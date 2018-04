Kriza v Venezueli udarila tudi po Slovencih

Antonija Brundula Sodja se je rodila pred 76 leti v Bohinjski Bistrici. Kot desetletno dekletce se je s starši preselila v Venezuelo. Zase pravi, da ima slovensko srce, vendar je njena domovina, ki jo ljubi, Venezuela, kjer je njen dom. In Venezuela je zadnja leta v zelo hudi krizi, gospodarski in tudi nasploh družbeni, ta pa ne prizanaša niti Antoniji niti drugim približno tisoč Slovencem v tej južnoameriški državi.



Jana Lampe s Slovenske karitas nam je povedala, da zbirajo predvsem denar. V prvem paketu so zbrali približno 6000 evrov. Od februarja traja drugo zbiranje denarja, kar je omogočeno z nakazilom na tekoči račun ali pošiljanjem SMS-sporočil (KARITAS5 na 1919). Zbrani denar pošljejo Slovenskemu izseljenskemu društvu sv. Cirila in Metoda v Caracasu, katerega predsednica je Antonija Brundula Sodja, to pa potem nakupi hrano in druge potrebščine v Venezueli ali sosednjih državah.

Razlogi za selitev Slovencev v Venezuelo so bili pred drugo svetovno vojno predvsem gospodarski, se pravi želja po boljšem življenju, po njej pa so se nekateri preselili tudi zaradi političnih razlogov. Večina politične emigracije je sicer šla v Argentino, kjer je slovenska skupnost veliko večja in bolj znana od venezuelske. Danes je po besedah gospe Antonije v Venezueli približno tisoč Slovencev oziroma njihovih potomcev, tudi tretje in četrte generacije.