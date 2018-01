V bronasti dobi so živeli spretni metalurgi

»Največ mi pomeni, da se tuji strokovnjaki v svojih člankih in monografijah sklicujejo na moja, na naša dognanja,« pravi arheologinja dr. Neva Trampuž Orel. Cenijo jo tudi domači stanovski kolegi, povezani v Slovensko arheološko društvo, ki so jo nedolgo tega počastili z nagrado za življenjsko delo za prispevek k razvoju slovenske arheologije, v katero je vpel­jala arheometrijo. Z njo je skupaj s sodelavci dokazala, da so naši daljni predniki o bronu vedeli več, kot so jim številni tuji strokovnjaki priznavali do slovenskega odkritja.

O znanstvenikih z vrhunskimi dosežki in pomembnimi priznanji predvidevamo, da so se že v mladosti zanimali za področje, ki so se mu pozneje posvetili kot raziskovalci. Ste prava Ljubljančanka, od malega ste lahko občudovali rimsko obzidje in druge ostanke davne preteklosti. Vas je to pripeljalo do arheologije?

Sploh ne. Rodila sem se v zdravniški družini, oče in mama sta bila zdravnika. Sama pa sem se v letih, ko se je bilo treba odločiti za študij, navduševala za kostumografijo. Iskala sem nekaj, kar bi bilo povezano z risanjem, ker sem to zelo počela. Kostumografijo se je takrat študiralo predvsem v Beogradu, tja pa si nisem želela. Vpisala sem se na arhitekturo, kar je bilo najbližje mojemu nagnjenju za risanje in hkrati želji, da bi opremljala prostore. Že v prvem letniku sem ugotovila, da ta študij ni zame, prepisala sem se na arheologijo. Odlični profesor, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Bavarske akademije znanosti, dr. Stane Gabrovec, nas je s svojim znanjem kar povlekel v arheologijo, v prazgodovinsko dobo, ki jo je tudi predaval, natančneje v kovinska obdobja. Vzporedno sem študirala še umetnostno zgodovino, kar mi je koristilo. Pri arheologiji sem lahko uporabila svojo sposobnost za risanje, ker sem morala pogosto risati predmete iz muzejskih zbirk. Uporabljala sem opisno geometrijo, tloris in naris predmetov – vse, kar mi pri arhitekturi ni bilo všeč.

Ali risba pomeni arheologu več kot fotografija?

Arheologi se še vedno, tudi zdaj, zelo zanašajo na risanje gradiva, a morajo biti dobri risarji. Uporabljajo seveda tudi fotografije in druge tehnike arhiviranja. Pri risanju lahko vsaj malo poudarite linije. Te vam s prostim očesom povejo, da je pred vami na primer določen tip fibule, sponke, s fotografskim aparatom ne bi bil poudarjen samo tisti del, ki ga lahko okrepite s svinčnikom. Z risbo bolje prikažete fragment tako, kot ga vidi oko. Fotografija je dvodimenzionalna in lahko zabriše kakšno podrobnost, zarezo, izboklino ... Pomembno je, da lahko risar s senčenjem bolje izrazi določene značilnosti predmeta kot fotografski aparat, ravno zato, ker nariše tako, kot je videti z očesom. Na risbo vpliva tudi njegovo poznavanje predmetov, ker mora vedeti, kaj riše. Skicira lahko tudi rekonstrukcijo celega predmeta, kadar so od tega ohranjeni le deli. Moje delo je bilo sprva predvsem inventarizacija in kronološko opredeljevanje gradiva iz najdišč, ki ga hrani Narodni muzej, po letu 1989 sem se posvetila kovinam iz obdobja bronaste dobe in arheometriji.

Pretežni del svoje kariere v Narodnem muzeju ste se ukvarjali ravno z bronasto dobo. Nanjo ste se načrtno osredotočili sredi 80. let prejšnjega stoletja. Ali vas je k temu spodbudila odmevna razstava, ki ste jo postavili v tistem času?

Leta 1987 sem pripravila razstavo Bronasta doba na Slovenskem s sodelovanjem kolegice Bibe Teržan. Bila je precej odmevna, ker so mediji pokazali veliko zanimanja zanjo. Takrat smo v Narodnem muzeju za nekaj prazgodovinskih kovinskih predmetov že imeli narejene prve kemijske analize, tako da smo lahko natančno povedali, iz česa so izdelani. Dobro se spomnim, da je recimo Delov novinar Popit ob razstavi zapisal, da zdaj prvič tudi Slovenci vemo, kakšne predmete imamo v rokah, da je to bron.

Razstavo sem uredila po temah, recimo gospodarstvo, lov, metalurgija, način pokopa v bronasti dobi. Pri poljedelskih delih smo razstavili srpe, pri katerih smo že analizirali material, iz katerega so bili narejeni. Poskušala sem v Slovenijo prenesti nov muzeološki pristop, kakršnega sem videla na razstavah v tujini, torej čim bolj izpovedne prikaze. V 70. letih se je na zahodu že zelo uveljavil ta novi pristop – da razstave niso bile postavljene samo za strokovnjake, ampak tudi za obiskovalce, da bi se iz njih naučili nekaj novega. Tako sem si pri omenjeni razstavi prizadevala, da bi čim bolj realistično prikazala, kako je bilo mogoče uporabljati posamezne predmete. Postavitev smo dopolnili z risbami, primerjali smo recimo tedanje govedo z današnjim – bik in krava sta bila precej manjša, kar so arheologi ugotovili iz ohranjenih živalskih kosti. Naredili smo tudi rekonstrukcijo statev in dela hišne stene s streho iz slame. Ljudje imajo radi, da jim predmete iz zelo oddaljene preteklosti predstavite na tak način, da lahko vidijo, kako so jih naši davni predniki uporabljali, ne le z opisi.

Po tej razstavi ste se začeli poglabljati v lastnosti kovin, iz katerih so bili v bronasti dobi izdelani predmeti, ki so jih arheologi našli na različnih najdiščih, največkrat v depojih ali zakladih, kot pravite v stroki.

Že zaradi razstave sem se morala zelo poglobiti v to obdobje, zlasti pa me je k temu spodbujala kolegica Biba Teržan, ki je zdaj redna profesorica za prazgodovinsko arheologijo kovinskih obdobij na ljubljanski filozofski fakulteti. V 80. letih prejšnjega stoletja je že spoznala, da lahko sodobne analitske spektrometrične metode in samo analiziranje prazgodovinskih arheoloških predmetov koristijo tudi nam. Svetovala je, naj raziskujemo vrsto kovine, in izbrala najdbe, ki so bile odkrite v depojih (zakladih) pozne bronaste dobe. Za to delo smo potrebovali kemika. Težko ga je bilo najti, potem pa je za pomoč prosila Kemijski inštitut. Na oddelku za analizno kemijo, ki ga je takrat vodila Vida Hudnik, so imeli primeren spektrometer. Zoran Milič, takratni vodja oddelka za konservacijo v Narodnem muzeju, se je te metode hitro priučil in že v letu 1989 opravil vrsto analiz. Kmalu se je pokazalo, da je metoda dovolj učinkovita, saj so jo uporabljali za analize arheoloških predmetov tudi drugod po Evropi.

Skoraj 40 let je delala v Narodnem muzeju Slovenije, kjer hranijo tudi dragocenosti v ozadju: bronasti paradni oklep in posodje iz groba veljaka iz Stične iz 7.stoletja pred našim štetjem. Dr. Neva Trampuž Orel je od leta 1987 raziskovala bronasto dobo, potem ko je pripravila odmevno razstavo o tem prazgodovinskem obdobju. Foto Tomi Lombar/Delo

Kako odvzamete vzorec s tako dragocenih kovinskih predmetov, kot so prazgodovinske najdbe? V pozno bronasto in zgodnjo železno dobo šteje obdobje od 13. do 8. stoletja pred našim štetjem.

Uporabimo milimetrski sveder s prevleko iz titana, ki je dovolj trdna, da material s svedra ne prehaja na predmet, saj bi to onesnažilo odvzeti material. Vrtamo tri milimetre globoko, potem konservator zakrije luknjico. Zaradi vrtanja pravimo, da je to destruktivna metoda vzorčenja, zato so ji tudi nekateri kolegi v Sloveniji zelo nasprotovali. Iz bronaste dobe smo večinoma jemali vzorce mečev, srpov in puščic, torej masivnih predmetov, ki so dovolj debeli, da je mogoče odvzeti majhen vzorec, nekaj deset miligramov, brez velike škode. Z naših najdišč imamo iz bronaste dobe pretežno takšne predmete. Nakita, ki je finejši, iz tanke pločevine, je razmeroma malo. Za vzorec smo odvzeli vsaj 50 miligramov kovine, približno polovico smo dali v analizo, drugo pa je ostalo shranjeno za morebitno preverjanje v poznejših letih. Postopek je bil enak pri vseh depojskih najdbah. Vedno nas je zanimala kemijska sestava zlitine, običajno brona.



To je torej arheometrija. Vaši kolegi iz društva vam izrekajo priznanje, da ste na tem področju med najuglednejšimi strokovnjaki v Evropi. Izstopa tudi število opravljenih analiz kovinskih vzrocev, več kot 2000.



To je res sorazmerno veliko glede na majhnost Slovenije v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami, predvsem z Nemčijo, ki je vodilna na tem področju raziskav.

Pri arheometriji ugotavljamo, katere kovine in koliko jih je v predmetih, ki jih izbere arheolog. S primerjavo lahko ugotovimo, ali so istovrstni kovinski predmeti z različnih najdišč izdelani iz podobne zlitine, pa tudi, ali so razlike v sestavi kovine pri raznovrstnih predmetih z istega najdišča, recimo pri srpih, mečih in sekirah. Prava arheometalurgija sicer vključuje poleg metalurških preiskav predmetov tudi eksperimentalno delo, pripravo in taljenje rude, arheometrija pa operira s podatki, ki jih odkrivamo s kemijsko sestavo predmetov. Metoda je uporabna tudi pri raziskavah kamnitega orodja, predmetov iz gline in stekla. Seveda ne gre brez znanja arheologije. Sama sem se morala poglobiti tudi v razumevanje kemijskih analiz, da sem jih lahko povezovala z arheološkimi podatki.



Kaj vse vam razkrijeta kemijska analiza raztopine s prazgodovinskim koščkom kovine in arheometrija?



Povedati moram, da smo pred tem ugibali, ali je predmet iz bakra ali brona. Po kronologiji in glede na izvor smo to predvidevali, nismo pa bili prepričani, kako daleč v preteklost sežejo le bakreni predmeti in kdaj se pojavi bron, torej zlitina bakra s kositrom. Po vzoru analiz, ki so jih že opravljali po Evropi, smo v zlitini merili dvanajst do trinajst elementov. Poleg vsebnosti bakra in kositra smo opazovali tudi druge primesi, kot so svinec, arzen, nikelj, antimon, bizmut, cink in tako naprej. Posebno nikelj, antimon in arzen so se pokazali kot pomembne primesi v izdelkih pri iskanju izvora bakra; njihova koncentracija se pri metalurški predelavi kovine skoraj ne spreminja. Za Slovenijo imamo tako za predmete z različnih arheoloških najdišč zelo dobro statistiko o vsebnosti omenjenih primesi v bronu. Podobne primesi so tuji raziskovalci našli v predmetih na Madžarskem. To kaže na stike med omenjenimi območji, morda tudi na trgovino na daljše razdalje. Za Slovenijo ne moremo reči, da je bila središče metalurške dejavnosti, kar velja za Karpatsko kotlino na Madžarskem, ki je bila središče metalurške obrti v bronasti dobi.



Je vas v Narodnem muzeju Slovenije in raziskovalce, ki so delali z vami, pri analizi kovine iz bronaste dobe zanimal predvsem kositer, ki je bil v zlitini primešan bakru?



Kositer je bil že v najstarejših bronastih predmetih. Pri analizi predmetov z najdišč na območju Slovenije smo ugotovili, da je v srpih mnogo manjši delež kositra kot na primer v sekirah, v teh pa manjši kot v mečih. To se je zdelo nenavadno. V literaturi pojasnil glede tega nismo našli. Angleški arheolog in metalurg Paul Craddock pa je v svojih člankih napisal, da bi bilo treba ugotoviti, zakaj so vsebnosti kositra v zlitini pri različnih skupinah predmetov različne. To smo raziskali in ugotovili, da lahko vsebnost kositra povežemo z uporabo predmeta, in to z mehanskimi lastnostmi zlitine; srpi z manjšo vsebnostjo kositra se dajo kovati, več je kositra, trša je zlitina in zato bolj primerna za sekire in meče.



Z analizo kovin in arheometrijo ste torej dokazali, da so naši daljni predniki načrtno izdelovali zlitino, bron, različne trdnosti?



Seveda. Znanje so pridobili z izkušnjami, le na njih je slonelo njihovo delo. To dognanje, do katerega smo prišli slovenski raziskovalci, velja tudi v tujih znanstvenih krogih za pomembno ugotovitev. Pred tem smo pač domnevali, da so nekako talili baker in kositer, ni pa bilo tako temeljito preiskano. Že s tem, da smo analize izvajali po skupinah istovrstnih predmetov iz depojev, smo laže videli razlike v sestavi zlitine, primerjali pa smo lahko tudi različna najdišča, hitro smo opazili razlike. Lahko smo dokazali, da so metalurgi v pozni bronasti dobi poznali lastnosti kovine. Ne le da so baker mešali s kositrom in tako dobili bron, ampak so za različne namene uporabljali različne zlitine. Z vzorci smo v analizi zajeli dve stoletji iz tega prazgodovinskega obdobja. To je bilo pred leti omenjeno v Berlinu v uvodnem govoru na mednarodnem arheološkem kongresu o bronasti dobi v Evropi. Takšno razlago so sprejeli tudi arheometalurgi, ki na pomembne kongrese prihajajo poleg arheologov in kemikov.



Slovenski znanstveniki ste v povezavi z bronasto dobo z analizo kovin in arheometrijo torej dokazali nekaj, kar drugim ni uspelo?



Svojih ugotovitev nismo mogli primerjati s tujimi analizami, ker so recimo Švicarji na svojem ozemlju našli le malo srpov iz bronaste dobe, imeli pa so veliko sekir, tako da analiz niso opravili na treh skupinah izdelkov kot mi – imeli so bolj enovrstne predmete. Srpi niso bili razširjeni po vsej Evropi, pogostejši so še v arheoloških depojih na Mad­žarskem in Hrvaškem. Mi smo očitno spadali pod panonski, vzhodnoevropski svet. Spremljali smo objave v znanstvenih revijah in opazili, da so za nami po enaki metodi analizirali vzorce kovin tudi drugi in to ugotovili za predmete iz Madžarske. Tudi oni so poročali o razliki v zlitini in različnih deležih kositra pri srpih, sekirah in mečih. Zanje so kemijske raziskave opravili tuji raziskovalci.



Kako je vaše dognanje vplivalo na arheološke kroge v Evropi?



Citirajo moje članke, kar je za znanstvenike pomembno, v svojih poročilih povzemajo naše sklepe, ki so podobni njihovim, poznejšim. Z arheometrijo je bilo verjetno laže prodreti v Evropo kot na kakšnem drugem področju, to je bilo kot nekakšna tržna niša. Ni dosti arheologov, ki bi objavljali take razlage kemijsko-arheoloških rezultatov kot mi, po navadi pove o istem gradivu kemik svoje in arheolog svoje, ne dotakne se kemijskega dela.



Kakšno deželo bi našli, če bi se lahko vrnili v Slovenijo iz časa bronaste dobe, kje bi srečali prednike?



Saj niti ne govorimo o vsej bronasti dobi, ker imamo največ podatkov iz pozne bronaste dobe, delno tudi iz srednje, vsaj za kakšno naselbino, veliko več imamo najdišč iz železne dobe. O poselitvi v bronasti dobi nimamo veliko podatkov. Nekaj naselbin pa je le bilo izkopanih, predvsem ob gradnji avtocest, te so bile v tem pogledu za arheologijo zelo koristne. Prav zaradi avtoceste so recimo našli bronastodobno naselbino Oloris pri Dolnjem Lakošu v Prekmurju iz poznega 14. in 13. stoletja pred našim štetjem. Imeli so lesen vod­njak, poglobljen v zemljo. Stene hiš so bile iz prepleta, ki je bil zamazan z blatom. Streha je bila prekrita s slamo. Naselbino iz bronaste dobe so odkrili tudi na območju Ormoža, to je bilo večje naselje, zelo napredno, ulice so se sekale pravokotno. Izkopali so le en del, pridobljeni pa so bili zelo pomembni podatki o pozni bronasti dobi. Predmetov nismo analizirali. V naseljih nasploh ni najdeno veliko predmetov. Običajno so to črepinje posod, tudi ognjišča ali kurišča, odpadne jame. Bogate kovinske najdbe izvirajo predvsem iz grobov in so navadno lepo ohranjene.



Po upokojitvi leta 2012 ste še nekaj let ostali v Narodnem muzeju Slovenije, kjer ste delali več kot 40 let. Z dolgoletnim sodelavcem, kemikom Davidom J. Heathom, ter svojim možem Borisom Orlom, zaslužnim profesorjem na Kemijskem inštitutu, ste dokončali zahteven članek o kemijski sestavi bronastih predmetov iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu. Objavljen je bil v obsežni monografiji o tem arheološkem najdišču, ki je izšla v založbi Narodnega muzeja Slovenije. Med tremi nosilnimi avtorji je prav vaša kolegica Biba Teržan.



Ta članek smo pripravljali skoraj dve leti, oddali smo ga leta 2016, ko je temeljna in analitična objava depoja iz brezna Mušja jama pri Škocjanu na Krasu tudi izšla. Morda širša javnost niti ne ve, da je to največji prazgodovinski svetiščni depo, zaklad, kakor pravimo arheologi, na ozemlju Slovenije. So pa posamezniki odnašali predmete iz brezna, zato je bilo treba vhod zavarovati z mrežo. Arheologi so tam našli več tisoč bronastih in nekaj železnih predmetov, globlje v breznu jih je ostalo še več. Našli so predvsem orožje, meče, sulice, sekire, dele čelad, oklepov in kovinskega posodja ... Ko so arheologi iz dunajskega Naravoslovnozgodovinskega muzeja leta 1910 tam začeli izkopavanja, je to območje seveda ležalo v skupni državi Avstro-Ogrski. Najdbe so shranili na Dunaju, po razpadu monarhije pa sta si jih razdelila dunajski in tržaški naravoslovni muzej.

V depoju iz Jurke vasi so ležali bronasti predmeti, ki izvirajo iz 12. stoletja pred našim štetjem. Izdelani so iz ulitega in tolčenega brona. Hranijo jih v Narodnem muzeju Slovenije. Arheologi govorijo o depojih, kadar so najdišča skrita pod površjem. Foto Tomaž Lauko