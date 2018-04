Zdravljenje hišnih ljubljencev ni mačji kašelj

Študenti, ki se v belih haljah še nerodno sukajo po veterinarski ambulanti, ne vedo, da bodo čez nekaj let delali v enem najbolj stresnih in depresivnih poklicev. Veterinarje danes nadpovprečno mučijo psihološke stiske, depresije, anksioznost, stres, izgorelost in pogosto mislijo celo na samomor. Vzrok tak­šnega stanja so radikalne spremembe v njihovi stroki, ugotavljajo tudi sami.

Spremembe v veterini so odraz novih pogledov na živali in njihove pravice. Revolucija v živalskem kraljestvu sicer ni nastala čez noč, že pred stoletji so jo netila vprašanja filozofov, koliko živali čutijo bolečino. In če jo čutijo, potem imajo tudi pravico, sta rekla že Kant in Locke, da jim je človek ne povzroča – po nepotrebnem. Na žalost je bil ta dostavek doslej razumljen v predvsem utilitarnem smislu, češ če je človeku kaj koristno, potem je to tudi potrebno. Zato je človek do pred kratkim na živali gledal le kot na koristne predmete, na veterinarje pa kot na čuvarje te koristnosti. Odnos človeka do živali je določala biblijska optika, ki je naravo – in z njo živali – podrejala človeku na milost in nemilost.