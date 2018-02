Mame v boj proti skrajnežem

»V teh temačnih časih me žene upanje. Zakaj bi samo sedela doma in se počutila nemočno, če lahko nekaj naredim,« pravi 67-letna avstrijska sociologinja Edit Schlaffer. Ustanoviteljica organizacij Ženske brez meja in Sestre proti nasilnemu ekstremizmu ter Šol za mame poskuša ženske po vsem svetu naučiti, kako ubraniti svoje otroke pred novačenjem teroristov in drugih skrajnežev. Za svoja prizadevanja si je prislužila letošnjo nagrado Evropejec oziroma Evropejka leta, ki jo podeljujejo evropska uredništva revije Reader’s Digest.

Nekoč ste ekstremizem primerjali z odvisnostjo od mamil. Ali lahko razložite, hkrati pa poveste, kako se je ta zasvojenost razširila in koliko takšnih odvisnežev je med nami?

Ekstremizem ni nekaj, kar je povsem zunaj pravil. Ko govorimo o ekstremizmu, moramo upoštevati vse najrazličnejše vrste ekstremizma in deviantnega obnašanja. To je bilo stoletja del našega življenja, a ima danes seveda drug pomen, ker živimo v dobi razsvetljenstva in ker nas je zgodovina naučila, da moramo živeti skupaj. Hkrati pa živimo v Evropi, za katero smo upali, da bo mirovni, solidarnostni projekt, ne pa zgolj projekt uveljavljanja gospodarskih interesov. Očitno je, da je v naši družbi velika polarizacija, kar ustvarja plodna tla za ekstremizem. To je velika nevarnost. V zadnjih letih se je razraščal islamski ekstremizem, zdaj, ko se krčijo območja pod nadzorom Islamske države, pa se zdi, da smo začeli živeti v utvari, da se je to obdobje zgodovine končalo. Na žalost sama ne mislim, da je tako. Nismo zagotovili, da bi mlada generacija imela takšno prihodnost, kakršno si zasluži in želi, tudi v integracijo nismo vložili dovolj truda. Ne govorim o kulturi gostoljubja, temveč o tem, da zgradimo temelje v naši družbi, ki bodo zagotovili, da res lahko živimo skupaj.

Naj omenim le modno besedo multikulturalizem. Vse je še šlo v »tradicionalnem« primeru, ko so pred dvema generacijama prišli ljudje kot začasni delavci, ker smo potrebovali delovno silo zaradi gospodarskih razlogov, hkrati pa je nekdo moral opravljati delo, ki ga mi nismo hoteli. Takrat je še veljalo, da se bodo ti skupaj namestili v določenih predelih mest in naselij, potem ko jih ne bomo več potrebovali, pa bodo šli domov. A že takrat smo spregledali, da živeti drug ob drugemu še ne pomeni živeti skupaj. Zdaj, ko se širi religiozna mobilizacija, ki jo izvajajo vahabistične sile iz Saudske Arabije ali Katarja, so mladi ljudje pod tem vplivom začutili, da so našli nekoga, na kogar se lahko obrnejo, nekoga, za kogar verjamejo, da jih razume. Ne le da jih pritegnejo religiozne obljube ali da jih navdihuje ideologija Islamske države, so mladi in nepokorni, nimajo prihodnosti, hkrati pa vidijo, da niso sprejeti v družbi, zato se vdajo skušnjavi teh obljub. Pred razmahom islamskega ekstremizma so ti mladi ljudje našli drugačne poti za deviantno početje, pridruževali so se drugačnim gibanjem, uličnim bandam, mamilarskim tolpam. Ekstremizem je zgolj način, izbira, upanje, da je nekaj zanje tam na drugi strani, da lahko s svojo priključitvijo zapolnijo praznine v svojem življenju. Po velikih terorističnih napadih na Zahodu smo ugotovili, da lahko žrtev novačenja teroristov postane vsak, ki se je znašel v napačnem trenutku na napačnem mestu. Zato smo se odločili, da je treba zavarovati našo družbo, zlasti mlade, ki so ključna ciljna skupina. Ni nekega občega profila teroristov. Lahko so izobraženi, lahko niso, tako kot velika večina od njih, a kar jim je skupno, je to, da so mladi, da nimajo nobene perspektive in da niso bili vzgojeni v pravih vrednotah, ker se mogoče nismo dovolj potrudili, da bi jih seznanili z njimi.

Najprej smo se ukvarjali z žrtvami terorističnih napadov, potem pa so nas začeli čedalje bolj zanimati storilci. Kdo so? In kdo so tisti, ki jih novačijo? Takrat je šele postalo zanimivo. Začeli smo se pogovarjati s sorodniki, zlasti materami, katerih otroci so takrat odhajali v Irak in Sirijo, kar jim je uspelo ali ne. Ko sem srečala materfanta, ki je hotel vreči v zrak nakupovalno središče, sama pa je obupano poskušala navezati v stik z njim, sem pomislila, da te ženske vedo nekaj, iz česar bi se morali vsi učiti, da bi ugotovili, kaj je te otroke privedlo do ekstremizma. Le tako lahko ugotovimo, kaj smo kot družba spregledali. To je bil začetek našega potovanja. Organizacijo Ženske brez meja smo ustanovili leta 2001, naš namen pa je bil, da ženske prevzamejo vodstvo, postanejo eden od stebrov varnosti naše družbe, saj so prav one na »domači fronti« s svojimi otroki, in ker so jim blizu, jih mogoče lahko ustavijo. Zato jim je treba pomagati, jih izobraževati, jim svetovati, da pravočasno odkrijejo skušnjave, ki ogrožajo njihove otroke, da lahko kaj spremenijo, dokler še ni prepozno, in otroke spet vsidrajo tja, kamor pripadajo, še preden jih skrajneži »rekrutirajo«. Težka obdobja v življenju mladostnikov, ki lahko privedejo do zasvojenosti z mamili, vključevanja v ulične tolpe ali prestopništvo, so tudi najugodnejši čas, da jih povleče v ekstremizem.



Kaj je vas, ki ste se nekoč ukvarjali s tipičnimi feminističnimi vprašanji zahodne družbe, pritegnilo v to globalistično žensko pobudo?



Kot sociologinja sem predavala na univerzi in tu v Avstriji vodila raziskovalno ustanovo, ki se je ukvarjala z vlogo spolov pri sprejemanju odločitev v kriznih razmerah. To je bil čas begunske krize, ko so se k nam zgrinjali bosanski pribežniki. Opazila sem, da je med njimi večina žensk, medtem ko so bili tisti, ki so sprejemali odločitve o njihovi usodi, moški. Zelo veliko smo se ukvarjali z begunci iz Bosne, ki sta jih Avstrija in Dunaj zelo lepo sprejela, presenečalo pa me je, kako so bile te ženske tiho, sploh niso hotele govoriti, ko smo prišli s prevajalci, da bi jim pomagali. Šele sčasoma, ko smo se bolj zbližali, naši sodelavci pa so se začeli igrati z njihovimi otroki, so se odprle in počasi spregovorile. Videli smo, kako pot do ženskih src vodi prek tega, da pomagamo njihovim otrokom. Takrat je bila velika tabu tema posilstva in travme, ki so jih zaradi tega preživljale. Takrat še nismo govorili o posilstvu kot orožju.



Še huje je bilo v Pakistanu, kjer so bile v begunskih taboriščih samo afganistanske ženske. V Pešavarju sem videla, kako v šotorih živi kake tri milijone žensk, pomoči, ki je prihajala od zunaj, pa sploh niso mogle same vzeti, ker niso smele iz šotorov. Niso namreč imele dokumentov, ker se niso smele fotografirati, zato so po hrano pošiljale petletne otroke. Če nismo razumeli, kako njim pomagati, kako naj bi šele razumeli politiko, ki je do tega privedla? Mi pa pridemo kot zahodne sile, ki ne vedo skoraj nič. Imela sem srečo, da mi je uspelo pridobiti zaupanje afganistanskih žensk in sem spoznala, kako so te pogumne ženske tvegale življenje, da bi še naprej »poganjale« civilno družbo. Nihče ni tega zmogel, te ženske pa so. Čeprav jim ni bilo dovoljeno, da zapuščajo domove, so organizirale podtalne šole in bolnišnice. To je bil zame prelomni trenutek. Te ženske prečkajo meje, dokumentirajo, kaj se jim dogaja, snemajo, kako jih talibi pobijajo, in o tem poročajo svetu, čeprav so v smrtni nevarnosti. Kakšen pogum, sem takrat pomislila, tudi me moramo biti takšne. Tako se je rodila zamisel o Ženskah brez meja. To je bil zame eden najlepših trenutkov, ko sem pustila za sabo prejšnje življenje. Seveda smo še vedno nadaljevali raziskave, a naš cilj je postal, da jih spremenimo v dejanja. Da postanemo aktivne, da nam ni treba čakati, kako se bodo v naših patriarhalnih družbah odločili tisti, ki običajno sprejemajo odločitve. Hotele smo, da kot glas civilne družbe same kaj storimo.



To je bilo pred 17 leti, ko mladi še niso bili »zasvojeni« z ekstremizmom.



Res je. A po 11. septembru in drugih terorističnih napadih na Zahodu smo se tudi sami znašli v razmerah krize in tranzicije. Od takrat tudi nam ni več jasno, kaj je zares naša identiteta in kaj je treba storiti. Na lepem se je pojavilo vprašanje, kako živeti skupaj v časih čedalje večje polarizacije. Takrat smo se zavedeli, da varnost ni nekaj, kar lahko pričakujemo zvrha, ampak se je treba s tem ukvarjati od »spodaj navzgor«. Zato smo pred desetimi leti ustanovile organizacijo Sestre proti nasilnemu ekstremizmu (SAVE), da bi mobilizirale ženske po vsem svetu. Trideset žensk iz 21 držav smo povabile na Dunaj, kjer smo razpravljale, kaj lahko same naredimo, da bi stabilizirale ta negotovi svet, in kako tega prisilimo, da bo poslušal naše glasove in se ne bomo več počutile tako nemočne.



Takrat sem sodelovala z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi v Tadžikistanu, kjer številne ženske same vzgajajo družino, saj so moški na začasnem delu v Rusiji. Te so mi zaupale, da zmorejo same skoraj vse, a da imajo v mačistični družbi, v kateri so očetje odsotni, ogromne težave z otroki, zlasti fanti, ki jih ne poslušajo in počnejo, kar sami hočejo. Ko smo na delavnicah skupaj ugotavljale, da je njihova dolžnost in odgovornost, da skrbijo za fante, da so jim blizu in jih podpirajo, so bile navdušene. »Me, mame, bi morale spet v šolo,« so govorile, mi pa smo ugotovili, da so prav izobražene mame naši najboljši varnostni zavezniki. Ko smo naredili mednarodno študijo o tem, ali lahko mame preprečijo radikalizacijo svojih mladoletnih sinov, se je pokazalo, da je največji problem žensk pomanjkanje samozaupanja, znanja, kako se ukvarjati z adolescentnimi otroki, in vedenja, kako skrajneži novačijo svoje žrtve. Postalo je jasno, da moramo te ženske izobraziti in jih pridobiti na svojo stran, zato smo začeli ustanavljati šole za matere, ki zdaj delujejo že v enajstih državah, od Ugande, Tanzanije do Makedonije, Velike Britanije, Nemčije in Avstrije, samo lani pa jih je obiskalo 750 mam. To ni več zgolj civilnodružbeno gibanje, saj naše delovanje podpirajo tudi države. Kar ni pomembno le zaradi financiranja, temveč tudi zato, ker hočemo soodločati o politiki. Le tako lahko namreč zares uspe naš pristop »od spodaj navzgor«.



Kaj lahko mame storijo? Ali ni takrat, ko ugotovijo, da so njihovi otroci »zasvojeni z ekstremizmom«, že prepozno?



Nekaj časa je bilo zelo modno, da si se ukvarjal s tistimi ženskami, ki so že izgubile svoje otroke. In teh je na tisoče. Največ jih je v Tuniziji, a poglejte Belgijo. Tudi tu v Avstriji, kjer se ukvarjamo s čečensko skupnostjo, so podatki, da je glede na število njihovih pripadnikov zelo veliko mladih odšlo v Sirijo. Najprej smo se osredotočili na te mame, zdaj pa se posvečamo preventivi. To je pomembno tudi zaradi porazov Islamske države. Saj veste, najprej je bila Al Kaida, potem Islamska država, za njo bo nedvomno prišel kdo drug. Vsi ti mladostniki, ki jih nič ne zanima, pa so »na čakanju«. Preventiva je najpomembnejša. Mame, ki nekaj opazijo, imajo le malo možnosti, da kaj naredijo, če niso prej vzpostavile tesnih odnosov s svojimi otroki. Zato jih izobražujemo v naših šolah. Najprej morajo dobiti samozavest, preden lahko zahtevajo spoštovanje od svojih otrok. Ti vedno ljubijo svoje mame, a ljubezen ni dovolj. Ljubezen moramo spremeniti v instrument, orodje. Mame se ne smejo počutiti osamljene, zato so naše šole tudi nekakšne skupnosti, kjer dobijo podporo in si izmenjavajo izkušnje. Drugi korak je, da vzpostavijo pravo povezavo s svojimi otroki. Opažamo, da veliko mladih skrajnežev izhaja iz neurejenih družin, medtem ko jim strogo strukturirane teroristične organizacije ponujajo prav to: navidezno urejenost. Otroci to potrebujejo. Če doma ni jasno opredeljenih obveznosti in zahtev, bodo to poiskali drugje. Zato je pomembno, da mame naučimo, naj otroke znajo poslušati in včasih tudi njihove najbolj nore zamisli resno vzamejo. Sicer bodo to varnost oziroma zaupanje našli nekje drugje, takrat pa je že prepozno. Potrebujemo spremembo družinske dinamike, kritično razmišljanje in diskusijo.



Kaj pa naredite, ko je že prepozno? Kaj svetujete materam, ki so ugotovile, da so njihovi otroci že »zasvojeni«?



V Indoneziji, kjer smo dolgo delali, smo imeli v skupini mamo, katere 15-letni sin je hotel odpotovati najprej v Jemen, potem v Irak, ona pa je bila čisto obupana. Končno je vse povedala možu oziroma njegovemu očetu. Vloga očetov, če niso odsotni, je nadvse pomembna, tudi oni morajo prevzeti odgovornost, a se precej težje soočijo s problemom, ker še težje priznajo, da so izgubili nadzor nad otroki, zato poskušajo vse še bolj skriti kakor matere, ki so bolj čustvene in se v nekem trenutku zlomijo. Oče je obvestil oblasti in te so fantu odvzele potni list. To je bil edini način, da sta sinu rešila življenje. Toda izobraziti je treba tudi policijo, da lahko ustrezno rešuje te probleme in sodeluje s takšnimi družinami. To počnemo v vzhodni Afriki, kjer smo »rekrutirali« policistke, ki so tudi same matere in se bojijo, da bi njihovi otroci postali žrtve skrajnežev. Tudi varnostni organi se morajo naučiti, kako delovati, da se starši ne bodo bali prijaviti svojih otrok. Spominjam se ženske, s katero smo kar dolgo sodelovali v Angliji. Izgubila je sina, ki je pobegnil v Sirijo. Ko je o tem obvestila policijo, so policisti prišli k njim domov ob treh zjutraj, vlomili vrata in njo, ki je ostala s tremi majhnimi otroki, vrgli na tla kot kakšno zločinko. »Zakaj niste pozvonili, saj bi vam odprla? Saj sem vas vendar sama poklicala. Zakaj ne greste raje na mejo in sinu preprečite, da gre tja?« jim je zaman govorila. Pozneje smo se pogovorili s policisti. Povedali so nam, da jih je bilo strah, saj niso vedeli, kaj jih čaka za vrati. Zato moramo o primernem pristopu nujno izuriti tudi varnostne organe.



Zakaj pa bi o ekstremističnih nagnjenjih svojega otroka mama sploh obvestila policijo? Da bi ga ta potem odvlekla in zaprla? Ali ne bi s tem izdala svojega otroka?



Da in ne. Prav zato je pomembno, da se mame ne počutijo same v spopadanju s tem problemom in da imajo družbeno podporo. Po naših izkušnjah bi večina mam, ki so izgubile otroke, raje videla, da so njihovi sinovi v zaporu kot pa v »nebesih«. Vedo, da ni alternative. Tudi če preživijo Sirijo, bodo bodisi padli v novo skupino skrajnežev bodisi za zapahe, če se jim bo seveda uspelo vrniti domov.



Ste takrat, ko ste se začeli s tem problemom ukvarjati v »tretjem svetu«, kdaj pomislili, da bodo vaše izkušnje nekoč prepotrebne na »razvitem« Zahodu?



Ha, dobro vprašanje. Običajno gremo tja nekam in izvažamo demokratične zamisli, zdaj pa smo se znašli v istem položaju. Občutek, da smo mi tukaj nedotakljivi, je izginil. Vsi smo enako ranljivi. Prej ko se bomo tega zavedeli, bolje bo za Evropo. Kaj bomo naredili? Se zaprli v obrambne stolpe in povečali vlogo Nata? Mogoče je to dobro …



… da nas bo Nato rešil pred radikaliziranimi otroki?



Seveda ne. Smejemo se nad zidom, ki ga hočejo postaviti med ZDA in Mehiko, toda v Evropi nismo nič boljši. Zato ne bi smeli biti osredotočeni zgolj na Islamsko državo in podobne teroristične skupine, že brez njih imamo veliko dela doma, da bi stabilizirali našo družbo. Kar se zdaj dogaja po Evropi, res zbuja skrbi. Veča se polarizacija. Težko je razumeti, da po vsem, kar smo nekoč doživeli, spet naraščata antisemitizem in rasizem.

Bi bile torej potrebne tudi šole za matere otrok, ki jih novačijo naši domači desničarski skrajneži?

Absolutno. Veste, v čem je težava? Dobra stvar pri muslimanskih skupnostih je, da so ženske na naši strani. Hočejo rešiti svoje otroke. Seveda so tudi povsem radikalizirane celotne družine in ženske, ki so radikalne ekstremistke, a večina jih ni takšnih. Pri skrajnih desničarjih gre precej precej težje. Običajno cele družine »dihajo« to ideologijo, zato je zelo težko prodreti vanje. Ko smo delali raziskavo in film o materah, katerih otroke so »rekrutirali« skrajneži, smo seveda hoteli vključiti tudi pričevanja o mamah skrajnih desničarjev. Niti ene nam ni uspelo najti, ki bi hotela stopiti pred kamero. A zelo resno načrtujemo, da se bomo usmerili tudi v ta del zgodbe o novodobnih skrajnežih. Če hočemo biti resni, ko govorimo o boju proti ekstremizmu, skrajnih desničarjev nikakor ne smemo pozabiti. To je nadvse zahtevna naloga.



Zakaj ste tako osredotočeni zgolj na ženske? Ker nima smisla računati na moške, ki so doslej vladali svetu in ga privedli do tega stanja?

Hvala vam za to zelo dobro vprašanje. Res je, da govorimo o ženskah kot o prvi obrambni črti, a bi raje govorila o družini, ki stoji v prvih vrstah obrambe. V to se še nismo spustili, ker smo imeli občutek, da je izjemno težko doseči očete. Zavora sta že sam koncept moškosti in njihov občutek, da jim kot zaščitnikom družine ni uspelo, da bi jo obvarovali pred ekstremizmom. A to je bolj naš predsodek kot odraz realnosti. Ko smo se v Bruslju ukvarjali z eno od mam »ekstremističnega odvisnika«, nam je njen mož dejal, da je zelo vesel, ker ima žena možnost, da se nekam obrne po pomoč, hkrati pa potožil, kako je osamljen in depresiven, ker se sam nima s kom pogovarjati o teh rečeh. Po podobnih izkušnjah drugod po svetu smo se odločili, da bomo začeli odpirati tudi šole za očete. Pravkar smo dobili podporo za odprtje prve takšne šole v gorah na avstrijskem Tirolskem. Sodelavka, ki pripravlja projekt, mi je povedala, kako je bila šokirana, ko je na informativni sestanek prišlo toliko moških iz Bosne, Turčije, Afganistana ... Veliko je bilo mišičastih možakov in tetoviranih voznikov tovornjakov, ki so na zunaj delovali nadvse samozavestno in odločno, med pogovorom pa se je pokazalo, kako nebogljeni so, ker ne vedo, kako bi našli stik s svojimi otroki, da jih ne bi povleklo v ekstremizem.