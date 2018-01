Maja Kunšič med lutkami in lepimi rečmi

Pri srcu ji je vse, kar je povezano s čarobnostjo lutk. Dramska igralka in lutkarica, ki pravi, da je do svojega dela povsem iskrena, je življenje vdahnila številnim lutkam. Maja Kunšič je članica ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana in svoj poklic opravlja z ljubeznijo. Na letošnjem 10. ljubljanskem festivalu kulturno-umetnostne vzgoje, ki se začne ta konec tedna, pa bo s plišastim Bobrom Borom upihnila že deseto svečko.



Sprejme me v svojem prijetnem domu streljaj stran od središče Ljub­ljane. Povabi me v dnevno sobo in postreže z jabolčnim zavitkom in domačimi slanimi krekerji. »Rada ustvarjam v kuhinji. Če bi imela več časa, bi veliko kuhala in pekla,« se nasmehne, ko mi nalije zeliščni čaj iz belega čajnika s podobo cirkuške akrobatke. »Ko bom imela več časa, bom pogosteje hodila tudi v hribe in več brala,« se namuzne. »Moja mama je bila knjižničarka in že kot deklica sem bila povezana s pravljicami. Še danes jih imam veliko, a mnoge iz moje zbirke je dobila nečakinja,« pove.

Umetniško delo je spomin na psičko Špelco. Foto: Mankica Kranjec

Stene Majinega doma so polne slik in fotografij. »Ta sredi sobe je očetova, tista zraven pa Hodaličeva. Tudi črnega konja Žige Koritnika sem dobila v dar in ta lepa slika na steni zraven je delo bratranca mojega očeta, Franceta Slane,« pokaže z roko proti naslikani podobi možakarja. Nato v roke vzame sliko s črnim okvirjem: »Ta mi je še posebno pri srcu, saj je na njej psička Špelca, ki sem jo imela zelo rada, a je na žalost ni več. Narisal jo je umetnik David Matej Goljat. Dobro je ujel njeno navihanost,« se nasmehne.

Skrinja za diplomo



Majina dnevna soba je polna lepih reči, ki sta jih s partnerjem Ivom prinesla od vsepovsod. Enajst let sta živela v hiši na Dolenjskem. »To skrinjo, ki sem jo v dar dobila za diplomo, sva prinesla od tam, prav tako lesen predalnik in še nekaj drugih manjših reči. Lepo je bilo živeti tam. Toda s hišo je bilo veliko dela. Prav tako z njivo in zemljo, ki jo je obdajala ...« Ker so Majini urniki zelo polni in razdrob­ljeni, sta se odločila, da se preselita v mesto.



»Mnogi so nama prigovarjali, naj ostaneva, a sva odšla. Vožnje so postale preveč naporne,« pove prijetna sogovornica, ki doda, da jima ni žal, da je Ljubljana postala njun dom. »Tukaj je zdaj moja baza, kamor se rada vračam. Tu imam košček miru, kjer se dobro počutim. Iskreno pogrešam le krasno ognjišče, ki sva ga imela v hiši,« je zgovorna. Pri vratih, ki vodijo v atrij, potrpežljivo sedi beli mačkon Janes, ki želi v stanovanje. »Tudi ta lepotec je prišel z nama z Dolenjskega. Zelo rad raziskuje okolico. Tak divji udomačen muc je. Vsi sosedje ga že poznajo. Ko je bila doma še Špelca, je šel včasih z nami celo na dolg sprehod,« se nasmehne.



Z Borom na Bobre



Nedaleč stran od njenega doma je prostor, kamor odhaja na vaje in kjer ima predstave. Lutkovno gledališče Ljubljana, ki se mu je pridružila pred dobrimi petnajstimi leti, je njen prostor ustvarjanja. »Toda lutke sem imela rada že kot deklica. Doma sem imela lutke iz kartona in si večkrat ustvarila svoje gledališče,« se spominja začetkov. »Rada sem hodila v gledališče in lutkovne predstave iz mojega otroštva so me zaznamovale. Ena takšnih je gotovo Zvezdica Zaspanka, verjetno pa sem zaradi lutkovnega prizora iz filma Dvojno Veronikino življenje, ko se lutka prelevi v metulja, postala lutkarica,« pomisli.

Pravi, da jo lutkarstvo osrečuje. »Z vsako predstavo se naučim nekaj novega. Veste, vsaka nova lutka zahteva vajo, lutkar pa je tisti, ki jo posvoji in spravi k živ­ljenju,« pojasni iskriva gledališka umetnica, ki pravi, da je vse, kar počne, zelo iskreno. Rada dela za otroke, saj je, kot dodaja, otroško občinstvo najbolj iskreno.



Letošnjo sezono dela pri številnih projektih. »Veliko je tudi gostovanj! Septembra sva imela z Iztokom Lužarjem premiero Misterij sove na mednarodnem lutkovnem festivalu v Charleville-Mézièresu v Franciji. Nedavno se je ekipa LGL s predstavo Lučka, grah in pero vrnila iz Kitajske, kjer smo gostovali dva tedna. Po Sloveniji pa tako ali tako ves čas veliko potujemo,« brez prestanka nadaljuje simpatična sogovornica, ki bo z lutkami zaposlena tudi ta konec tedna, ko se začne 10. ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Cilj festivala je spodbujati mlade k ustvarjalnosti in kakovostnemu preživljanju prostega časa.

Pred desetimi leti

Ko so jo pred desetimi leti povabili k sodelovanju, si ni mislila, da bo Bober Bor, prikupna lutka, ki je glavna maskota festivala in jo najmlajši poznajo tudi s televizijskih ekranov, postala tako priljubljena med otroki. »Boru je všeč vse, kar je povezano z umet­nostjo. Otroci in njihovi starši ga imajo zelo radi. Navdušeno mu pošiljajo risbice in se z njim pogovarjajo,« z veseljem pripoveduje Maja Kunšič. »Ker Bobri predstav­ljajo prerez leta, je na festivalu mogoče videti le najboljše predstave in filme. V teh desetih letih so si mnoge generacije lahko ogledale kakovostne gledališke, glasbene, plesne, filmske in umetniške produkcije.

Nič drugače ne bo niti letos, ko se bo na festivalu zvrstilo kup odličnih vsebin, povezanih s poezijo,« razloži Maja, ki bo z Bobrom Borom nastopila na odprtju in ob koncu festivala, predstavila pa se bo tudi v lutkovni predstavi Virginija Volk. »To je zares krasna predstava, ki se dotika depresije pri otrocih, kar je pogosto še vedno tabu. Predstava, ki je zasnovana kot senčno gledališče, opomni na pozitivne učinke, ki jih zmore naša domišljija, in gledalcu nekako ponudi pomoč z umetnostjo,« še pove mlada lutkarica.