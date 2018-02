Martina in Janja Ipša: Imava povsem enake težave kot drugi pari

Srečale smo se v ljubljanski Festivalni dvorani, ko je bilo treba urediti še zadnje podrobnosti pred Valentinovim standup šovom. Do začetka prireditve, ki je zbrala cvet slovenskih komikov, je bila še dobra ura, ravno dovolj, da smo z Jano Zdolšek Ipša, direktorico Zavoda za kulturo Maribor – standupsi.com, in njeno soprogo, standup komičarko Martino Ipša, poklepetali o njuni ljubezni in delu.



Poročili sta se julija lani, nedolgo za tem, ko je to omogočila nova zakonodaja. Je bila to ena prvih porok istospolno usmerjenih partnerjev pri nas?



Martina: Ne, kje pa. Nobene številke ne vem, vem pa, da je bilo kar nekaj porok že na sam dan, ko je zakon začel veljati.



Janja: Že prej je bilo dosti parov registriranih in ti so bili potem kar avtomatično poročeni, ni jim bilo treba pripravljati poroke.



Kaj se pravzaprav zakonsko spremeni s poroko?



Janja: Marsikaj se spremeni – pravica do zdravstvenega zavarovanja po partnerju v primeru brezposelnosti, uveljavljanje partnerjev in njihovih družinskih članov kot vzdrževane družinske člane, izenačitev postopka sklenitve partnerske zveze z zakonsko zvezo – istospolni pari lahko sklenejo partnersko zvezo zunaj uradnih prostorov, slovesno, javno in v prisotnosti prič.



Martina: Povsem enake pravice imava kot vsi poročeni pari, razen posvojitve otrok in umetne oploditve. Te pravice še nimamo, smo pa pridobili kup drobnih zadev, denimo zavarovanje po partnerju, pravice, ko ena od naju izgubi službo – veliko takega, o čemer prej ne razmišljaš, ko pa potrebuješ, je dobrodošlo. Čeprav posvojitve zakonsko niso dovoljene, vem, da so nekateri pari imeli otroke že pred zakonom. Kako so do njih prišli, ne vem, vendar to dokazuje, da je bilo na neki način omogočeno.



Bi si vi želeli, da bi bila dovoljena posvojitev, bi se zanjo odločili?



Martina: Ne. Pogovarjali sva se o otrocih, vendar sva se odločili, da jih ne želiva. Pri nas prevladuje strah, da bi se, če bi se to dovolilo, vsi pari odločali za posvojitve, kakor da je otrok modni dodatek. Pa ni res. Najina odločitev je čustvena pa tudi razumska.



Janja: Glede na najin tempo in delo, ki ga imava, bi bilo to težko. Nikoli tudi nisva čutili večje želje po otrocih.



Martina: Imava dovolj sorodnikov z otroki, tako da se z njimi uro, dve igramo, super je, potem pa gremo narazen. (smeh) Pobereva tisto najlepše, da jih lahko razvajava, potem pa skrbijo starši za njih.