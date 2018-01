Krištof Zevnik: Stavkati bi morali pacienti

Krištof Zevnik, zobozdravnik koncesionar, je prepričan, da bi Slovenija nujno potrebovala sodoben zdravstveni sistem, v katerem ne bi metali milijonov skozi okno in kjer bolnikov ne bi delili na prvo- in drugorazredne državljane. Da bi opozoril na nepravilnosti v zdravstvu, je kot pacient tožil ZZZS in zmagal na prvostopenjskem sodišču ter ustanovil platformo Medicont, prek katere lahko zobozdravniki naročajo medicinske materiale, ne da bi plačevali nerazumno visoke marže posrednikom.



Pred dvema letoma ste kot pacient proti ZZZS vložili tožbo. Zakaj ste se odločili za ta korak?



Namen te tožbe je bil pokazati, da lahko pacient pri nas dobi storitev plačano ne glede na to, ali jo opravi zasebnik, koncesionar v javni mreži ali zdravnik, zaposlen v zdravstvenem domu. To je pomembno tudi zato, ker je bila leta 2011 sprejeta direktiva o prostem pretoku zdravstvenih storitev znotraj EU. Kakor si to razlaga ZZZS, gre lahko pacient v skladu s to direktivo na zdravljenje na Hrvaško in ima za to povrnjene stroške v okviru pravic, ki jih ima tudi v Sloveniji. Če pa bi šel v Sloveniji k zasebniku, ker bi v javnem sektorju čakal predolgo, mu ZZZS tega denarja ne povrne. To je brezpravje, ljudi delimo na prvo- in drugorazredne državljane. Prvorazredni so tisti, ki gredo na Hrvaško, drugorazredni pa tisti, ki se želijo zdraviti v Sloveniji. Jaz se hočem zdraviti tukaj, saj tukaj plačujem prispevke. Ne gre zgolj za zobozdravstvo, ampak zdravstveni sistem nasploh – za vse zdravstvene storitve, pri katerih so čakalne vrste nerazumno dolge.

Ta tožba odpira enega od ključnih problemov: kakšna je definicija javnega zdravstva? Vsi politiki so polni besed, da je treba ohraniti javno zdravstvo. In kaj to je? Menim, da so to prispevki, ki jih plačujemo, da lahko dobimo storitve. Javno zdravstvo niso bolnišnice, zdravstveni domovi, sveti zavodov ali zdravstveni kader. Javno zdravstvo so vse storitve, ki jih izvajamo zdravniki, ko jih potrebujejo pacienti in to brez čakanja. Za to se splača boriti. Trdim, da smo v zadnjih desetletjih zdravstveni sistem zapeljali stran od pacienta, stran od tistega, za kar pacienti plačujejo zdravstveno zavarovanje. V 15 letih obljubljanja reform se je vse zgodilo ravno nasprotno, kar pričakujejo pacienti: da lahko s plačilom mesečnega prispevka pri plači pridejo do hitre in učinkovite zdravstvene oskrbe.