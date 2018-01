Mami, a bom še kdaj smučal?

Jernej Slivnik z mamico Tanjo živi na Hrušici, tam pri Jesenicah, dve leti je imel, ko se je že s plastičnimi dilcami spuščal po klančini proti garaži. Oče Aleš je bil v mladosti smučarski tekač, mami je rekreativno smučala, starejši brat Žiga, ki je že na svojem, je bil hokejist. Družina je šla največkrat smučat na Roglo ali Sorico.



Ko je imel Jernej pet let, je doživel hudo prometno nesrečo. Jo preživel. Štirinajst dni je bil v komi. Po prebujenju se je pokazalo, da ima poškodovano hrbtenjačo, »na vretencih L1 in L2, poškodba med prvim in drugim ledvenim vretencem«, je natančna Tanja, ta podatek je pomemben za invalide, ki se s športom ukvarjajo.



Ob nesreči je bila najbolj zastrašujoča poškodbe glave, »operacija je trajala šest ur«. Po tednu kome, ko je bil priključen na aparate, so poskušali, da bi zadihal sam, slednjič jim je uspelo. Kaj bo narobe s fantkom, ko se prebudi, se je mami vpraševala. »Naštejejo mi sedem diagnoz, kaj bi bilo lahko narobe, s spominom, govorom ...« Nevrokirurg pove, da je naredil vse, kar zna in kot bi vsakemu operirancu. Drugo je v rokah, »pa je pogled gor obrnil ...«.



Nobena od sedmih groženj se ni uresničila. Pač osma. Hrbtenjača. Spodnjega dela telesa ni mogel premikati, materi razložijo, da ne bo več hodil. Kdo bo to povedal Jerneju? Tanja se odloči, da bo to storila sama. Pri petih letih otročič niti natanko ne ve, si ne predstavlja, kaj to pomeni, razsežnost posledic. In ko sliši: »Jernej, najbrž ne boš nikoli več hodil,« odvrne le: »Kaj pa smučal?« Medtem ko je bil sinko napol onstran, v komi, mami izve, da smučajo tudi invalidi. In mu odgovori: »Ja, smučal boš!«



Jernej s sosedom Gabrom, še vedno sta najboljša prijatelja. Foto: Osebni arhiv

Mala klinika

Po osmih tednih v ljubljanskem kliničnem centru gre Jernej na rehabilitacijo na Sočo, vendar – tako se je bal vožnje z rešilcem, da ga vanj nikakor niso mogli spraviti. Verjetno so ga podzavestno plašile podobe prometne nesreče, ki se je danes, pravi, ne spominja. »Pa se je vsa reševalna ekipa preoblekla v junake Naše male klinike,« in prevoz na Sočo malone odigrala, kot na teve. Ko so prišli na cilj, je bil Jernejček namenoma pokrit z rjuho, in ko so jo odgrnili, je sestro prestrašil z buuuu! Kot teve Debevc, Dario Varga.

Dve leti je bilo rehabilitacije, Tanjo vprašajo, kaj malega zanima, kaj ga motivira. Smučanje in »ravno takrat je bil Gal Jakič predtekmovalec na paraolimpijskih igrah v Torinu, Žiga Breznik pa je tekmoval med smučarji invalidi«. Fizioterapevtka reče Jerneju: »Če boš pridno sodeloval, boš smučal!«

Prvi razred je opravil na Soči, drugega pol-pol, na Soči in osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah, »od tretjega razreda naprej normalno hodi v osnovno šolo«. Kako je bilo tam? V šoli ga nekoliko ovira disleksija, »pa celo levo polovico telesa imam malo švoh, pozna se mi le še v roki«, pove srednješolec, tretji letnik športnega oddelka jeseniške gimnazije obiskuje, 17-letnik. Zelo veliko manjka v gimnaziji, »ima odločbo za usmerjanje, prilagoditve zaradi specifičnih težav, ima podaljšan čas reševanja testov, povečan tisk za branje«.



Napoved!



Jernej ne čuti telesa od kolkov navzdol, a življenje je teklo naprej. Tri leta po nesreči je prvič spet na snegu. Tedaj v toplicah spozna Gala Jakiča, športnika invalida, olimpijca, ta ga povabi v svoj smučarski kamp za invalide v Kranjsko Goro, »Jerneju priskrbi otroški mono ski«, specialni športni pedagog Uroš Pogačnik gre zraven. Ko je bil Jernej tri ure na mono skiju, pristopi teve novinarka in ga vpraša, klasika, o načrtih. Odvrne ji, da bo nastopil na olimpijskih igrah. Nekoč. Ko Gal Jakič vidi fantov elan, mami ponudi: »Samo ja recite, pa mi prevzamemo Jerneja.« Jerneja smučarja invalida. Priskrbijo rekvizit, mono ski, pa prek radovljiškega smučarskega kluba trenerja Bojana Kavčiča, nekoč Jakičevega trenerja. Kavčič prevzame organizacijo, Pogačnik Jernejevo trenerstvo.



Do samostojnega smučanja z mono skijem je vadil predvsem na smučišču v Mojstrani in, zasmučajmo za hip v sedanjost, »postanem tretji, ki se nauči smučati na tej strmini in gre na olimpijske igre«. Poleg domačinov Alenke Dovžan in Jureta Koširja. »Zelo veliko sta nam pomagala najemnik smučišča Jani Zajšek in njegova žena Brigita.« Po štirih letih Mojstrane pride na vrsto Kranjska Gora.



Slepi športnik Alen Kobilica, z zavodom Vidim cilj, prek Jakiča Jerneja sprejme v ekipo slovenskih invalidnih otrok »in dve zimi nastopam v Nemčiji, Italiji, na Nizozemskem, na Rogli, samo v Španijo nisem šel«. V Nemčiji ga opazi najboljši alpski parasmučar doslej, Nemec Martin Braxenthaler, in »pove, da ima Jernej odlično tehniko. Takrat začnemo resno razmišljati o smučanju!« Spoprijatelji se tudi z vrstnikom, super uspešnim Nizozemcem Jeroenom Kampschreurjem, bila sta prijatelja, po letih, ko je tudi Jernej mojster, pa »se le še na kratko pozdraviva in zaželiva srečo na štartu ...«. Kaj pa na progi?



Vse je mogoče



Prijavil se je tudi na natečaj KD Skladov Vse je mogoče, z željo, da bi nastopil na paraolimpijskih igrah. In je zmagal, za uresničitev sanj prejel deset tisočakov. V javnosti je vse bolj prepoznaven, »s prehodom v srednjo šolo,« pred približno tremi leti, sezonami, pa »se začnejo priprave na olimpijske igre«. V Južni Koreji bodo marca.



Njegov trener postane Roman Podlipnik, tudi gimnazijski profesor športne vzgoje, nekoč trener ženske alpske B-ekipe. Ob podpori ravnateljice Lidije Dornig Podlipniku spremenijo, prilagodijo poklicni status, da se lahko posveča smučarju.



Na Nizozemskem, poslušam, imajo športniki invalidi izvrsten položaj, enak zdravim športnikom, Jernej trenira na profesionalni ravni, a le količinsko. »Do petkrat na teden na snegu, ko ga pri nas še ni, treniram v Avstriji, zdaj v Kranjski Gori.« Po šoli, med šolo, veliko manjka. Na snegu je dve do tri ure na dan, je slalomist in veleslalomist, »zaenkrat«, namigne, da vedno ne bo tako. Nastopa na tekmah, ki ustrezajo običajnim, zdravim preizkušnjam FIS, pa v evropskem in svetovnem pokalu, na približno 15 tekmah v sezoni, v Evropi, ZDA so predaleč in predrage.



Podlipnik je njegov trener, serviser, vse v enem, Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite »mi finančno pokrije potovanja na tekme, hotele, štartnino, trenerja, pa karto dobim«. Za vsakodnevne prevoze, pa če recimo trenira dlje v Avstriji, kamor se ni mogoče vsak dan voziti od doma, gre za bivanje iz družinskega žepa. Mami Tanja je od nesreče doma, kot mati otroka s posebnimi potrebami. Ki omeni še en hakelj, ista zavarovalnica, ki Jerneja sponzorira, hkrati spodbija »naš odškodninski zahtevek po nesreči«. Spodbija ga z navajanjem Jernejevih aktivnosti. Če bi vegetiral, bi dobil denar, zdaj, ko je junak in svetal zgled, pa je na napačni poti. Tako je na žalost v razmerjih med sistemskimi mlini in posamezniki. Trener ga vozi okoli s svojim kombijem, trener, ki ima svojo družino, tri otroke. Težko verjetno? Častno!



Jernej je dosanjal sanje, potuje v Pjongčang. Foto: Grega Kališnik/Delo

Lani novembra si je Jernej poškodoval lopatico, nato še ramo, »spustil sem osem tekem«. Kot mladinec je na svoji prvi mednarodni tekmi zmagal v slalomu, na članski lestvici FIS je med slalomisti na 39. mestu, med veleslalomisti trenutno 55. Najviše doslej je bil na tekmah svetovnega pokala »dvakrat deseti in enkrat 13«.

Norma

Pred kratkim je nosil slovensko baklo, ko so jo pripeljali na Jesenice. In tistega dne je dosegel olimpijsko normo za Pjongčang. »Pravzaprav sem jo že lani v Švici, v Kranjski Gori sem jo le potrdil s 13. mestom v veleslalomu.« Pa doda, da bi verjetno tudi brez norme potoval v Azijo, »povabili bi me kot edinega predstavnika države«. V Korejo ne bo šel sam, v odpravi »nas bo pet, da bo malo bolje zgledalo«.



Na paraolimpijskih igrah v alpskih disciplinah nastopajo slepi in slabovidni, stoječi, po navadi brez kakega uda, in sedeči, paraplegiki. Slednji nastopajo skupaj, se pa pri vrstnem redu preračunavajo koeficienti glede na stopnjo poškodbe.



Ampak v Južno Korejo ne gre primarno po rezultat, seveda nikakor na izlet, »ne glede na poškodbe grem, da bom čim bolj užival. Z olimpijskimi igrami so se mi uresničile sanje.« In napovedi iz ranega otroštva. Ker je star 17 let, se utegnejo sanje še večkrat ponoviti.



Naj se je njegova usoda obrnila tako ali če bi se drugače, »po vsej verjetnosti bi bil na neki način smučar«.



Ima zaradi invalidnosti krize? »Nisem se, se ne in se ne bom obremenjeval s tem.« Je raje udeleženec paraolimpijskih iger ali bi bil raje zdrav, pa povprečen smučar? Še enkrat omeni uresničitev sanj: »Igre so igre!« Ni dvoma, zatrdi, smučanje Jerneja rešuje.



»S tem, da sem na vozku, nimam težav, ko se gor usedem, je to del mene, moje telo.« Še to, ko ni snega, na suhem trenira pod vodstvom kineziologa Igorja Justina.



Jernej spremlja tudi hokej, »smo družinski prijatelji z Anžetovimi«, Kopitarjevimi, ki živijo nedaleč na Hrušici, »hodim ven s prijatelji«. Prijatelji, ki so mu, ko se je po nesreči vrnil v domači kraj, podarili pokal, na ploščici piše: »Jerneju, največjemu junaku Hrušice.«



Ja, Jernej si zasluži poseben Stanleyjev pokal, pa žal se verjetno ne razbere niti med vrsticami, ampak drži, zasluži si ga tudi mami. In še kdo.



Nekdanji selektor, če ne bi imel pod sabo nogometašev, bi ob Hrušičanovi zgodbi zlahka rekel: »Fant, čelado dol!«