jimmy Kimmel, ki na mreži ABC z angažiranimi političnimi monologi pridobiva naklonjenost Američanov.



Jimmey Kimmel med vodenjem oskarjev. Foto: AP

Trump je iz večerne televizijske zabave naredil ne samo ventil za frustracije liberalne Amerike, ki se sooča s populističnim nacionalistom z rasističnimi idejami na čelu države, po svoje sta Colbert in Seth Meyers, ki na NBC sledi Fallonu z oddajo Late Night, postala predstavnika upora proti newyorškemu nepremičninarju. Skupaj s Samantho Bee na TBS, Johnom Oliverjem na HBO, Noahom ter seveda včasih briljantnim Saturday Night Live na NBC, kjer je Alec Baldwin s svojo upodobitvijo neuravnovešenega predsednika sprožil Trumpovo jezno čivkanje na družbenem omrežju twitter. V časniku Atlantic so zapisali, da je Baldwinov Trump »tepec iz nočne more, destilat vsega neotesanega na njem ... mimikrija, rojena iz gnusa«.

Prenevaren za šale

Po besedah satirika Armanda Iannuccija so v času, ko je predsednik novinarje razglasil za lažnivce, komiki prevzeli vlogo novinarjev, čeprav se je hkrati ves čas otresajo, »smo razlagalna komedija, ne razlagalno novinarstvo«, pravi Meyer. A imajo skupine preiskovalcev, ki iščejo dejstva, jih razgrinjajo občinstvu in iz njih črpajo svojo komedijo. Oziroma osmišljajo nenehno bruhanje novih in novih trumpizmov prek 24-urne novičarske televizije. Satira ni postala tako močan protistrup za trumpizme zato, ker je smešna, ampak ker je resnična.

Če so pred volitvami komiki s šalami na račun Trumpa igrali norčke na dvoru norega kralja, so zdaj resni ljudje, ki občinstvo neprenehoma opozarjajo, da je država v rokah zmešanega voditelja. Obrnjeno vlogo je rusko-ameriški pisatelj Gary Shteyngart strnil v misel, da sedanja novinarska poročila o Beli hiši zvenijo kot satirični romani. Britanski satirik Jonathan Coe pa pravi, da je morda boljša oznaka »skrušen in ironičen magični realizem«.

Nič več smeha



Morda se zdi, da je Trump zlata jama za satiro. Toda komičarka Aparna Nancherla je kolege že pred meseci opozorila, da težava ni v tem, da se iz Trumpa ne da norčevati, ampak da je preveč nevaren, da bi ga prepustili le šalam. »Kako se smejemo svetu, če ga vodi človek, ki ne samo da ne prenese šale na svoj račun, ampak bi bil omotičen od veselja, če bi nam lahko odvzel pravico do norčevanja iz njega,« je zapisala.



Ameriški predsednik Donald Trump še naprej ostaja navdih za številne ameriške komike. Foto: Reuters

Ali kakor pravi Coe, včasih so ljudje kot Steve Bannon veljali za »napol blazne, zmešane san­jače na samem robu politične misli, izgubljene v sanjarijah o beli nadvladi, skrajnem nazadnjaštvu in v zanikanju enakih pravic za etnične in spolne manjšine«. V času Trumpa pa je Bannon za nekaj časa postal glavni strateg vrhovnega poveljnika edine vojaške supersile.

Nenamerna propaganda

»Komiki so postali intelektualni glasovi naše dobe, in če je komedija postala oblika kulturnega brezupa, potem me skrbi, da ustvarja razmere, v katerih se bodo krepili le kulturni ludisti,« razmišlja publicist Andrew Kahn. Hkrati opozarja, da je večina političnega humorja zadovoljevanje liberalne Amerike. Caitlin Flanagan iz Atlantica je to prevedla v besede, da so večerni šovi »prepojeni s prepričanjem, da so skupaj s svojo publiko intelektualno in moralno superiorni nad vsemi, ki zagovarjajo katerokoli prepričanje politične desnice«.

Po njenih besedah so ostre šale postala nenamerna propaganda za konservativne Američane, ki zaradi tega začenjajo vso medijsko industrijo gledati s Trumpovimi očmi – kot laž­nive medije, ki prezirajo njih, njihove vrednote, družine in vero.

Padec v črno luknjo

Zato ni čudno, da začenjajo verjeti samo še svojim medijskim kanalom ali pa neposrednim sporočilom, ki jih prinaša novi oblastni razglas, Trumpov račun na twitterju. Tako kot ni čudno, da je država od prvega nastopa JFK-ja na televiziji prek Billa Clintona in njegove razprave na MTV o tem, kakšne spodnjice nosi, nazadnje zdrsnila do predsednika iz resničnostnega šova. »Ustvarili smo svojo lastno črno luknjo in padli vanjo,« trdi Flanaganova. A je jasna, da je ta luknja Trump. »Ko množico spodbuja k pretepanju drugačnih, je vsega konec, sledijo le še kanibalizem in jamske slikarije.«