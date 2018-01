Kristjan Musek Lešnik: Zadovoljni ljudje lahko delajo čuda

Z novim študijskim letom je lani v okviru Univerze na Primorskem začel delovati novi Center za pozitivno psihologijo. Kakor razlaga predstojnik centra dr. Kristijan Musek Lešnik, je pomemben dejavnik dobrega počutja v življenju, da s strastjo in predanostjo počneš stvari, ki te veselijo. Med projekti, ki jih načrtujejo, je tudi vzgoja in izobraževanje otrok na način, da bodo nekoč postali zadovoljni odrasli v državi, v kateri se dobro počutijo.



Zakaj ste ustanovili Center za pozitivno psihologijo?



Pozitivna psihologija se v zadnjih dveh desetletjih intenzivno razvija v eno osrednjih smeri v psihologiji, ki se zelo resno ukvarja s pozitivnimi vidiki življenja in duševnosti, srečo, zadovoljstvom, optimizmom, upanjem. Se pa na te vsebine pogosto prilepijo zadeve, ki nimajo nič skupnega niti s pozitivnim niti s psihologijo. Pri nas imajo že kar tradicijo Maratoni pozitivne psihologije, na katerih predavajo zelo kakovostni predavatelji, po drugi strani pa zelo hitro najdeš stvari, ki se slišijo lepo, vendar so brez vsebine ali pa je za njimi interes pograbiti denar od ljudi, ki si želijo izboljšati življenje, malo bolj srečno živeti.



Največkrat gre za okoriščanje z ljudmi, ki so na robu preživetja, nesrečni, osamljeni …



Ravno to se mi zdi najbolj sporno. To je eden od razlogov, da sem dal pobudo za ustanovitev centra. Še bolj zato, ker verjamem, da prav pozitivna psihologija zapolnjuje tisto, kar je doslej naši stroki najbolj manjkalo. Osrednji velik fokus psihologije je bil na ukvarjanju z vsem, kar gre pri človeku lahko narobe … precej groba prispodoba pravi, da je tradicionalna psihologija v zadnjih desetletjih čakala na dnu prepada, da so ljudje padli čez rob, šele potem jih je začela popravljati, sestavljati. Težava takšnega pristopa je, da je človeka, ko je »zlomljen«, zelo težko sestaviti nazaj, po drugi strani pa je nevarnost ponovnega padca čez rob veliko večja. Cilj pozitivne psihologije je ljudi, preden pridejo do roba, okrepiti z veščinami in močmi, zaradi katerih bodo bolj odporni proti stresu, stiskam, izzivom in tako naprej. Eden od očitkov Martinu Selig­manu, ko je začel govoriti o pozitivni psihologiji, je bil, da gre za neko »hap­pylogijo« z naivno željo, da bi vsi postali srečni in podobno. Poanta pozitivne psihologije seveda ni, da bi vsi ljudje z nasmehom hodili po svetu. Pač pa gre za to, da pomaga krepiti pozitivne veščine, pozitivna čustva angažiranost, odnose, občutek smisla, osebne dosežke, vse, kar prispeva, da se človek v svoji koži dobro počuti, in mu na dolgi rok pomaga, da lažje premaga morebitno stisko, krizo, travmo.