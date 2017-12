Luka Sešek iz dnevne sobe na oder

Je glasbeni talent, za katerega bi človek težko verjel, da ima šele rosnih 20 let. Luka Sešek je prvi glas skupine Proper, v vlogi Eddieja pa ga lahko ujamete v muzikalu Mamma Mia! Je tudi odličen imitator, zmagovalec četrte sezone oddaje Znan obraz ima svoj glas na Pop tv.

Spomini



Z balkona svetlo zelene hiše pod Šmarno goro, kjer živi z družino, mi pomaha in me sprejme na vrhu stopnišča, ki je polno fotografij. »To so spomini, ki jih rad zbira moj oče. Ko se človek povzpne gor, vidi, koliko smo že doživeli skupaj. Vsak dan me opomnijo na vse lepe družinske trenutke,« se nasmehne in mi stisne roko. Na eno od stopnic se uleže triletna čokoladno rjava labradorka Lila.

Knjigo o Združenih državah Amerike mu je za rojstni dan podaril oče. Foto: Mankica Kranjec

»Jaz sem bil glavni pobudnik, da bi prišla k hiši. Vse družinske člane sem počasi omehčal in na koncu je obveljala moja. Veseli smo, da jo imamo. Krasen pes je,« se nasmehne Luka, ko me povabi v kuhinjo in mi ponudi domači jabolčni sok. Skozi kuhinjsko okno pogled sega na travnik. »Od sosedovega kmeta je. Tudi ta kozolec ob hiši je njegov,« z roko pokaže proti zeleni livadi. »Poleti je na kozolcu seno, pozimi so drva. Ne predstavljam si, da ga tukaj ne bi bilo. Spomnim se, da sem rad plezal nanj. Otroci smo ga uporabljali kot gol, ko smo igrali nogomet. V svojih otroških letih sem bil tudi zelo zagnan kmetovalec in sem sosedu pogosto pomagal zlagati mrvo,« nadaljuje.

V domačem zavetju



O svojem domu na robu Ljubljane zelo rad govori. »Tukaj so lepi konci,« izstreli. »V naravi, ki jo imamo takoj za domačo hišo, uživa vsa družina. Mama gre z Lilo vsak dan na Šmarno goro, jaz pa sem gor bolj redko,« se namuzne. Lukova družina je številčna in zelo povezana. »Pet nas je. Imam dva brata in čeprav sta mlajša, sta višja od mene. Oba imata posluh za glasbo, a se raje posvečata športu. Nogometaša sta,« brez predaha ponosno nadaljuje. »Jaz sem tisti tačudni v familiji,« se na ves glas zasmeje. »Moj dom je prostor, kjer je toplina in kjer imam zavetje. Doma se počutim najboljše. Sploh ko so prazniki, se vsi trudimo, da čim več prostega časa preživimo skupaj, stran od telefonov in drugih elektronskih naprav,« razloži. »Ob nedeljah gremo k babici na kosilo, radi se usedemo tudi za domačo mizo, skupaj spijemo čaj in se pogovorimo o vsakdanjih rečeh. Čeprav teh trenutkov ni veliko, sem hvaležen za vsakega, ki ga lahko preživim z domačimi.«



Posebej povezana sta z očetom. Jure Sešek, ki ga mnogi poznajo kot glavnega spikerja z žametnim glasom na radiu Ognjišče, je Lukov največji zaveznik. »Že kot majhen sem ob očetu spoznal veliko ljudi. Po svoje mi je predstavil medijski svet. Čeprav nezavedno, sem šel po njegovih stopinjah,« razmišlja. »Mama in oče sta moja največja podpornika. Njune kritike mi največ pomenijo. Vedno me spodbujata in sta ob meni, kadar potrebujem nasvet. Pustita pa mi, da svoje življenje in pevsko kariero peljem sam in brez njune pomoči.«



O ljubezni do ZDA



Luka je rad nastopal že kot otrok. »Običajno me je moral nekdo napovedati, nato pa sem ob aplavzu stopil na improviziran oder, ki je bil v domači dnevni sobi. Vedno sem rad zabaval publiko,« se spominja. Prvič je na odru Poletnega gledališča Studenec stal pri šestih letih, pred dobrima dvema letoma pa so ga povabili k priljubljenemu muzikalu Mamma Mia!, v katerem nastopa v vlogi Eddieja.

»Ustvarili smo neverjetno zgodbo. Nihče si ni mislil, da bo muzikal postal tako velika uspešnica. Vsi nastopajoči smo kot družina. Res se dobro razumemo in na odru uživamo,« pove Luka. Gledališče in petje sta njegovi strasti, nič nenavadnega torej, da je v letošnji oddaji Znan obraz ima svoj glas na pokazal vse odtenke svojega talenta. »Tri mesece me ni bilo doma ob nedeljah, a ta televizijska izkušnja je bila resnično neverjetna. Nikoli si nisem mislil, da bom kdaj del takšnega projekta,« pove Luka Sešek, ki je odnesel lovoriko najboljšega imitatorja letošnje sezone.



Preobrazba je izziv

Pravi, da so bili tedni priprav precej naporni, toda vsaka preobrazba je bila zanj poseben izziv. »Vsakič, ko sem stopil na oder, je bila trema manjša. Hodil sem na vaje, med pripravami pa sem ves teden poslušal glasbo izvajalca, ki sem ga v nedeljo imitiral,« je iskren sogovornik, ki ne skriva, da si želi medijsko prepoznavnost dobro izkoristiti. »Zmaga je gotovo dobra referenca za naprej. Želim si, da bi preboj naredili z bendom Proper. Poleti smo igrali na porokah, februarja bomo nastopili na Emi, maja prihodnje leto pa bomo izdali album,« pove Luka, ki spomladi obljublja turnejo po Sloveniji.



In ne le na odrih, z očetom ga je mogoče vsako drugo sredo slišati tudi na radiu Ognjišče v mladinski večerni oddaji A štekaš. »To je super izkušnja, ob kateri se vedno veliko novega naučim. Delati z očetom je res lepo,« pove povsem običajen mladostnik, ki se rad dobi s prijatelji, igra nogomet, karta in obožuje potovanja. »Najlepše je, ko gremo z družino skupaj na pot, z očetom pa sva dvakrat Združene države Amerike obiskala tudi sama,« pove 20-letnik.

»V ZDA sem zaljubljen. Všeč mi je ameriška kultura, prijaz­ni ljudje, rad imam ameriško hrano,« se nasmehne. Ko mi pokaže knjigo o ZDA, ki mu jo je za rojstni dan podaril oče, se mu zaiskrijo oči. »To je moja popotniška biblija,« pove fant, ki pravi, da ni sanjač in da bi v prihodnosti rad delal reči, povezane z glasbo in teatrom. V novem letu si želi, da bi bili vsi zdravi, predvsem pa, »da bi bilo leto, ki prihaja, vsaj tako dobro, kot je bilo letošnje«.